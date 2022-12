Die 10 besten Sexszenen 2022: Zweimal House of the Dragon und der größte Netflix-Skandal des Jahres

Sexszenen sind ein wichtiger und denkbar beliebter Teil von Filmen und Serien. Wir haben unter House of the Dragon, Kino-Hits und Netflix-Eklats die besten Momente ausgesucht.

Sexszenen in Filmen und Serien sind nicht einfach nur eine billige Art, Zuschauer:innen bei Laune zu halten. Sie erzählen eine Menge über das Selbstverständnis der Figuren, zeigen ihre Machtpositionen und intimsten Wünsche. Die Art ihrer Inszenierung kann Filme und Serien bereichern oder ins Lächerliche ziehen. Sie macht House of the Dragon-Folgen zur Kontroverse und löst Skandale bei Netflix aus. Sie ist, auch wenn es staubtrocken klingt, ein Ausdruck von Politik. Politik, die erröten lässt.

Höchste Zeit also, zum Jahresende einen Blick auf die besten Erotik- und Sexszenen des Jahres zu werfen. Mit dabei sind viel diskutierte Szenen aus dem Game of Thrones-Spin-off und Netflix-Sequenzen aus gleich mehreren Jahrhunderten.

Aus Gründen des Jugendschutzes zeigen unsere Video-Beispiele lediglich den Beginn der Sexszenen.

House of the Dragon: Rhaenyra und Daemon im Bordell

Die Szene zwischen Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) und ihrem Onkel Daemon (Matt Smith) in einem schmutzigen Freudenhaus ist natürlich moralisch bedenklich, aber dieses Urteil könnte man über viele Momente der Serie fällen. Sie entlädt eine Spannung, die sich seit der ersten Folge aufgebaut hat. Die Inszenierung im Bordell hat nichts von Pornographie, sondern beweist Gefühl für Authentizität. Daemons Monolog über weibliche Lust ist geradezu progressiv, sofern man ihn vom Kontext abkoppeln kann. Am Ende haben beide noch nicht einmal "echten" Sex, was die ganze Situation nur noch spannender macht.

House of the Dragon: Rhaenyra und Ser Cole im Schlafgemach

Von ihrem Onkel enttäuscht, wendet sich Rhaenyra kurze Zeit später Bodyguard Ser Kriston Kraut (Fabien Frankel) in ihrem Schlafzimmer zu. Hier erlebt die Prinzessin ihre sexuelle Erweckung – sie tut, was sie will. Nach dem surrealen Inzest-Petting vor den Augen der Stadt wird es in der Privatheit ihrer Gemächer weniger hektisch, aber umso leidenschaftlicher. Die Sex-Szene mit ihrem persönlichen Ritter unterscheidet sich von den meisten anderen im GoT-Verse durch den Fokus auf die Lust beider Beteiligter.

Netflix-Skandal Blond: Die umstrittene Dreier-Szene mit Ana de Armas

Blond bei Netflix ist über weite Strecken ein Katalog von Qualen, die der Filmstar Marilyn Monroe (Ana de Armas) erleiden muss. Umso mehr Eindruck schinden die wenigen Momente der Befreiung, allen voran der lustvolle Dreier mit den Hollywood-Söhnen Charles “Cass” Chaplin Jr. (Xavier Samuel) und Edward “Eddy” G. Robinson Jr. (Evan Williams). Marilyn und ihre beiden neuen Freunde werden von der gemeinsamen Lust überrollt, wie von den Fluten der Niagara-Fälle, und Regisseur Andrew Dominik findet dafür ausdrucksstarke Bilder.

The White Lotus Staffel 2: Das Finale zwischen Harper und Ethan endet im Bett

Die gesamte zweite Staffel des Serien-Hits The White Lotus steckt voller Sex. Zwei gingen sich dabei allerdings stets aus dem Weg. Harper (Aubrey Plaza) und Ehemann Ethan (Will Sharpe) bekriegten sich wegen ihrer vermeintlichen Seitensprünge, um am Ende doch in einer energetischen Szene zueinander zu finden. Die über die gesamte Staffel erzählte Spannung entlädt sich so heftig, dass eine teure Vase dran glauben muss.

Netflix-Hit Bridgerton: Kate und Anthony im Pavillon

Während die erste Staffel Bridgerton vor erotischen Szenen geradezu überquoll, gab es in Staffel 2 des Netflix-Hits nur eine wirkliche Sex-Szene. Als Kate (Simone Ashley) und Anthony (Jonathan Bailey) schließlich miteinander schlafen, gibt es kein Halten mehr. Auch hier spielt Sex als dramaturgischer Höhepunkt eine wichtige Rolle. Der halbe Reiz der Sequenz besteht in der Tatsache, dass Zuschauer:innen sieben Folgen lang auf diesen Moment gewartet haben. Bonuspunkte gibt für die zeitgemäße Darstellung weiblicher Lust.

Netflix' Erotik-Franchise: Massimo und Laura in 365 Days 2

Von Netflix' Vorzeige-Erotik der 365 Days-Reihe kann man halten, was man will. Die Filme sind in Qualität und Geschlechterbild sicherlich diskutabel, aber unbestreitbar beliebt. In ihren besten Momenten nehmen sie sich mit einem Augenzwinkern selbst auf die Schippe, etwa bei Massimos (Michele Morrone) und Lauras (Anna Maria Sieklucka) Golf-Sequenz in 365 Days - Dieser Tag.

Szenen einer Sex-Revolution: Erotik im Freien in Lady Chatterleys Liebhaber

Mit Lady Chatterleys Liebhaber hat Netflix nicht weniger als eine Sex-Revolution verfilmt. Die skandalträchtige Affäre einer verheirateten Adeligen (Emma Corrin) mit einem Wildhüter (Jack O'Donnell) findet ihren besten Ausdruck vielleicht in einer intensiven Liebesszene unter freiem Himmel, die meisterhaft die hitzige Beziehung zwischen den Figuren kommentiert und dabei keinen der beiden Standpunkte ausschließt.

Ausnahme-Serie Euphoria: Nate und Cassie im Badezimmer

Euphoria ist eines der besten und innovativsten Teenager-Dramen überhaupt. Die ungewöhnliche Perspektive auf Liebe, Sex und toxische Beziehungen zeigt sich in der womöglich wichtigsten Sex-Szene der zweiten Staffel. Dort werden Cassie (Sydney Sweeney) und Nate (Jacob Elordi) beinahe von dessen dominanter Freundin Maddy (Alexa Demie) beim Seitensprung erwischt und setzen eine Kette folgenschwerer Entscheidungen in Gang.



Crimes of the Future: Chirurgie-Sex mit Viggo Mortensen und Lea Seydoux

Crimes of the Future von Regie-Legende David Cronenberg hatte die wohl ungewöhnlichsten Erotikszenen des Kinojahres 2022 zu bieten. Dabei handelt es nicht um Sex-Sequenzen, vielmehr werden hier die chirurgischen Operationen von Caprice (Léa Seydoux) and Saul (Viggo Mortensen) in Dialog und Inszenierung mit einer künstlerischen Form des Geschlechtsakts gleichgesetzt. Nicht sonderlich sexy für viele, aber provokativ für die meisten.



Späte Abenteuer in Meine Stunden mit Leo

In Meine Stunden mit Leo bucht eine 55-jährige Frau die Dienste eines jungen Sexarbeiters (Daryl McCormack), um zum ersten Mal in ihrem Leben in den Genuss eines Orgasmus zu kommen. Das Resultat ist ein wegweisend sex-positiver und inklusiver Film, dessen klarsichtige Aussagen sich schwer auf eine Szene reduzieren lassen. Einfach anschauen.

Bros: Queere Liebeskomödie mit einer der witzigsten Sexszenen des Jahres

Die Liebeskomödie Bros über die knospende Beziehung zwischen LGBTQ+-Aktivist Bobby und Sportskanone Aaron (Luke MacFarlane) haben immer noch viel zu wenige Menschen gesehen. Ein Highlight des warmen und pointierten Films ist eine Sexszene, in der beide sich in Sachen dominanter Männlichkeit ausstechen wollen. Leider können wir euch hier nur den Trailer zeigen. Für den Rest solltet ihr unbedingt den Film streamen.



Schaut hier den deutschen Trailer zu Bros:

Bros - Green Band Trailer (Deutsch) HD

Welche Sexszene im Kino oder TV hat euch 2022 am besten gefallen?