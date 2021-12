Horror-Nachschub bei Netflix, Disney+ & Co.: 37 eiskalte Schocker im Winter

Der Winter hält für Horror-Fans einige Highlights parat. Freut euch auf gruselige Unterhaltung mit Genre-Filmen und -Serien im Kino, im Heimkino und im Stream bei Netflix und Disney+.

Der Winter ist da und während es draußen kälter und ungemütlicher wird, gruselt es sich Zuhause oder im beheizten Kino umso besser. Wenn ihr euch durch die vielen Horror-Highlights aus dem Herbst gegruselt habt, dann freut euch im Winter auf Dutzende neue Serien und Filme bei Netflix, Disney+, Amazon, im Kino und mehr.

Die besten neuen Grusel-Filme und -Serien, mit denen ihr euch in diesem Winter fürchten könnt, findet ihr in unserer Übersicht aller Horror-Starts im Stream, TV, Kino sowie Heimkino.



Horror im Kino: Diese Starts erwarten uns im Winter 2021/2022

Horrorfilme entfalten ihre Wirkung am besten in einem dunklen Kinosaal mit großer Leinwand und wuchtigen Sound. Diesen Winter könnt ihr euch unter anderem auf einen vampirischen Marvel-Blockbuster, die heiß erwartete Slasher-Fortsetzung Scream sowie einen der brutalsten Zombie-Filme aller Zeiten freuen.

Lamb - Familiendrama im schrägen Genre-Gewand ab 6. Januar 2022

Scream - Ghostface tötet wieder ab 13. Januar 2022

Morbius - Jared Leto als Marvel-Vampir ab 27. Januar 2022

Nightmare Alley - Neo-Noir-Thriller von Guillermo del Toro ab 27. Januar 2022

The Black Phone - neuer Schocker von Scott Derrickson ab 3. Februar 2022 (wurde in den USA bereits auf Juni verschoben)

The Sadness - ultrabrutales Zombie-Massaker aus Taiwan ab 10. Februar 2022

Jeepers Creepers: Reborn - vierter Teil der Creeper-Reihe ab 17. Februar 2022

Die bisher bekannten Kinostarts können sich jeder Zeit noch verschieben. Bei Änderungen werden wir diese hier anpassen.



Schaut den Trailer zum brutalen Zombie-Schocker The Sadness

The Sadness - Trailer (Deutsch) HD

Diese Horrorfilme erwarten euch im Stream bei Netflix und Disney+

Wenn es draußen fröstelt, könnt ihr euch im Winter mit jeder Menge neuer schockierender und gruseliger Horrorfilme vor dem Fernseher einheizen. Nachfolgend findet ihr die Neuheiten, die es im Abo von Netflix und Disney+ zu streamen gibt:

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream im Winter

Im Heimkino erwarten euch zudem im Winter 2021/2022 zahlreiche Genre- und Horror-Neuheiten auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream. Als Geheim-Tipp können wir euch die herrliche schräge und spannende Whodunit-Werwolf-Komödie Werwolves Within ans Herz legen, die auf dem gleichnamigen Videospiel basiert.



Hilfe, die Dünger-Zombies kommen! Schaut den Trailer zu Brain Freeze

Brain Freeze - Trailer (Deutsch) HD

Die besten Horrorserien im Winter auf Netflix, Amazon und Co.

Bei Netflix, Amazon und im TV gibt es diesen Winter eine große Auswahl an interessanten Horrorserien, für die ihr euer Haus nicht verlassen müsst. Horror-Binger können sich dabei vor allem auf die hervorragende Chucky-Serie freuen, in der die rothaarige Mörderpuppe erstmals im Serienformat für Angst und Schrecken sorgt.



Zwei weitere besondere Grusel-Highlights erwarten euch bei Netflix. Von Horrormeister James Wan kommt die Serie Archive 81 über mysteriöse Videoaufnahmen und einen Archivar, der glaubt, damit ein Verbrechen in der Vergangenheit verhindern zu können. Fans südkoreanischer Serien sollte sich hingegen den Zombie-Horror All of Us Are Dead vormerken.

Hier sind unsere Serien-Tipps für euren gruseligen Winter-Binge:

Im Podcast: Horror-Empfehlungen bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr seid noch auf der Suche nach unheimlichen und schockierenden Horrorfilmen für die perfekte Grusel-Stimmung? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir für euch jede Menge Horror-Tipps.

Die ganze Moviepilot-Redaktion hat passend zu Halloween neun spannende Horrorfilm-Empfehlungen mitgebracht, mit denen es sich bei Netflix, Disney+, Sky und mehr besonders gut gruseln lässt.



