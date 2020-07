Halloween, Saw und mehr: 7 Horror-Highlights, auf die wir nicht mehr warten wollen

Michael Myers, Jigsaw und weitere Horror-Ikonen müssen etwas länger auf ihre Rückkehr warten. Wir haben einmal die kommenden (und schon fertigen) Horror-Highlights herausgesucht, auf die ihr euch 2020 und 2021 freuen könnt.

Noch immer wird das Mainstream-Horrorkino von Reboots und Sequels zu bekannten Franchisemarken bestimmt. In diesem Jahr sollte dieser Trend einen regelrechten Höhepunkt erleben, der mit dem fantastischen Der Unsichtbare und dem miserablen The Grudge seinen Anfang nahm. Doch kann kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Nun warten so einige bereits fertiggestellte Horrorfilme darauf, das Publikum in Angst und Schrecken zu versetzen. Während der geplante Scream 5 noch Zukunftsmusik ist, schauen wir uns einmal die bereits abgedrehten Franchise-Rückkehrer ein, auf die wir uns demnächst freuen können.

Fortsetzung des Horror-Hits: A Quiet Place 2

Dass A Quiet Place 2 im Kino gesehen werden muss, steht außer Frage. Schon der erste Film sorgte durch seine erdrückende Stille für nervenaufreibende Horror-Erfahrungen im Kino.

Trailer zu A Quiet Place 2

A Quiet Place 2 - Trailer (Deutsch) HD

Das Sequel setzt direkt am Ende des Vorgängers an und lässt Evelyn (Emily Blunt) und ihre zwei Kinder erneut in der Post-Apoklaypse auf geräuschempfindliche Monster treffen. Nach der Absage des Kinostarts im März 2020 soll A Quiet Place 2 nun am 3. September 2020 in die Kinos kommen.

Die Rückkehr einer Horror-Ikone: Candyman

Nach fast 30 Jahren kehrt der Horror von Cabrini Green zurück. Im Reboot Candyman folgen wir Anthony - das Baby aus dem Original ist jetzt erwachsen -, der in Chicago die Legende des Candyman aus Versehen wieder zum Leben erweckt. Bereits der schaurige Trailer zu Candyman hat uns begeistert.

Trailer zum Candyman-Reboot

Candyman – Official Trailer (Universal Pictures) HD

Und wenn auch noch die angedeutete Rückkehr des Original-Candyman wahr wird, könnte uns ein unvergessliches Horror-Highlight erwarten. Hierzulande soll Candyman am 24. September 2020 in die Kinos kommen.

Der erfolgreiche Geistergrusel ist zurück: The Conjuring 3

Es sind schon 4 Jahre vergangen seit die Warrens zuletzt in Conjuring 2 ermittelten. Seit dem wuchs das Conjuring-Universum mit mehreren Spin-offs weiter an, die den Hauptfilmen nicht das Wasser reichen konnten. Unter der Regie von Michael Chaves (Lloronas Fluch) dürfen Ed und Lorraine nach ihrem kurzen Gastauftritt in Annabelle 3 nun in Conjuring 3: Im Bann des Teufels wieder selbst ermitteln.

Im neuen paranormalen Fall sagt ein Mordverdächtiger vor Gericht aus, dass er während der Tat von Dämonen besessen wurde. Der Film basiert lose auf dem echten Fall des Southern Werewolfs. Conjuring 3 soll am 10. September 2020 in die Kinos kommen. Über eine Verschiebung ins nächste Jahr wird aber bereits gemunkelt.

Michael Myers ist nicht tot zu kriegen: Halloween Kills

Ganze 40 Jahre nach John Carpenters Slasher-Meilenstein kehrte Michael Myers im direkten Sequel Halloween nach Haddonfield zurück. Das war aber erst der Beginn einer neuen Trilogie, die mit Halloween Kills und Halloween Ends fortgeführt wird.

Erster Teaser zu Halloween Kills

Halloween Kills - Teaser (English) HD

Leider wurde wurde Halloween Kills kürzlich auf den 15. Oktober 2021 verschoben. Das Warten wird nun umso schlimmer, da der erste Teaser schon schaurig gut ausschaut und John Carpenter ein episches Blutbad verspricht.

Ein brutaler Neuanfang mit Saw: Spiral

Im Mai diesen Jahres hätte das Saw-Franchise mit Saw: Spiral ein brutales und vielversprechendes Revival gefeiert. Mit Chris Rock und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen soll ein frischer Ansatz die Reihe neu beleben.

Hier gibt's den Trailer zu Saw: Spiral

Saw: Spiral - Trailer (Deutsch) HD

Die Rückkehr von Saw-Veteran Darren Lynn Bousman lässt Fans hoffen, dass sich Saw 9 wieder auf die Stärken der Reihe besinnt. Allerdings müssen wir uns bis zum 20. Mai 2021 gedulden, ehe die Folterspiele von Neuem beginnen.

Horror-Abschluss: The Forever Purge

Nach der Absetzung der Purge-Serie wäre das Franchise um die alljährliche Säuberungsnacht mit The Forever Purge im Juli 2020 zu einem Abschluss gekommen. Der Start wurde auf den 8. Juli 2021 verschoben. Was uns im 5. Purge-Film erwartet, bleibt bis dahin noch ein Geheimnis.

Horror-Reboot: Wrong Turn - The Foundation

Kaum zu glauben, aber der Backwoods-Horror Wrong Turn brachte tatsächlich in den vergangenen Jahren 5 Fortsetzungen hervor. Mit Wrong Turn - The Foundation erfährt die Reihe nun ein Reboot. Darin trifft eine Gruppe Wanderer auf dem Appalachian Trail auf eine Gemeinschaft von Menschen (oder Kannibalen?), die seit Jahrhunderten in den Bergen leben. Das Wrong Turn-Reboot ist bereits abgedreht, aber noch ohne Kinostart.

