Neu bei Netflix diese Woche: Gewaltige Action im Doppelpack & brutaler Rache-Western mit DC-Star

Diese Woche liefert Netflix ordentlich Action-Nachschub: Neben zwei Transfomers-Krachern steht ein blutiger Western mit DC-Besetzung zum Stream bereit.

Mit insgesamt 78 neuen Filmen und Serien kann sich Netflix-Angebot diese Woche wirklich sehen lassen. Ein Rache-Western mit DC-Star Idris Elba und das Blockbuster-Doppelpack aus Transformers und Transformers - Die Rache werden dabei vor allem Action-Fans zufrieden stellen.

Netflix auf dem Kriegspfad: DC-Held schießt sich durch harten Action-Western

Action gibt es im Western The Harder They Fall nämlich reichlich: Als der Outlaw Rufus Buck (Elba) aus dem Gefängnis entlassen wird, sieht der junge Nat Love (Jonathan Majors) rot: Buck hatte 20 Jahre zuvor seine Eltern brutal ermordet und ihm zum Andenken ein Kreuz in die Stirn geritzt. Love trommelt seine Bande zusammen und begibt sich auf den Rachefeldzug.

Schaut euch hier den Trailer zu The Harder They Fall an:

The Harder They Fall - Trailer (Deutsche UT) HD

Netflix liefert bombastische CGI-Action mit Transformers-Duo

Wer es etwas weniger angestaubt mag, kann sich mit Transformers und Transformers 2 - Die Rache in den effektgeladenen Hochglanz-Scharmützeln Michael Bays suhlen. Insbesondere alte Franchise-Fans dürfte der Hasbro-Nachschub freuen: Immerhin unterstützt hier noch das ikonische Duo aus Shia LaBeouf und Megan Fox die Autobots bei der Rettung der Welt.

Wer nach diesen drei Krachern noch nicht genug hat, findet etwa im Sci-Fi-Bereich noch Sättigung: Der bombastische Jupiter Ascending des Matrix-Teams lohnt sich nämlich trotz Kino-Flopp. Und wer Superman gerne als Daniel Craigs Nachfolger sehen möchte, sollte unbedingt Codename U.N.C.L.E. eine Chance geben: Selten war eine Performance so Bond-würdig wie die Henry Cavills in Guy Ritchies Agentenspaß. Sie zieht Netflix' brachialem Action-Nachschub für dieses Wochenende quasi den Smoking an.

Noch nicht genug? Die besten Netflix-Filme 2021

Netflix-Filme haben nicht immer den besten Rufen, doch wer genau hinsieht, kann einige tolle Streifen im Programm der selbst produzierten Originals und eingekauften Exclusives entdecken. Die 10 besten Netflix-Filme 2021 könnt ihr im Rückblick von Streamgestöber nachhören:

Die Film-Tipps des aktuellen Netflix-Jahres reichen dabei von spannenden Dokumentationen bis zu ungewöhnlicher Action und spaßigen Animationsfilmen für die ganze Familie.

Was haltet ihr vom Netflix-Nachschub diese Woche?