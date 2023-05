Von Fantasy-Epos bis Sci-Fi-Albtraum: 9 komplett vergessene Netflix-Serien, die Jahre später doch noch weitergehen

Die Wartezeit zwischen Serien-Staffeln wird immer länger. Besonders Netflix-Serien quälen Fans mit besonders langen Pausen. Hier findet ihr 9 Serien, auf deren Rückkehr wir schon viel zu lange warten mussten.

Die Zeiten, in denen jährlich neue Folgen einer Serie erscheinen, sind vorbei. Natürlich gibt es immer noch zahlreiche Ausnahmen. Aber besonders Streaming-Serien und aufwendig produzierte Blockbuster-Serien wie House of the Dragon oder Der Herr der Ringe: Die Ringe der Machte sind von extrem langen Produktionszeiten geplagt. Für Fans bedeutet das: warten. Und Netflix-Abonnent:innen kennen kaum etwas anderes.

Jährlich starten Hunderte neue Serien und Staffeln auf Netflix. Oftmals müssen Fans aber Jahre auf neue Folgen warten, sodass manche Titel bis dahin schon längst in Vergessenheit geraten sind. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht mit 9 Netflix-Serien, deren letzte Staffel schon ewig zurückliegt – und die trotzdem zurückkommen.

Diese 9 Netflix-Serien werden doch noch weitergeführt – auch wenn niemand mehr damit gerechnet hat

Warum manche Netflix-Serien viel zu lange auf neue Folgen warten lassen, hat unterschiedlichste Gründe. Oft liegt es daran, dass sich der Streamer Zeit lässt, um überhaupt über eine Verlängerung (oder Absetzung) zu entscheiden. Dann beginnt meist erst die Drehbucharbeit. Zu langwierigen Produktionszeiten kompletter Staffeln kommt hinzu, dass Netflix-Serien vor dem Start auch noch für unterschiedliche Märkte übersetzt und synchronisiert werden müssen.



Dieses Jahr kehren Dutzende Netflix-Serien mit neuen Staffeln zurück. Einige davon glänzen schon seit über zwei Jahren mit Abwesenheit. In einem Fall sind es sogar vier Jahre! Beginnen wir mit dem Rekordhalter:

4 Jahre Netflix-Pause: Black Mirror

Netflix Black Mirror

letzte Staffel: Juni 2019

Netflix-Fortsetzung: Staffel 6 startet im Juni 2023

Moviepilot-Bewertung: 8.4

Black Mirror ist eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt. Die Anthologie-Serie besteht aus in sich abgeschlossenen Geschichten, die oft düstere Gedankenspiele zu gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen durchspielt. Nach der nur drei Folgen langen 5. Staffel wurde es aber lange still um Black Mirror. Im Juni 2023 geht es nach 4 Jahren Pause endlich weiter.

Über 3 Jahre Netflix-Pause: The Victims' Game

Netflix The Victim's Games

letzte Staffel: April 2020

Netflix-Fortsetzung: Staffel 2-Start noch nicht absehbar

Die taiwanische Thriller-Serie handelt von einem forensischen Ermittler mit Asperger-Syndrom, der entdeckt, dass seine entfremdete Tochter in eine mysteriöse Mordserie verwickelt ist. Bereits im September 2020 bestellte Netflix eine 2. Staffel, einen Starttermin für die Fortsetzung hat der Streaming-Riese bisher aber noch nicht mitgeteilt.

3 Jahre Netflix-Pause: Blood of Zeus

Netflix Blood of Zeus

letzte Staffel: Oktober 2020

Netflix-Fortsetzung: Staffel 2-Start noch nicht absehbar

Moviepilot-Bewertung: 6.5

Die Animationsserie Blood of Zeus vermischt griechische Mythologie mit epischer Fantasy-Action. Netflix setzte viel Vertrauen in die Serie vom Animationsstudio hinter Castlevania und Masters of the Universe: Revelation und bestellte nur wenige Wochen nach dem Start zwei weitere Staffeln. Bisher gibt es noch keine Infos zu einem möglichen Rückkehr-Termin.

3 Jahre Netflix-Pause: Sweet Home

Netflix Sweet Home

letzte Staffel: Dezember 2020

Netflix-Fortsetzung: Staffel 2 startet im 4. Quartal 2023

Moviepilot-Bewertung: 6.6



Fans der postapokalyptischen Horror-Serie aus Südkorea sind das Warten bereits gewohnt. Nach dem Start im Dezember 2020 dauerte es eineinhalb Jahre, bis Netflix über die Zukunft der Serie entschieden hatte. Glücklicherweise wurde Sweet Home um gleich zwei Staffeln verlängert, die sogar schon abgedreht sind. Im 4. Quartal 2023 soll es nach drei Jahren Pause endlich mit Staffel 2 weitergehen.

Fast 3 Jahre Netflix-Pause: Hilda

Netflix Hilda

letzte Staffel: Dezember 2020

Netflix-Fortsetzung: Staffel 3 startet vielleicht noch 2023

Moviepilot-Bewertung: 7.7



Die Animation-Serie Hilda ist eine herzerwärmende und fantastische Serie, die aber ziemlich schleppend vorankommt. Schon zwischen den ersten beiden Staffeln mussten Fans über zwei Jahre warten. Ein weiteres Jahr später folgte der Film Hilda und der Bergkönig auf Netflix. Dieser ist aber kein Abschluss, denn eine dritte und finale Staffel wurde bereits im November 2021 bestellt. Ein Starttermin liegt noch nicht vor. Ausgehend von der Produktionszeit der vorherigen Staffeln könnte das Finale noch vor Ende des Jahres erscheinen.

Über 2 Jahre Netflix-Pause: Ragnarök

Netflix Ragnarok

letzte Staffel: Mai 2021

Netflix-Fortsetzung: Staffel 3 startet vsl. noch 2023

Moviepilot-Bewertung: 7.1



Erinnert ihr euch noch an Ragnarök? Vor über drei Jahren begann die norwegische Fanatasy-Coming-of-Age-Serie über den Kampf zwischen reinkarnierten Gottheiten und Sagengestalten der nordischen Mythologie in einer Kleinstadt. Nach dem Start der zweiten Staffel gab Netflix eine weitere Abschluss-Staffel in Auftrag, die über zwei Jahre später endlich erscheinen wird. Da die Staffel seit Sommer 2022 abgedreht ist, rechnen wir fest mit einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres.

Über 2 Jahre Netflix-Pause: Lupin

Netflix Lupin

letzte Staffel: Juni 2021

Netflix-Fortsetzung: Teil 3 startet am 5. Oktober 2023

Moviepilot-Bewertung: 7.3



Die ersten Abenteuer des Gentleman-Gauners Assane Diop stürmten 2021 die Netflix-Charts und der Streaming-Dienst zögerte nicht lange mit der Verlängerung. Wenn Lupin im Oktober 2023 zurückkehrt, mussten Fans über zwei Jahre auf die neue Staffel warten. Leider werden es nur sieben Folgen sein.

2 Jahre Netflix-Pause: D.P.

Netflix DP

letzte Staffel: August 2021

Netflix-Fortsetzung: Staffel 2 startet im 3. Quartal 2023

Moviepilot-Bewertung: 7.7



Die südkoreanische Dramaserie D.P. ist hierzulande immer noch ein Geheimtipp. Die Geschichte über einen jungen Soldaten, der in eine Abteilung versetzt wird, die Deserteure einfängt, ist emotional, erschütternd und verdammt gut. Nach bald zwei Jahren Pause kehrt die Serie demnächst mit einer weiteren Staffel zurück.

2 Jahre Netflix-Pause: Sex Education

Netflix Sex Education

letzte Staffel: September 2021

Netflix-Fortsetzung: Staffel 4 startet im Herbst 2023

Moviepilot-Bewertung: 7.8



Die 3. Staffel der populären Netflix-Serie Sex Education lief vor über 20 Monaten. Im Herbst 2023 kehrt die Teen-Comedy nach einer Wartezeit von zwei Jahren endlich zurück. In diesem Fall ist es nicht allzu schlimm, wenn ihr euch nicht an alles erinnert. Denn Staffel 4 wird ein kleines Reboot – und könnte auch schon die letzte Staffel von Sex Education sein.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix und mehr

Ihr braucht noch frische Streaming-Tipps, auf die ihr nicht mehr warten müsst? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.