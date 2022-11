Die 99 besten neuen Serienstarts im Dezember 2022 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Dezember gibt's wieder massig neue Serien. Damit kein Highlight verpasst, haben wir für euch eine praktische Übersicht mit den wichtigsten Startterminen bei Amazon, Disney+, Netflix und mehr.

Nach dem prall gefüllten Serien-Programm des Novembers hat auch der neue Monat wieder zahlreiche Neuheiten parat, die euch durch die bevorstehende Weihnachtszeit bringen. So laden unter anderem die Vorgeschichte zu Netflix' The Witcher, das neue Action-Abenteuer von Jack Ryan sowie das Finale von Brooklyn Nine-Nine zum Serien-Binge an kalten Wintertagen ein.

Serienfans können sich im Dezember zudem auf den lang erwarteten Start des neuen Streamingdiensts Paramount+ freuen, der nicht nur die beste Star Trek-Serie seit Jahren im Angebot hat, sondern auch noch zahlreiche weitere Highlights.

Ihr braucht aber keine Angst haben, dass ihr in den Massen an neuen Serien und Staffeln etwas wichtiges verpasst. Denn wir haben für euch wieder eine praktische Liste gebastelt, mit der ihr alle relevanten Serienstarts im Dezember im Überblick behalten könnt.



In dieser Übersicht findet ihr:

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Netflix

Serienstarts bei Paramount+

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffel bei Disney+ im Dezember

Neue Serien-Staffel bei Amazon Prime Video im Dezember

Neue Serien-Staffel bei Netflix im Dezember

Netflix entfesselt Fantasy-Action mit The Witcher: Blood Origin

Neu Serien-Staffeln bei Paramount+ im Dezember

Science-Fiction-Highlight: Schaut den Trailer zur neuen Star Trek-Serie:

Deutsche Starts: Neue Serien im Dezember bei Sky, RTL+ und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Dezember bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Dezember 2022

Internationale Starts: Neue Staffeln im Dezember 2022

01.12.2022: Sort Of, Season 2 (HBO Max)

01.12.2022: Gossip Girl, Season 2 (HBO Max)

05.12.2022: His Dark Materials, Season 3 (HBO Max)

08.12.2022: Doom Patrol, Season 4 (HBO Max)

Podcast für Serienfans: 22 Serien-Highlights zum Vormerken

Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.