Der erfolgreichste DC-Blockbuster kommt zu Amazon Prime: Alle neuen Filme und Serien im Januar

Amazon Prime stellt sein Streaming-Programm für den Januar 2022 vor. Mit dabei sind einige Science-Fiction- und Horrorfilme, ganz zu schweigen vom DC-Überflieger Aquaman mit Jason Momoa.

Für den Januar 2022 hat Amazon Prime an stattliches Programm an neuen Filmen und Serien zusammengestellt. Nachfolgend findet ihr die Liste mit allen Neuzugängen im Katalog des Streaming-Diensts. Passend zum Kinostart von Matrix Resurrections sind die ersten drei Filme der Sci-Fi-Action-Reihe mit Keanu Reeves dabei.

Darüber hinaus zeigt Amazon Prime im Januar Aquaman. Der Superhelden-Blockbuster mit Jason Moma in der Hauptrolle ist bis heute der erfolgreichste DC-Film. An den Kinokassen konnte er über eine Milliarde US-Dollar einspielen und steht damit sogar vor Achtungserfolgen wie The Dark Knight Rises und Joker.

Alle neuen Film bei Amazon Prime im Januar 2022

Alle neuen Serien bei Amazon Prime im Januar 2022

Welche der Amazon Prime-Neuzugänge interessieren euch am meisten?