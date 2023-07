Keine Serien mehr wegen Hollywood-Streik? Diese 10 Highlights gehen definitiv dieses Jahr bei Netflix, Amazon und Co. weiter

Neue Serien-Staffeln für Fans von Action, Sci-Fi und Fantasy starten noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon und Co. Welche Highlights trotz Hollywood-Streik kommen, erfahrt ihr hier.

Hollywood steht still. Der Doppel-Streik der Gewerkschaften WGA und SAG-AFTRA hat massive Auswirkungen auf die Film- und Fernseh-Industrie. Die meisten US-Serien werden im kommenden Herbst nicht wie geplant an den Start gehen. Kommen jetzt überhaupt noch Neuheiten?

So gut wie alle derzeit laufenden Dreharbeiten werden eingestellt. Dennoch können sich Serien-Fans auf die Rückkehr einiger ihrer Lieblingsshows, die bereits fertig produziert wurden, in diesem Jahr freuen. In dieser Übersicht stellen wir euch die 10 Serien-Rückkehrer bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. vor, die garantiert noch 2023 zu sehen sind.

Für diese Liste haben wir uns die Release-Pläne der Streaming-Anbieter (Hier gibt's die Übersicht aller Netflix-Neuheiten) und TV-Sender angeschaut. Serien-Staffeln, die bereits im August starten – darunter Heartstopper und Only Murders in the Building – wurden nicht berücksichtigt.

Serien-Rückkehr bei Amazon: Das Rad der Zeit Staffel 2

Amazon Das Rad der Zeit Staffel 2

Serie: Das Rad der Zeit

Start: ab 1. September auf Amazon Prime Video

Amazon große Fanatasy-Serie Das Rad der Zeit startet schon bald in Staffel 2 und bringt uns neue Geschichten aus der Fantasy-Welt Robert Jordans, in der nur Frauen Magie beherrschen können, bis der "wiedergeborene Drache" prophezeit wird. Die neuen Episoden werden allerdings mit einer großen Veränderung kommen. Vor dem Start im September könnt ihr hier nochmal euer Wissen über die Welt von Das Rad der Zeit auffrischen.



Serien-Rückkehr bei Apple TV+: The Morning Show Staffel 3

Apple TV The Morning Show Staffel 3

Serie: The Morning Show

Start: ab 13. September bei Apple TV+

Das Apple TV+ Original mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen ist Hochglanz-Serien-Unterhaltung allererster Güte. Die fantastischen Ränkespiele hinter den Kulissen eines Morgenmagazins werden nach fast zwei Jahren Pause nun endlich in Staffel 3 fortgesetzt. Darin steht die Zukunft des Senders UBA auf der Kippe, als ein möglicher Verkauf im Raum steht.

Serien-Rückkehr bei Netflix: Sex Education Staffel 4

Sex Education - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie: Sex Education

Start: am 21. September auf Netflix

Im September wird das große Finale von Netflix' beliebter Teenie-Komödie Sex Education zu sehen sein. In Staffel 4 finden sich Otis und seine Freunde nach der Schließung der Moordale Secondary School an einer neuen Schule wieder, wo sie einer neuen Gruppe von Schüler:innen bei ihren Problemchen helfen.

Serien-Rückkehr bei Netflix: Lupin Teil 3

Lupin - Teil 3 Clip (Deutsch) HD

Serie: Lupin

Start: am 5. Oktober auf Netflix

Die ersten Abenteuer des Gentleman-Gauners Assane Diop stürmten 2021 die Netflix-Charts und der Streaming-Dienst zögerte nicht lange mit der Verlängerung. Nach über zwei Jahren Wartezeit geht die Geschichte im Oktober mit sieben Folgen weiter. Darin kehrt der untergetauchte Dieb Assane zurück nach Paris, um seine Familie davon zu überzeugen, Frankreich zu verlassen. Aber seine Vergangenheit holt ihn bald wieder ein.



Serien-Rückkehr bei Disney+: Loki Staffel 2

Disney Loki Staffel 2

Serie: Loki

Start: ab 6. Oktober bei Disney+

Das MCU wird erst im November auf die große Leinwand zurückkehren, auf Disney+ geht es aber schon vorher weiter. Tom Hiddlestons zeitreisender Gott Loki bekommt es in Staffel 2 mit neuen Mysterien aus alternativen Realitäten des Multiversums zu tun und wird dabei unter anderem mit dem TVA-Agenten Mobius und seiner Variante Sylvie wiedervereint.

Serien-Rückkehr bei Disney+: Doctor Who Specials

Doctor Who 2023 - Trailer 60th Anniversary Specials (English) HD

Serie: Doctor Who

Start: im November bei Disney+

Doctor Who ist eine echte Science-Fiction-Institution. Und dieses Jahr beginnt eine neue Ära. Ab November starten auf Disney+ drei Specials zum 60. (!) Jubiläum, die David Tennant in seiner ikonischen Timelord-Rolle zurückbringen und Sex Education-Star Ncuti Gatwa als neuen 15. Doktor vorstellen. Eine weitere wichtige Veränderung: Russell T. Davies übernimmt das Sci-Fi-Franchise wieder als kreativer Kopf.

Serien-Rückkehr: Fargo Staffel 5

FX Fargo Staffel 5

Serie: Fargo

Start: in Herbst/Winter bei FX

Nach drei Jahren Pause wird noch dieses Jahr das nächste Kapitel von Noah Hawleys Crime-Anthologie Fargo aufgeschlagen. Die neue Geschichte in Staffel 5 spielt im Mittleren Westen der USA im Jahr 2019 und wird uns Jon Hamm als modernen Western-Helden präsentieren.



Serien-Rückkehr: True Detective Staffel 4

True Detective - S04 Night Country Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Serie: True Detective

Start: in Herbst/Winter bei HBO

Unglaublich, aber wahr: Die gefeierte HBO-Anthologie True Detective geht wirklich weiter. Über vier Jahre nach Staffel 3 wird es noch dieses Jahr die True Detective: Night Country betitelte vierte Staffel zu sehen geben. Die Hauptrolle der neuen Geschichte spielt Jodie Foster, die als Ermittlerin das spurlose Verschwinden mehrerer Männer untersucht, die in der Tsalal Arctic Research Station in Alaska gearbeitet haben.

Serien-Rückkehr bei Netflix: The Crown Staffel 6

Netflix The Crown Staffel 6

Serie: The Crown

Start: in Herbst/Winter bei Netflix

Netflix' beliebtes Monarchiedrama über das Leben (und die Skandale) von Königin Elizabeth II. und ihrer Familie wird mit Staffel 6 beendet. Darin sehen wir ein letztes Mal die in Staffel 5 eingeführte Besetzung rund um die Queen, Charles und Diana und werfen einen Blick auf die Erlebnisse der Royals in den späten 90er und frühen 2000er Jahren.



Serien-Rückkehr bei Amazon: Reacher Staffel 2

Amazon Reacher Staffel 2

Serie: Reacher

Start: im Dezember bei Amazon Prime Video

Amazon knallharte Action-Serie Reacher kehrt noch dieses Jahr mit Staffel 2 zurück. Erneut ist Alan Ritchson in der Titelrolle zu sehen. Adaptiert wird diesmal 11. Jack Reacher-Roman Trouble (Bad Luck and Trouble) aus der Buchreihe von Lee Child. Darin begibt sich Reacher auf einen gnadenlosen Rachefeldzug, als sein ehemaliger Partner Calvin Franz ermordet wird.

Die 23 bisher besten Serien 2023 bei Netflix, Amazon und mehr

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt und stellen sie euch in 2 (!) neuen Streamgestöber-Folgen vor. Hier könnt ihr Teil 1 hören:



Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.