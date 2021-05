Nervenaufreibender Thriller bei Netflix: 10 neue Buchverfilmungen im Mai 2021

Die Buchverfilmungen im Monat Mai bei Netflix, Amazon und Disney+ können sich sehen lassen: Historischen Dramen, Thriller und Superhelden-Comics wurde adaptiert.

Nach den starken Romanverfilmungen im April 2021 hält auch der Mai wieder viele umgesetzte literarische Highlights bereit. Unter den 10 Buchverfilmungen im Mai 2021 tummeln sich Kinder-, Jugend-, Historien- und Sachbücher, aber auch Krimis und Comics - also eigentlich für alle etwas.



Egal ob Netflix-, Amazon-, Disney+- oder DVD-Start: Wie immer liegt der Fokus der herausgesuchten Buch-Adaptionen auf Erstveröffentlichungen und deutschen Neuerscheinungen, die vorher noch nirgendwo sonst gezeigt wurden.

Die Streaming-Starts verfilmter Bücher: Bei Netflix, Amazon und Disney+ sind Leseratten goldrichtig

Zunächst blicken wir auf das Programm von Amazon Prime im Mai sowie die Mai-Starts bei Netflix und alles, was bei Disney+ im Mai anläuft. Weiter unten findet ihr über das Streaming-Angebot hinaus außerdem die DVD-Starts, die auf Büchern basieren.



© Netflix Amy Adams veredelt die Buch-Verfilmungen im Mai 2021

1. Ein dramatischer Preisträger bei Amazon Prime: The Underground Railroad

Mit The Underground Railroad kommt der von literarischen Preisen (wie dem Pulitzer) überhäufte Roman von Colson Whitehead als Miniserie zu Amazon. Zwei Sklaven fliehen von einer Plantage und nutzen zum Entkommen eine unterirdische Bahnverbindung. Wenn das Ganze dann noch von Moonlight-Regisseur Barry Jenkins inszeniert wird, kann das eigentlich nur herausragend werden.

Serien-Start: alle 10 Folgen ab 14. Mai 2021 bei Amazon Prime

alle 10 Folgen ab 14. Mai 2021 bei Amazon Prime Buch-Vorlage: Underground Railroad * (2016) von Colson Whitehead

Underground Railroad - S01 Trailer (Deutsch) HD

2. Bei Amazon sorgen tödliche Spiele für Panic

Von der amerikanischen Jugendbuch-Autorin Lauren Oliver (Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie) kommt die Roman-Verfilmung Panic zu Amazon Prime. In einer texanischen Kleinstadt stellen sich mehrere Schüler:innen für ein hohes Preisgeld ihren Ängsten in zunehmend gefährlichen Herausforderungen. Das klingt nach atemloser Spannung à la Nerve oder Hunger Games.

Serien-Start: alle 10 Folgen ab 28. Mai 2021 bei Amazon Prime

alle 10 Folgen ab 28. Mai 2021 bei Amazon Prime Buch-Vorlage: Panic - Wer Angst hat ist raus * (2014) von Lauren Oliver

© Amazon Prime Panic

3. Netflix sperrt Amy Adams zu Hause ein: The Woman in the Window

Der Krimi The Woman in the Window sollte eigentlich ins Kino kommen. In Lockdown-Zeiten lässt sich der Thriller aber genauso gut zu Hause erleben (und nachempfinden). In der Roman-Verfilmung spielt Amy Adams eine Frau mit Agoraphobie, die ihre Nachbarn ausspioniert und dabei einen Gewaltakt beobachtet. In Hitchcocks Das Fenster zum Hof hat das auch schon spannungsreich funktioniert.

The Woman in the Window - Trailer (Deutsch) HD

4. Netflix gruselt die Kleinen mit einer Kinderbuch-Verfilmung

Der Familien-Gruselfilm Das schaurige Haus lief letztes Jahr in seinem Heimatland Österreich im Kino und kommt nun dank Netflix auch nach Deutschland. Zwei Brüder ziehen in der Buch-Adaption mit ihrer Familie aus Land und versuchen dort einem Spuk auf den Grund zu gehen.

Film-Start: ab 14. Mai 2021 bei Netflix

ab 14. Mai 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: Das schaurige Haus * (2011) von Martina Wildner

Das schaurige Haus - Trailer (Deutsch) HD

5. Comic-Fans bekommen von Netflix Superhelden-Nachschub mit Jupiter's Legacy

In den Comics von Jupiter's Legacy treten gleich mehrere Generationen von Superhelden miteinander in Konflikt. Eltern und ihre übernatürlich begabten Kinder verhandeln Familienbeziehungen, Macht und Loyalität und müssen ganz nebenbei auch noch die Welt beschützen.



Serien-Start: alle 8 Folgen ab 7. Mai 2021 bei Netflix

alle 8 Folgen ab 7. Mai 2021 bei Netflix Comic-Vorlage: die Reihe Jupiter's Legacy * (ab 2013) von Mark Millar

Jupiter’s Legacy - S01 Trailer (Deutsch) HD

6. Ewan McGregor erschafft Mode für Netflix

Ewan McGregor schlüpft für die Netflix-Miniserie Halston in die Rolle des gleichnamigen Modeschöpfers, der seinen erfundenen Namen in den 1970er zu einem Imperium gleichbedeutend mit Luxus, Status, Sex und Ruhm formte und eine Ära definierte. Eine Biografie liefert der wahren Erzählung den nötigen Unterbau.

Serien-Start: alle 5 Folgen ab 14. Mai 2021 bei Netflix

alle 5 Folgen ab 14. Mai 2021 bei Netflix Buch-Vorlage: Simply Halston * (2013) von Steven Gaines

© Netflix Ewan McGregor als Halston

7. Über einhundert VIP-Hunde bei Disney+ haben literarische Wurzeln

Wahrscheinlich wissen nur wenige, dass Disneys 101 Dalmatiner eine britische Romanvorlage hat. Wenn Emma Stone Ende Mai als Disneys hauseigene Harley Quinn Cruella Angst und Schrecken in der Tierwelt verbreitet, basiert ihre Figur auf einer Bösewichtin, die schon vor 65 Jahren erschaffen wurde.

Film-Start: ab 28. Mai 2021 bei Disney+ * (nur mit VIP-Zugang für 21,99€) bzw. im Falle einer Lockdown-Öffnung ab 27. Mai im Kino

ab 28. Mai 2021 bei * (nur mit VIP-Zugang für 21,99€) bzw. im Falle einer Lockdown-Öffnung ab 27. Mai im Kino Buch-Vorlage: 101 Dalmatians * (1956) von Dodie Smith

Cruella - Trailer 2 (Deutsch) HD

8. Abgedrehter Marvel-Bösewicht wütet nach Comic-Vorbild bei Disney+

Die von Hulu produzierte Stop-Motion-Animationsserie Marvel's M.O.D.O.K. kommt hierzulande zu Disney+ und will uns den titelgeben egomanischen Erzbösewicht näherbringen. Der große Kopf im Glas beehrte schon zahlreiche Marvel-Comics und versucht in der Serie zugleich seine böse Organisation und seine fordernde Familie unter einen Hut zu bringen.

Serien-Start: ab 21. Mai 2021 wöchentlich 1 neue Folge bei Disney+

ab 21. Mai 2021 wöchentlich 1 neue Folge bei Disney+ Comic-Vorlage: nach 1967 in unterschiedlichste Marvel-Comics von Jack Kirby und Stan Lee zu finden (bzw. auch in Modok-Sammelbänden *)

Marvel's M.O.D.O.K. - S01 Trailer (English) HD

Buchverfilmungen im Mai 2021 auf DVD

Im Heimkino-Bereich erscheinen darüber hinaus im Mai 2021 noch zwei weitere vielversprechende Buchverfilmungen, die zum Start natürlich auch digital bei Amazon und Co. geliehen werden können.

9. Auf DVD: Billie Holiday lässt Geschichte und Persönliches verschmelzen

Der für seine Hauptdarstellerin oscarnominierte Film The United States vs. Billie Holiday sollte lange ins Kino kommen, findet nun seinen Weg zu uns aber doch als DVD und Blu-ray. Die Geschichte der Sängerin wurde hier mit den Erkenntnissen aus einem Sachbuch zur gezielten Drogen-Kriminalisierung in den USA der 1940ern verwoben.



The United States vs. Billie Holiday - Trailer (Deutsch) HD

10. Auf DVD: Knisternde Romantik zwischen Jamie Dornan und Emily Blunt

Der Duft von wildem Thymian liefert den Romantikern unter uns eine Romeo und Julia nicht unähnliche Liebesgeschichte - nur dass sich in der Theaterstückverfilmung die Familienmitglieder zweier verfeindeter Farmen in Irland aufeinander einlassen. Mit Jamie Dornan und Emily Blunt in den Hauptrollen.



Der Duft von wildem Thymian - Trailer (Deutsch) HD

Im Verlaufe des Monats Mai kann es natürlich noch zu Starttermin-Verschiebungen kommen. Aber falls eine Veröffentlichung sich verzögert, bringt das zumindest mehr Zeit, um die Buch-Vorlage der Adaption vorher noch in Ruhe auszulesen.

Im Podcast: Die Streaming-Übersicht für den Monat Mai

Im Streamgestöber-Podcast zu den 20 besten Serien im Mai 2021 wird eure Watchlist von Max und Andrea gewaltig verlängert:

Von neuen Sci-Fi-Krachern bei Sky über Superhelden-Serien bei Netflix bis hin zur Historienserie bei Amazon ist für alle etwas dabei, auch für Bücherwürmer.

Welche Romanverfilmungen dieses Monats kennt ihr und welche Bücher wollt ihr noch vor dem Ansehen bei Amazon, Netflix und Co. lesen?