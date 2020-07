Neu bei Netflix: Alle 26 Filme und Serien der Woche

Horror mit Jennifer Lawrence, eklige Blödeleien mit Jackass 2 - Netflix bietet diese Woche einige neue Serien und Filme zum Streamen an. Die Übersicht mit allen Starts.

Die ganz dicken Fische schwimmen erst am Samstag ins Netflix-Becken, wenn der neue Monat beginnt. Dann lädt der Streamingdienst traditionell einmal neu durch. Davor sieht es etwas dünn aus. Nur wenn ihr Fan von The Umbrella Academy seid, endlich Jane The Virgin zu Ende schauen wollt und es gar nicht erwarten könnt, eine neue Transformers-Serie zu sehen, kommt ihr auf eure Kosten.

Die Highlights bei Netflix: Jackass 2, London Has Fallen und mother!

Jackass: Nummer 2 bei Netflix

Wann verfügbar: 1. August

Das passiert: Johnny Knoxville, Chris Pontius, Steve-O und Bam Margera sind wieder zurück und stellen allerlei Unfug an, den man wie immer zu Hause nicht unbedingt nachmachen sollte.

Moviepilot-Wertung: 5.8

mother! bei Netflix

Wann verfügbar: 1. August

Das passiert: In Darren Aronofskys Psycho-Drama mother! bekommen Jennifer Lawrence und Javier Bardem unerwarteten Besuch, der die Idylle ihres Heims und ihrer Beziehung zu zerstören droht. Eine ausführlichere Inhaltsangabe ist eigentlich nicht möglich ohne Interpretation der Geschichte.

Moviepilot-Wertung: 6.4

London Has Fallen bei Netflix

Wann verfügbar: 1. August

Das passiert: In London Has Fallen, dem Sequel zu Olympus Has Fallen, toben sich Gerard Butler und Aaron Eckart in der britischen Hauptstadt aus. Nachdem der britische Premierminister unter noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, soll die international versammelte Trauergesellschaft in der Downing Street 10 von Terroristen dazu genutzt werden, um die Führer der freien Welt aus selbiger zu tilgen.

Moviepilot-Wertung: 5.6

