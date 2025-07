Venedig 2025: Das Filmfestival enthüllt sein Programm [im Update]

Das Filmfestival von Venedig wartet 2025 mit einigen großen Weltpremieren auf. Hier gibt es das diesjährige Programm, das einige Oscar-Kandidaten bereithalten könnte.

Jedes Jahr im späten Sommer und frühen Herbst beginnt die Oscar-Saison und einer der wichtigen Meilensteine auf dem Weg zu den Academy Awards ist das Filmfestival von Venedig. Hier präsentieren die Hollywood-Studios und Autorenfilm-Legenden aus ganzer Welt ihre neusten Filme in Weltpremieren. Heute wird das Programm des Filmfestivals von Venedig 2025 bekanntgegeben.

Eröffnet wird das Festival von La Grazia von Regisseur Paolo Sorrentino.

Dieser Artikel wird während der Bekanntgabe laufend aktualisiert.

Hier ist der Livestream mit der Bekanntgabe des Programms von Venedig 2025:

Das Programm des Filmfestivals von Venedig 2025

Die Filme im internationalen Wettbewerb gehen ins Rennen um die großen Preise des Festivals, allen voran den Goldenen Löwen für den besten Film.

Wettbewerb

Außerhalb des Wettbewerbs – Fiktion



Die Filme und Serien außerhalb des Wettbewerbs bekommen eine große Bühne für die Premiere, allerdings ohne Hoffnung auf Löwen-Gold.

Außerhalb des Wettbewerbs – Serien

Un Prophète von Enrico Maria Artale (Ep. 1-8)

Etty von Hagai Levi (Ep. 1-6)

Il Mostro von Stefano Sollima (Ep. 1-4)

Portobello von Marcho Bellocchio (Ep.1-2)

Außerhalb des Wettbewerbs - Dokumentationen

Kabul, Between Prayers von Aboozar Amini

Ferdinando Scianna - Il Fotografo Dell'Ombra vn Roberto Andò

Marc by Sofia von Sofia Coppola

I Diari di Angela - Noi Due Cineasti. Capitolo Terzo von Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi

Ghost Elephants von Werner Herzog

My Father and Quaddafi von Jihan K

The Tale of Sylian von Tamara Kotevska

Nuestra Tierra von Lucrecia Martel

Remake von Ross McElwee

Kim Novak's Vertigo von Alexandre Philippe

Cover-Up von Laura Poitras und Mark Obenhaus

Broken English von Jane Pollard und Iain Forsyth

Notes of a True Criminal von Alexander Rodnyansky und Andriy Alferov

Director's Diary von Aleksandr Sokurov

Back Home von Tsai Ming-liang

Außerhalb des Wettbewerbs – Film & Musik

Nino. 18 Giorni von Toni D'Angelo

Piero Pelù. Rumore Dentro von Francesco Fei

Newport and the Great Folk Dream von Robert Gordon

Francesco de Gregori Nevergreen von Stefano Pistolini

Außerhalb des Wettbewerbs - Kurzfilme

Origin von Yann Arthus-Bertrand (Kurzfilm)

Boomerang Atomic von Rachid Bouchareb (Kurzfilm)

How to Shoot a Ghost von Charlie Kaufman (Kurzfilm)

Orizzonti

Orizzonti ist eine Nebensektion mit eigener Jury (diesmal unter Vorsitz von Julia Ducournau), die den Fokus auf Debütfilme und neue Trends beim Filmemachen setzt.

Mother von Teona Strugar Mitevska (Eröffnungsfilm)

Divine Comedy von Ali Asgari

Hiedra von Ana Cristina Barragán

Il Rapimento Di Arabella von Carolina Cavalli

Strange River von Jaume Claret Muxart

Lost Land von Akio Fujimoto

Grand Ciel von Akihiro Hata

Rose of Nevada von Mark Jenkin

Late Fame von Kent Jones

Milk Teeth von Mihai Mincan

Pin de Fartie von Alejo Moguillansky

Father von Tereza Nvotová

En el Camino von David Pablos

Songs of Forgotten Trees von Anuparna Roy

Un Anno di Scuola von Laura Samani

The Souffleur von Gastón Solnicki

Barrio Triste von Stillz

Human Resource von Nawapol Thamrongrattanarit

Funeral Casino Blues von Roderick Warich

Die wichtigsten Fakten zum Festival in Venedig

Die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig finden dieses Jahr vom 27. August bis zum 6. September in der Lagunenstadt statt. Höhepunkt des Festivals ist die Vergabe des Goldenen Löwen für den besten Film im Wettbewerb. Darüber entscheidet auch dieses Jahr eine Jury hochkarätiger Filmschaffender aus aller Welt:

Die Filmfestspiele von Venedig gelten neben Cannes und der Berlinale als bedeutendstes Filmfestival. Mittlerweile es zur festen Station in der Oscar-Saison. Zu den Siegerfilmen der vergangenen Jahre gehören The Room Next Door von Pedro Almodóvar, Poor Things von Yorgos Lanthimos und Joker von Todd Phillips.

Moviepilot wird dieses Jahr wieder vom Lido berichten und täglich erste Eindrücke über die Filme im Programm liefern.