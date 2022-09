The Sex Lives of College Girls bei Amazon: Deshalb kommt euch die Besetzung der neuen Serie so bekannt vor

Amazon-Neuzugang The Sex Lives of College Girls hat einen starken Serien-Cast. Denn einige in der Besetzung kommen euch garantiert bekannt vor.

Mit der schamlosen Serien-Comedy The Sex Lives of College Girls startete am Freitag, den 30. September 2022, bei Amazon Prime die neue Serie von Mindy Kaling (Noch nie in meinem Leben ...). Nach viel zu langer Wartezeit gibt es die 10 halbstündigen Episoden der 1. Staffel nun auf einen Schlag.

In The Sex Lives of College Girls wollen vier Studentinnen und Zimmergenossinnen am Essex College von Vermont ihren Uni-Beginn in vollen Zügen auskosten ... mit allen dazugehörigen sexuellen, schockierenden und lehrreichen Nebenwirkungen. Wenn ihr die Schauspieler:innen rund um Pauline Chalamet, Amrit Kaur und Reneé Rapp im Cast kennt, aber nicht wisst woher, können wir weiterhelfen.

The Sex Lives of College Girls-Cast: Pauline Chalamet spielt Kimberly Finkle

© HBO Max The Sex Lives of College Girls: Pauline Chalamet als Schauspielerin von Kim

Selbst wenn ihr Pauline Chalamet noch nirgends sonst gesehen habt, dürfte sie euch unheimlich bekannt vorkommen. Der Grund: Als Schwester von Dune-Star Timothée Chalamet sieht sie ihrem Bruder verblüffend ähnlich. In The Sex Lives of College Girls spielt sie Kimberley Finkle, die unbedarfte, 18-jährige Studienanfängerin aus einer vorurteilsbehafteten Kleinstadt. Zuvor gab die in Frankreich geborene US-Amerikanerin Pauline Chalamet ihr Spielfilmdebüt in der Judd Apatow-Komödie The King of Staten Island zu sehen.

Die Besetzung von The Sex Lives of College Girls: Amrit Kaur spielt Bela Malhotra

© HBO Max The Sex Lives of College Girls: Amrit Kaur als Schauspielerin von Bela

Amrit Kaur verkörpert in The Sex Lives of College Girls die indisch-amerikanische Bela Malhotra, die Comedy-Autorin werden will und sich vorgenommen hat Sex-Positivität zu verbreiten. Die kanadische Darstellerin indischer Eltern sammelte zuvor bereits schauspielerische Erfahrung in der kanadischen Serie Anarkali und hatte kleinere Rollen in Einzelepisoden von Star Trek: Short Treks, The Bold Type und Nurses inne. Außerdem war sie in den Filmen Ein Rezept für die Liebe (mit Emma Roberts und Hayden Christensen) und Brown Girl Begins dabei.

Reneé Rapp ist in The Sex Lives of College Girls Leighton Murray

© HBO Max The Sex Lives of College Girls: Reneé Rapp als Schauspielerin von Leighton

Reneé Rapp spielt die wohlhabende Studentin Leighton Murray, die ihre Homosexualität versteckt und lernen muss, ihre Selbstbezogenheit zu überwinden. The Sex Lives of College Girls ist der erste Film-/Serienauftritt der amerikanischen Darstellerin und Sängerin. Sie brachte allerdings schon Theater-Erfahrung mit und stand zum Beispiel in der Broadway-Musical-Adaption von Mean Girls auf der Bühne.



The Sex Lives of College Girls-Cast: Alyah Chanelle Scott spielt Whitney Chase

© HBO Max The Sex Lives of College Girls: Alyah Chanelle Scott als Schauspielerin von Whitney

Alyah Chanelle Scott mimt in der Amazon Prime-Serie die vierte Freundin: Senatoren-Tochter und Star-Fußballerin Whitney Chase aus Seattle, die eine Affäre mit ihrem Coach hat. Die Schauspielerin machte 2019 in einer Theaterrolle von The Book of Mormon auf sich aufmerksam, wobei The Sex Lives of College Girls aber ihre erste richtige Onscreen-Rolle war. In den USA ist sie aktuell außerdem in der frisch angelaufenen Comedy-Serie Reboot zu sehen.

Weitere wichtige Schauspieler:innen im Cast von The Sex Lives of College Girls

Auch bei einem Blick auf die Nebenrollen von The Sex Lives of College Girls taucht eine ganze Zahl Gesichter in der Besetzung auf, die ihr vielleicht kennt:

© HBO Max © HBO Max © HBO Max © HBO Max © HBO Max © HBO Max

