MagentaTV Must-Watch: Time ist eine packende Gefängnis-Serie mit Herr der Ringe-Star [Anzeige]

Wer Sean Bean abseits von Der Herr der Ringe oder Game of Thrones in Höchstform erleben will, sollte sich die starke Serie Time bei MagentaTV nicht entgehen lassen, wo er hinter Gittern landet.

In der Megathek von MagentaTV ist jetzt die britische Serie Time am 27. Januar 2022 frisch dazugestoßen. Es ist eine Gefängnis-Erzählung, die es in sich hat. Vor allem Sean Bean (Boromir aus Der Herr der Ringe) und Stephen Graham (The North Water) liefern überzeugende Performances auf den zwei entgegengesetzten Seiten der Gitterstäbe ab.

Herr der Ringe-Star Sean Bean brilliert in der Serie Time bei MagentaTV

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Miniserie Time taucht dabei nicht nur ins raue Leben im Knast ein, sondern verhandelt vor allem auch dieder Menschen, die hier ihre Zeit absitzen müssen.

Mark Cobden (Herr der Ringe-Star Sean Bean) muss nach einer alkoholisierten Autofahrt mit schlimmen Folgen für vier Jahre ins Gefängnis. Als Mann ohne Vorstrafen ist er allerdings nicht auf die harten Sitten vorbereitet, die ihn dort erwarten. Während er noch mit seinen eigenen Schuldgefühlen zu seiner Tat ringt, muss er sich zusätzlich mit der veränderten Situation hinter Gittern auseinandersetzen, die ihn zu einem Menschen machen könnten, der er nicht sein will.

Ihm gegenüber versucht auf der Seite der Aufseher der Gefängniswärter Eric McNally (Stephen Graham) in der Strafsvollzugsanstalt für Recht und Ordnung zu sorgen. Obwohl er einen guten moralischen Kompass für die gerechte Behandlung der Insassen hat, gerät er jedoch in eine Situation, in der er sich erpressbar macht. Wie anhand der zwei Männer in Time die Situation fernab von spektakulären Gefängnisausbrüchen oder gewaltvollen Aufständen auf das Menschliche reduziert wird, ist eine erstklassige Serien-Erfahrung, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Ob ihr nun Herr der Ringe-Fans seid oder nicht.

Die Serien-Fakten zur Gefängnisserie Time bei MagentaTV

Die Serie umfasst 1 Staffel mit 4 Episoden

mit Jede Folge hat eine Laufzeit von ca. 45 Minuten

Alle Folgen von Time könnt ihr ab dem 27. Januar 2022 bei MagentaTV zu streamen

MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Ob Fernsehen oder Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+ oder alle relevanten Mediatheken – das komplette Entertainment-Angebot gibt's gebündelt auf einer Plattform.

© BBC Studios Time: Die Serie mit Sean Bean und Stephen Graham

Darüber hinaus bietet MagentaTV eine einzigartige kostenlose Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf: die Megathek. Unter anderem mit dabei: Channels wie Sony One, Paramount, ARD Plus, ZDF select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals & Exclusives, die es nur bei MagentaTV gibt.

MagentaTV gibt's übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zum Angebot und Exclusives wie Time findet ihr hier.

Weitere Serien-Highlights bei MagentaTV

Wenn ihr euch gerne mit uns ins Streamgestöber stürzt, dann freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .