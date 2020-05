Serien im Juni 2020: Diese 60 Staffeln starten bei Netflix, Amazon & im TV

Im Juni 2020 starten bei Netflix, Amazon, Sky und Co. viele neue Serien und Staffeln. Wir haben alle spannenden Neustarts und Rückkehrer für euch zusammengefasst.

Nach dem vielversprechenden Serien-Mai hält auch der Juni zahlreiche Serien-Highlights bereit, um euch Zuhause zu unterhalten und eure Merklisten bei Netflix, Amazon und Co. wieder aufzufüllen. Damit ihr in der Masse an Serienstarts den Überblick behaltet, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.

Tote Mädchen lügen nicht Finale: Das Serien-Highlight im Juni

Netflix bringt uns diesen Juni das große Finale der Hit-Serie Tote Mädchen lügen nicht. Mit Staffel 4 gehen Clay Jensen und seine Freund auf das Ende ihrer Schulzeit zu. Doch all die Geheimnisse, die sie seit 4 Staffeln mit sich herumtragen, drohen ein für alle Mal offenbart zu werden. Wir sind gespannt, ob die letzten 10 Folgen noch einmal mit einem großen Schockmoment überraschen werden.

Im Juni bei Netflix: Trailer zu Tote Mädchen lügen nicht Staffel 4

13 Reasons Why - S04 Trailer (English) HD

Deutsche Serien-Neustarts im Juni 2020

Deutsche Serien-Rückkehrer im Juni 2020

Internationale Serien-Neustarts im Juni 2020

Internationale Serien-Rückkehrer im Juni 2020

Serienstarts auf Netflix im Juni 2020

