Ein echtes Sci-Fi-Highlight und The Witcher ohne Henry Cavill: Das sind die 20 besten Serienstarts im Dezember

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Dezember und suchen euch die 20 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste heraus.

Die erste The Witcher-Serie ohne Henry Cavill und die beste Star Trek-Serie seit langer Zeit sind nur zwei Highlights unter den knapp 100 Neuerscheinungen, die das prall gefüllte Serienprogramm des Dezembers bis zum Jahresende zu bieten hat.



Aber wo soll man bei so vielen spannenden Serien und Staffeln überhaupt anfangen? Um euch die Auswahl eures nächsten Binges zur Weihnachtszeit zu erleichtern, haben wir für euch die 20 besten und aufregendsten Serienstarts des Monats herausgesucht.



Die 20 wichtigsten neuen Serienstarts bei Netflix, Amazon und mehr im Podcast

Kurz bevor sich das Jahr 2022 verabschiedet, katapultiert sich noch ein neuer Streamer auf den ohnehin schon überfüllten Streaming-Markt. Paramount+ macht es Serienfans aber nicht leicht und feuert gleich zum Startraus, die hierzulande bereits mit Spannung erwartet wurden.

Neben der schon von US-Fans gefeierten Star Trek-Serie Strange New Worlds, bringt uns die Western-Serie den erschütternden Überlebenskampf einer Karawane auf dem Oregon Trail nahe. The Offer hingegen bietet einen extrem unterhaltsamen Einblick in die turbulente Produktionsgeschichte des Filmklassikers Der Pate. Diese und weitere Serien-Highlights des Monats stellen wir euch im Podcast näher vor.

Fantasy-Fans können sich im Dezember auf den Start des The Witcher-Prequels freuen, das über 1000 Jahre vor Geralts Erlebnissen die Zivilisation der Elfen vor ihrem Untergang beleuchtet – und Action-Göttin Michelle Yeoh in eine schwertschwingende Kampf-Elfe verwandelt.

Hier gibt's den Trailer zur Fantasy-Action-Serie The Witcher: Blood Origin

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Pünktlich zum Jahresende steht auf Netflix auch das Ende einer der besten Comedy-Serien der letzten Jahre zum Abruf bereit. In der finalen 8. Staffel von Brooklyn Nine-Nine können wir uns 10 Folgen lang von Jake, Amy, Rosa, Terry, Charles, Captain Holt sowie Scully und Hitchcock verabschieden.



Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Neu bei MagentaTV im November: A Spy Among Friends

A Spy Among Friends - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

