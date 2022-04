Spider-Man: No Way Home neu im Heimkino: 5 grandiose Momente, die ihr nur im Bonusmaterial seht

Spider-Man: No Way Home feiert heute seinen DVD-Start und ist auch als Blu-ray und 4K erhältlich. Das Bonusmaterial bietet einige spannende Einsichten.

Ab heute, dem 12. April 2022, können Marvel-Fans Spider-Man: No Way Home endlich auch fürs Heimkino kaufen. Selbst wer den durchschlagenden Kino-Erfolg schon auf der großen Leinwand gesehen hat, dürfte außerdem mit dem Bonusmaterial noch viel Spaß haben. Deshalb haben wir euch schon ein paar spannende Einblicke in die Extras herausgesucht.

Seht zur Einstimmung den Trailer zu Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Vom ikonische Spider-Man-Meme bis zu den allerersten Vorsprechen von Tom Holland, Jacob Batalon und Zendaya hat das Zusatz-Material jede Menge spaßige bis einsichtsvolle Videos zu bieten. 5 besonders eindrückliche Bonus-Inhalte, auf die ihr euch freuen könnt, haben wir hier schon einmal versammelt (Achtung, es folgen Spoiler zu Spider-Man: No Way Home.)



1. Spider-Man: No Way Home lädt ein zur Easter-Egg-Jagd

Für alle Fans, die sich an Quer-Verweisen zu anderer Marvel-Unterhaltung erfreuen, findet sich im Bonusmaterial der Blu-ray Spider-Man: No Way Home ein Featurette, in dem 23 versteckte Marvel-Referenzen auf Comics, Marvel-Serien und andere Filme aufgedeckt werden. Diese reichen von früher in Spider-Man 2 aufgetauchten Luftseilbahnen bis hin zu angeteasten Helden wie Kraven the Hunter, Schurke Scorpion oder einen 6-armigen Spider-Man im Universums-Riss.

Zu sehen im Bonusmaterial von Spider-Man: No Way Home unter "Alternate Reality Easter Eggs"

© Sony Spider-Man: No Way Home





2. Green Goblin: Willem Dafoe tanzt in Spider-Man: No Way Home

Manchmal sind es die kleinen Momente, die am längsten hängen bleiben. Einen tanzenden Willem Dafoe werdet ihr ganz sicher nicht so schnell wieder aus dem Kopf bekommen. Während der Green Goblin-Darsteller in Spider-Man: No Way Home eigentlich für Gänsehaut sorgte, schwang er hinter den Kulissen auch ausgelassen die Hüften. Wenn er sich dann sogar noch mit den Schurken-Kollegen Alfred Molina (Doc Ock) und Jamie Foxx (Electro) zusammenschließt, kommt eine absurd lustige Bösewicht-Boyband dabei heraus.

Zu sehen im Bonusmaterial von Spider-Man: No Way Home bei den "Bloopers" und in "Sinister Summit"

© Sony Spider-Man: No Way Home - Willem Dafoe als Green Goblin





3. Spider-Man: No Way Home und der knapp verhinderte Geheimhaltungsbruch

Zum Einblick hinter die Kulissen von Spider-Man: No Way Home gehört auch das nachträgliche Sprechen über die extreme Geheimhaltung. Andrew Garfields oscarreife Lügen zu seiner Nicht-Beteiligung sind legendär. Doch ein paar Mal wurde es richtig brenzlig: Als einer der stets unter Decken ans Set geschmuggelten Schauspieler verletzt wurde, musste er natürlich zum Arzt ... und machte mit dem Mediziner ein Selfie, was anschließend panisch wieder getilgt werden musste. (Ob es sich dabei um Tobey Maguire, Andrew Garfield oder vielleicht um Willem Dafoe, der einmal mit bandagierter Hand zu sehen ist, handelt, bleibt leider geheim.)

Zu sehen im Bonusmaterial von Spider-Man: No Way Home unter "Realities Collide"

© Sony Spider-Man: No Way Home - magische Geheimhaltung





4. Spider-Man: No Way Home und die bedrohlichen Schultern des Doc Ock

Anders als bei seinem letzten Marvel-Auftritt in Spider-Man 2 musste Alfred Molina in Spider-Man: No Way Home keine mechanischen Arme mit sich herumtragen, da alles animiert wurde. Doch weil seine Figur die Metall-Tentakel zur Fortbewegung und zum Kämpfen nutzte, verbrachte der Schauspieler angeblich 90% seiner Drehzeit an Seilen hängend. Angenehm hört sich das nicht an, doch wie der Dr. Octavius-Darsteller seine Action-Sequenzen beschreibt und wie er dafür immer nur seine Schultern nach vorn lehnen durfte (während später die animierten Arme den Rest erledigten), ist unbestreitbar komisch.

Zu sehen im Bonusmaterial von Spider-Man: No Way Home unter "Multiverse of Miscreants"

© Sony Spider-Man: No Way Home - Alfred Molina als Doc Ock





5. Die Zukunft von Spider-Man: Regie-Prophezeiungen für Zendaya und Tom Holland

Welche Pläne die Stars von Spider-Man: No Way Home in Zukunft haben, klingt im Bonus-Material immer mal wieder an. Häufig hört sich Tom Hollands Auswertung seines dritten Spinnen-Abenteuers wie ein Abschied an, an anderer Stelle lässt er seine Rückkehr in veränderter Form offen. Interessant ist aber, dass offenbar vor allem Zendaya Regisseur Jon Watts viel (auch in ihrer drehfreien Zeit) über die Schulter schaute, weil sie selbst einmal Regie führen wolle. Außerdem prophezeit Alfred Molina, dass Multitalent Tom Holland in den nächsten 6 Jahren zum Regisseur aufsteigen wird.

Zu sehen im Bonusmaterial von Spider-Man: No Way Home unter "Weaving Jon Watt's Web" und "Sinister Summit"

© Sony Spider-Man: No Way Home - Zendaya und Tom Holland springen ins Ungewisse





Das ist das gesamte Bonusmaterial auf der Blu-ray von Spider-Man: No Way Home im Überblick

Die über 80 Minuten einzelner Featurettes und Video-Einblicke in den Extras von Spider-Man: No Way Home sind in übersichtlicher Form folgende:

Bloopers & Gag-Reel – Outtakes und Spaß am Set

– Outtakes und Spaß am Set Action Choreography Across the Multiverse (Action-Choreographie quer durch das Multiversum) – Featurette zu Stunts und Kämpfen

(Action-Choreographie quer durch das Multiversum) – Featurette zu Stunts und Kämpfen A Spectacular Spider-Journey with Tom Holland (Eine spektakuläre Spider-Reise mit Tom Holland) – wie der Schauspieler zu Peter Parker wurde

(Eine spektakuläre Spider-Reise mit Tom Holland) – wie der Schauspieler zu Peter Parker wurde Realities Collide, Spiders Unite (Realitätskollision, Vereinigung der Spinnen) – Featurette zu den 3 Spider-Men

(Realitätskollision, Vereinigung der Spinnen) – Featurette zu den 3 Spider-Men Graduation Day (Tag der Abschlussfeier) - Abschied und Gefühle nach No Way Home

(Tag der Abschlussfeier) - Abschied und Gefühle nach No Way Home Enter Strange (Stranges Welt) – Benedict Cumberbatchs Verhältnis zu Tom Holland

(Stranges Welt) – Benedict Cumberbatchs Verhältnis zu Tom Holland Weaving Jon Watts' Web (Jon Watts' Netz weben) – die Reise von Spider-Man Regisseur Jon Watts

(Jon Watts' Netz weben) – die Reise von Spider-Man Regisseur Jon Watts Alternate Reality Easter Eggs (Easter Eggs in der alternativen Realität) – 23 versteckte Marvel-Referenzen

(Easter Eggs in der alternativen Realität) – 23 versteckte Marvel-Referenzen A Multiverse of Miscreants (Das Schurken-Multiversum) – die versammelten Spider-Man-Bösewichte und wie sie zurückgeholt wurden



(Das Schurken-Multiversum) – die versammelten Spider-Man-Bösewichte und wie sie zurückgeholt wurden Meeting of the Spiders - Heroes Panel (Spinnentreffen: Helden-Forum) – Interview mit den drei Spider-Man-Darstellern



(Spinnentreffen: Helden-Forum) – Interview mit den drei Spider-Man-Darstellern Sinister Summit - Villain Panel (Treffen der Bösewichte) – Interview mit Willem Dafoe, Alfred Molina & Jamie Foxx



(Treffen der Bösewichte) – Interview mit Willem Dafoe, Alfred Molina & Jamie Foxx The Daily Bugle – 3 Zusatz-Szenen mit J. Jonah Jameson (J.K. Simmons)



– 3 Zusatz-Szenen mit J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) Stunt Previz – Visualisierung und Vor-Planung der Stunts/Kämpfe a) im Apartment-Haus und b) auf der Freiheitsstatue



– Visualisierung und Vor-Planung der Stunts/Kämpfe a) im Apartment-Haus und b) auf der Freiheitsstatue Marketing Materials – 3 Videos zu a) Tom Holland und Jacob Batalon beim Lügendetektor-Test, b) Tom Hollands Presse-Tour und c) ein Georgia-Promo zum Drehort Atlanta

