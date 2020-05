Haus des Geldes: Alle Pläne des Professors im Netflix-Hit erklärt

4 Staffeln Haus des Geldes bei Netflix haben uns mehrere kleinere Pläne innerhalb der zwei großen Raubzüge beschert. Wir erklären euch Plan Paris, Plan Tschernobyl und alle anderen Pläne im Detail.

In den 4 Staffeln von Haus des Geldes musste der bebrillte Professor sich auf Netflix so einiges einfallen lassen, um seine Bande an ihr Ziel zu führen. Als Mastermind der Operation hat der dabei stets einen Plan B in der Hinterhand. 7 Notfallpläne haben wir in der Serie bereits miterleben dürfen. Wir erklären euch an dieser Stelle Plan Paris, Plan Kamerun und Co.



Nicht nur die Bandenmitglieder haben dabei vielsagende Städtenamen. Auch die untergeordneten kleinen Pläne haben geografische Codenamen mit doppeltem Boden. Geordnet haben wir sie dabei vom ältesten bis zum neusten Plan, also von Plan Valencia in Staffel 1 bis Plan Paris in Staffel 4. (Achtung, Spoiler voraus!)

Haus des Geldes Staffel 1: Plan Valencia erklärt

In Episode 9 der 1. Staffel Haus des Geldes wird zum ersten Mal ein Unterplan im großen Gesamtplan des Bankraubs durchgeführt: Plan Valencia tritt in der Gelddruckerei in Kraft. Er besteht darin, dass die Bande ein Blutbad vortäuscht. Die maskierten Räuber schießen ins Leere und lassen die Geiseln dazu schreien, wohl wissend, dass das draußen zu hören ist. Die am Telefon gegebene Ausrede, sie hätten "nasse Waffen getestet", glaubt die Polizei natürlich nicht.

© Netflix Haus des Geldes Staffel 1: Schießen ist Teil von Plan Valencia

Ziel des Plans Valencia in Haus des Geldes ist es, Zeit zu schinden. Indem die Polizei die angebliche Schießerei hört und anschließend Inspektorin Murillo (Itziar Ituño) in die Bank schickt, um zu kontrollieren, ob wirklich alle Geiseln noch am Leben sind, gewinnt die Bande zwei kostbare Stunden Zeit, um ungestört mehr Geld zu drucken.

Haus des Geldes Staffel 2: Plan Kamerun erklärt

Den sogenannten Plan Kamerun erklärt der Professor (Álvaro Morte) in Folge 4 der 2. Staffel Haus des Geldes: Wenn in einer Fußball-WM Brasilien gegen Kamerun spielen würde, würde die Welt nicht den ewigen Gewinner bejubeln, sondern sich immer auf die Seite des Underdogs stellen.

© Netflix Haus des Geldes: Plan Kamerun muss geplant werden

Übertragen auf die Bande bedeutet das, sie können die Öffentlichkeit auf ihre Seite ziehen, wenn sie bewusst Schwäche zeigen. Deshalb beinhaltet der Plan Kamerun die Einladung eines Live-Fernsehteams, das aus dem Inneren der Bank von den Schwierigkeiten und Opfern der armen Kriminellen berichtet und dabei sogar mit Berlin (Pedro Alonso) Sympathien weckt.

Haus des Geldes Staffel 2 & 3: Plan Tschernobyl erklärt

Der Name von Plan Tschernobyl fällt in Haus des Geldes bereits in Staffel 2. Erst in Episode 1 der 3. Season kommt er allerdings tatsächlich auch zum Einsatz: Er ist ein Ablenkungsmanöver. Indem der Professor 140 Millionen Euro an Scheinen in Zeppelinen über Madrid abwirft, stiftet er Chaos und ruft die Bevölkerung als Zeugen zur Zentralbank, wo Rios Befreiung erzwungen werden soll.

© Netflix Haus des Geldes Staffel 4: Zeppeline für Plan Tschernobyl

Wenn Plan Tschernobyl schon in Staffel 2 eingesetzt worden wäre, hätten das verschleuderte Geld und die damit herbeigelockten Schaulustigen wohl der Flucht aus der Notendruckerei gedient. Seinen Namen vom ukrainischen Schauplatz der Kernreaktor-Katastrophe 1986 entlehnt der Plan Tschernobyl allerdings seinen katastrophalen Folgen für die beteiligten Räuber: Denn als Verzweiflungstat bedeutet er zugleich eine Opferung des Geldes.

Haus des Geldes Staffel 3: Plan Alcatraz erklärt

Plan Alcatraz im Finale der 3. Staffel Haus des Geldes ist wiederum nach dem berühmten Gefängnis in der Bucht vor San Francisco benannt. Da auch die Bande in der Bank umzingelt, also gefangen, ist, wird hier eine Flucht vorgetäuscht. Nach dem Geräusch-Theater eines Ausbruchs "entkommt" Frettchen Sofia mit einem Peilsender unterirdisch durch die Kanalisation.

© Netflix Haus des Geldes Staffel 3: Frettchen Sofia ist Hauptakteur von Plan Alcatraz

Obwohl die Polizei dem Frettchen hinterherjagt, ist Plan Alcatraz in Haus des Geldes allerdings der erste Plan, der scheitert. Inspektorin Alicia Sierra (Najwa Nimri) erkennt den Schachzug als Ablenkung, die Zeit verschaffen soll und entscheidet sich für einen Angriff auf die im Inneren der Bank schwächelnde Bande.

Haus des Geldes Staffel 3: Plan Epizentrum erklärt

Plan Epizentrum ist der erste Plan ohne konkreten geografischen Namen. Dennoch fasst sein Titel auch seinen Inhalt gut zusammen: Er ist ein Fluchtplan des Stillstandes. Als der Professor und Lissabon am Ende von Staffel 3 vor der Polizei flüchten, springen sie aus ihrem fahrenden Wagen.

© Netflix Haus des Geldes Staffel 3: Der Professor mitten in Plan Epizentrum

Statt sich wie bei einem Erdbeben so schnell so weit wie möglich vom Epizentrum, also vom Ursprungspunkt der Katastrophe, zu entfernen, besteht der Plan allerdings darin, entgegen der Vermutung vor Ort zu bleiben. Für den Professor gelingt der Plan: Er kann sich mit Steigeisen und Tarndecke auf einem Baum verstecken, an dessen Fuß er Hundenasen mit einem Spray ablenkt. Für Lissabon scheitert das Manöver allerdings an ihren Kletterkünsten.

Haus des Geldes Staffel 4: Plan Hameln erklärt

Staffel 4 von Haus des Geldes knüpft direkt dort an, wo Staffel 3 aufgehört hat: In Folge 1 flüchtet der Professor (nun wieder auf dem Boden) seinerseits vor der Polizei und ist dabei inmitten von Spanien-Klischees auf die Hilfe eines Rattenfängers angewiesen.

© Netflix Haus des Geldes: Marseille führt in Staffel 4 Plan Hameln durch

Bandenmitglied Marseille (Luka Peros) dient dabei als (per GPS zu ortender) Lockvogel für die Polizei und führt sie, ganz wie sein deutscher Namensvetter aus dem märchenhaften Hameln, gekonnt weg vom Versteck des Professors.

Haus des Geldes Staffel 4: Plan Paris erklärt

Plan Paris beendet die 4. Staffel Haus des Geldes mit der Befreiung von Lissabon und bezieht seinen Namen schlicht von Frankreichs Hauptstadt, der "Stadt der Freiheit und der Liebe", wie die Serie sie nennt.

© Netflix Haus des Geldes: Lissabon wird in Staffel 4 mit Plan Paris befreit

Um seine gefasste und schwer bewachte große Liebe Raquel Murillo wieder freizubekommen, lässt der Professor sie ihre Gerichtsverhandlung mit ausschweifenden Berichten in die Länge ziehen. Dadurch hat er Zeit, in der Nacht eine falsche Mauer hochzuziehen, um Lissabon dann an dieser Transport-Schwachstelle im Parkhaus ihren (nur) sieben Bewachern zu entreißen und in die Bank zu schaffen.

Wie geht es in Haus des Geldes weiter? 6 drängende Fragen für Staffel 5



Bonus-Plan: In der 3. Episode der 2. Staffel scherzt Tokio übrigens (allerdings nicht in der Übersetzung, sondern nur im spanischen Original) über einen Plan Happy Hour, als sie sich kurzzeitig in Gefangenschaft der Polizei befindet und eine Strafmilderung für sich und Rio angeboten bekommt.

Obwohl das ein netter Seitenhieb auf die vielen Pläne ist, die der Professor ständig aus dem Hut zaubert, zählen wir ihn hier aber nicht als offiziellen Haus des Geldes-Plan mit.

Konntet ihr euch noch an alle Pläne aus Haus des Geldes erinnern? Habt ihr sie auf Anhieb auch ohne Erklärung verstanden?