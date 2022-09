The Walking Dead-Finale und doppelter Netflix-Horror: Das sind die 20 besten Serienstarts im Oktober

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Oktober und suchen euch die 20 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste heraus.

Das prall gefüllte Serienprogramm des Oktobers bringt uns erneut über 100 Neuerscheinungen. Darunter zahlreiche düstere Horrorserie, mit denen es sich perfekt auf Halloween einstimmen lässt. Aber wo fängt man bei so vielen spannenden Serien und Staffeln überhaupt an. Um euch die Auswahl eures nächsten Binges zu erleichtern, haben wir für euch die 20 besten und aufregendsten Serienstarts des Monats herausgesucht.

Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Disney+ gibt es im Oktober nicht nur die die finalen acht Folgen des Horrorserien-Meilensteinszu entdecken. Der Streamingdienst nimmt mit The Bear auch eine ganz besondere Serienperle ins Programm auf. Eineals das raue Küchendrama mit Shameless-Star Jeremy Allen White findet ihr dieses Jahr nicht mehr.

Halloween steht vor der Tür. Und Netflix hat für Horrorfans einige schaurige Neuheiten zu bieten. Bei Guillermo del Toros Anthologie Cabinet of Curiosities sowie Mike Flanagan neuem Gruselwerk Gänsehaut um Mitternacht sind kalte Schauer und Albträume bereits vorprogrammiert. Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor.

Als besonderen Serien-Geheimtipp im Oktober können wir euch das Krankenhausdrama This is Going to Hurt ans Herz legen. Die auf den wahren Erlebnissen des ehemaligen Assistenzarztes Adam Kay basierende Serie beleuchtet die harte Arbeit junger Ärzt:innen auf einer Entbindungsstation in einem unterfinanzierten britischen Krankenhaus. Die Geschichte des schwulen Adam (Ben Whishaw) ist dabei schonungslos ehrlich, erschütternd und aufwühlend inszeniert.

Schaut hier den Trailer zum gefeierten Serien-Geheimtipp The Bear:

The Bear - S01 Trailer (English) HD

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Und ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts , Spotify oder Podcast Addict.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Neu bei MagentaTV im Oktober: This is Goin to Hurt

This Is Going To Hurt - S01 Trailer (English) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie die eigene MagentaTV-Megathek mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und internationalen Top-Serien: Zu den MagentaTV Originals gehören zum Beispiel das deutsche Serien-Highlight Oh Hell und zu den MagentaTV Exclusives die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale.

MagentaTV gibt‘s auch unabhängig vom Internetanbieter als App oder Stick, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .