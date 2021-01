WandaVision: Wann kommt Folge 3 der Marvel-Serie auf Disney+?

Wann kommt die nächste Folge von WandaVision? Wir haben alle wichtigen Infos zur Ausstrahlung der neuen Marvel-Serie auf Disney+ zusammengestellt.

Seit Mitte Januar läuft WandaVision auf Disney+. Doch wann trifft die nächste Folge ein? Wir haben die wichtigsten Infos zu den Ausstrahlungsterminen der Marvel-Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany zusammengefasst.

Die 3. Folge von WandaVision erscheint am Freitag, den 22. Januar 2021 auf Disney+. Marvel-Chef Kevin Feige erläuterte zum Start der Serie, dass man sich bewusst für eine wöchentliche Ausstrahlung entschieden hat.

Dadurch können die Fans von Woche zu Woche spekulieren, wie die Geschichte weitergeht. Dennoch standen zuvor Überlegungen im Raum, WandaVision komplett an einem Tag zu veröffentlicht. Schlussendlich haben sich die Verantwortlich anders entschieden.

Alle Folgen von WandaVision auf Disney+:

WandaVision, Folge 1 - 15. Januar 2021

WandaVision, Folge 2 - 15. Januar 2021

WandaVision, Folge 3 - 22. Januar 2021

WandaVision, Folge 4 - 29. Januar 2021

WandaVision, Folge 5 - 5. Februar 2021

WandaVision, Folge 6 - 12. Februar 2021

WandaVision, Folge 7 - 19. Februar 2021

WandaVision, Folge 8 - 26. Februar 2021

WandaVision, Folge 9 - 5. März 2021

Hier könnt ihr euch den Trailer zu WandaVision anschauen:

WandaVision - S01 Trailer (Deutsch) HD

Alle Infos zu WandaVision, Folge 1 und Folge 2

In den ersten zwei Folgen von WandaVision finden sich Wanda und Vision in einer Schwarz-Weiß-Welt wieder, die wirkt, als wäre sie einer Sitcom der 1950er Jahren entsprungen. Gemeinsam versuchen sie, sich dem Leben in der idyllischen Vorstadt anzupassen. Doch dann ereignet sich etwas Unheimliches.

WandaVision: Verrückt, kreativ und besser als viele Marvel Filme | Folge 1 und 2 Recap

Nach WandaVision steht der Start der nächsten Marvel-Serie bereits fest. The Falcon and The Winter Soldier feiert am 19. März 2021 seine Premiere auf Disney+. Die Loki-Serie mit Tom Hiddleston folgt im Mai 2021.

