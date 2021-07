Neu bei Amazon Prime: Actiongeladener Fantasy-Blockbuster und 52 weitere Filme und Serien

Amazon Prime hat in den vergangenen Tagen fleißig sein Streaming-Angebot aufgestockt. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen neuen Filmen und Serien.

Welche Filme und Serien sind neu bei Amazon Prime? Wir haben uns durch den Katalog des Streaming-Diensts geforstet und einige spannende Titel gefunden. An erster Stelle steht natürlich der große Science-Fiction-Blockbuster The Tomorrow War * mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Doch auch darüber hinaus gibt es spannende Filme und Serien.

Neu bei Amazon Prime: Ein herausragender Monsterfilm

Während aktuell Godzilla und Kong auf der großen Leinwand wüten, gibt es auch im Heimkino einen herausragenden Monsterfilm zu entdecken. Die Rede ist von The Host *, inszeniert von Bong Joon-ho. Wenn ihr noch tiefer in das Schaffen des Parasite-Regisseurs eintauchen wollt: Auch Memories of Murder * ist frisch bei Amazon Prime eingetroffen.

Neu bei Amazon Prime: Ein aufwühlender Psycho-Thriller

Paul Verhoeven hat einige denkwürdige Film geschaffen. Auch seine jüngste Regiearbeit braucht sich vor Klassikern wie RoboCop und Starship Troopers nicht zu verstecken. Elle * ist ein aufwühlender Psycho-Thriller, der bewusst Grenzen überschreitet und sein Publikum herausfordert. Isabelle Huppert brilliert in jeder einzelnen Szenen.

Elle - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Amazon Prime: Ein actiongeladener Fantasy-Blockbuster

Dracula ist eine ikonische Figur, die schon zahlreiche Male ihren Weg ins Kino gefunden hat. Doch wie ist Dracula überhaupt zu Dracula geworden? Dieser Frage geht der düstere Fantasy-Blockbuster Dracula Untold * mit Luke Evans auf die Spur. Zwischen Horror und Action wird hier die Origin-Story des berühmtesten aller Blutsauger erzählt.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Manifest, Staffel 1-2



September Mornings, Staffel 1



UnREAL, Staffel 1-3

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli

Nicht nur die Kinos warten im Juli mit einem starken Programm auf. Auch einige spannende Serienprojekte erwarten uns in den nächsten Wochen.

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir 20 Serienstarts (und einen Film) für euch herausgesucht, die besonders empfehlenswert sind. Von Netflix und Netflix über Disney+ und Sky Ticket bis hin zur ZDF-Mediathek ist alles dabei.

