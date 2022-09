Neu bei Netflix diese Woche: 43 Filme und Serien – 3 davon sind richtig gut

Wie immer stellen wir euch zum Wochenende alle neuen Filme und Serien im Netflix-Abo vor. Drei davon empfehlen wir euch diesmal besonders.

Auch diese Woche hat Netflix besonders zu Beginn des neuen Monats wieder viele verschiedene Filme und Serien neu ins Abo aufgenommen. Von all den Titeln empfehlen wir euch diesmal drei besonders. Als erstes die extrem unterhaltsame Krimi-Komödie Knives Out von Rian Johnson, in dem Daniel Craig ein großartiges Ensemble aus Stars wie Chris Evans und Ana de Armas anführt.

Leonardo DiCaprio-Fans dürfen sich über das spannende Drama Blood Diamond freuen, in dem der Schauspieler einen Diamantenschmuggler verkörpert, der in eine nervenaufreibende Mission verwickelt wird. Wer lieber eine gute Komödie sehen will, kann sich vor dem Kinostart von Don't Worry, Darling noch den Highschool-Film Booksmart von Olivia Wilde anschauen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Booksmart:

Booksmart - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien(staffeln) bei Netflix diese Woche

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was streamt ihr am Wochenende bei Netflix?