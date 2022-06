Herr der Ringe bei Amazon: 18 neue Bilder zeigen, wie anders die Hobbits jetzt aussehen

Mit den sogenannten Harfüßen hat Amazons Herr der Ringe-Serie eigene Hobbits, die sich als Vorfahren der Auenlandbewohner teils stark von Frodo und Co. unterscheiden. Neue Bilder geben nun genauere Einblicke.

Kürzlich wurden für Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht stattliche 18 neue Bilder veröffentlicht. Manche davon bringen uns die Elben-Kultur des Zweiten Mittelerde-Zeitalters näher, andere machen und mit dem mysteriösen Hobbit-Vorläufern der Harfüße vertraut.

Neue Hobbits: Wie sich die Serien-Halblinge von Frodo in Der Herr der Ringe unterscheiden

Bereits seit anderthalb Jahren wissen wir, dass Amazon unser Bild der Hobbits verändern wird. Wir werden die Harfüße (Englisch: Harfoots) kennenlernen, die J.R.R. Tolkien in seiner Mittelerde-Mythologie neben den Starren (Stoors) und den Falbhäuten (Fallohides) als einen der drei Ur-Hobbit-Stämme erschuf. Bevor die kleinwüchsigen Wesen aus dem östlichen Nebelgebirge sich allerdings im Westen Mittelerdes niederließen und die typischen Wohnhöhlen von Bilbo, Frodo, Sam und Co. schufen, lebten sie im Verborgenen.

Bei Empire erklärte Herr der Ringe- und Harfuß-Schauspieler Lenny Henry Amazons Serien-Hobbits genauer:



Wir sind ein nomadischer Stamm. Wir ziehen zusammen mit dem Wetter und der Fruchtbarkeit unserer Saat weiter. Wir haben große Karawanen mit hölzernen Rädern und können uns gut verstecken. Denn Menschen sind größer als wir und bringen Ärger.

Auch wenn die Harfüße streng genommen (noch) keine Hobbits sind, haben sie trotz ihrer Unterschiede auch einiges mit ihren später sesshaften Nachfahren des Auenlandes gemein:

Wir sind Tolkiens typische kleine Helden und Außenseiter. Traditionell steuert das kleine Volk in dieser Welt Komödiantisches bei, doch wir dürfen auch unglaublich mutig sein. In diesem Abenteuer bieten wir die volle Skala der Emotionen und Action mit.

Die ersten Herr der Ringe-Serien-Bilder der Harfüße zeigen außerdem, dass Amazons Serien-Hobbits mit Frodos Verwandten nicht nur den kleinen Wuchs, sondern auch das krause Haar gemeinsam haben. Worin sie offenbar Blätter- und Natur-Schmuck tragen.

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Harfüße als Hobbit-Vorfahren

Das sind die bisher bekannten neuen Hobbit-Darsteller in Amazons Herr der Ringe-Serie:

Die für Amazons Herr der Ringe-Serie-Besetzung schon offengelegten Hobbit- bzw. Harfuß-Schauspieler:innen sind folgende:

© Amazon Amazons neue Herr der Ringe-Hobbits aka Harfüße

Dass die Harfüße andere Traditionen als die Hobbit haben, beweist außerdem dieses Bild, das fast ein wenig an die Rituale im Horrorfilm Midsommar erinnert:

© Amazon Amazons neue Herr der Ringe-Hobbits aka Harfüße

Nicht nur Hobbits: Was verraten Amazons neue Herr der Ringe-Bilder über die anderen Völker Mittelerdes?

Neben der enthüllten Rolle des elbischen Ringschmieds Celebrimbor (Charles Edwards) bieten die neuen Serien-Fotos außerdem Einblicke in die elbischen Sets und Lebensweisen. Wir sehen zum Beispiel, wie Galadriel (Morfydd Clark) vom Elbenkönig Gil-galad gekrönt wird.

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Galadriels Krönung

Außerdem lädt uns die Amazon-Serie an eine elbische Festtafel der neuen Herr der Ringe-Geschichte ein ...

© Amazon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Durin IV, Elrond, Celebrimbor, Gil-galad

... und zeigt uns die Elben Elrond (Robert Aramayo), Gil-galad (Benjamin Walker), Arondir (Ismael Cruz Cordova) und Celebrimbor (Charles Edwards) aus nächster Nähe.

Auf Amazons Bildern sehen wir weitere Mittelerde-Rassen in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: den Menschen Halbrand (Charlie Vickers), die Zwerge Disa (Sophia Nomvete) und Durin IV (Owain Arthur) sowie einen Eistroll.

Nach Der Herr der Ringe: Die zwei Türme kann auch Amazons Mittelerde nicht genug von Aussichtsposten mit Weitsicht bekommen und gewährt (von einem vielleicht númenorischen Turm?) einen Blick übers Land sowie auf die Zusammenkunft von Elben (Arondir) und Menschen (Bronwyn und Theo, gespielt von Nazanin Boniadi und Tyroe Muhafidin).

Sogar ein paar neue Blicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten hält Amazons Herr der Ringe-Serie auf seinen neuen Bildern bereit:

Nachdem der erste Teaser Trailer zur Herr der Ringe-Serie schon wieder vier Monate her ist, wird Amazon sicherlich bald einen längeren Trailer mit noch mehr bewegten Bildern nachlegen. Schließlich ist der Serienstart am 2. September 2022 bei Prime * nicht einmal mehr drei Monate entfernt.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



Was haltet ihr von den neuen Bildern der Herr der Ringe-Serie und Amazons veränderten Hobbits?