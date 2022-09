Jetzt neu bei Amazon Prime: Zwei Sci-Fi-Meisterwerke und Scarlett Johanssons umstrittenster Film

Sci-Fi-Fans haben allen Grund, sich über die Amazon Prime-Neuerungen der Woche zu freuen. Anhänger:innen von Scarlett Johanssons und dem Fantasy-Genre allerdings auch.

Amazon Prime hat auch diese Woche wieder jede Menge spannende Neuzugänge zu bieten, feuert aber insbesondere auf Sci-Fi-Fans eine Breitseite ab. Fündig werden allerdings auch Anhänger:innen von 80er-Kult-Action und trashigen Comic-Verfilmungen. Auch die Scarlett Johansson-Community kommt auf ihre Kosten. Obwohl es sich um ihren kontroversesten Film handelt.

Bei Amazon Prime: Zwei Sci-Fi-Highlights und Scarlett Johansson-Kontroverse

Denn die Manga-Verfilmung wurde heftig für die Praxis kritisiert, asiatische Figuren mit weißen Menschen zu besetzen (via The Guardian ). Dennoch fand die Ghost in the Shell-Umsetzung in der Sci-Fi-Community viele Fans.

Ganz ohne harte politische Kontroversen kamen dagegen Matrix und Ad Astra - Zu den Sternen aus, in denen Keanu Reeves und Brad Pitt auf unterschiedliche Weisen die Wahrheit über die menschliche Natur ergründen. Von ersterem sind außerdem die beiden direkten Sequels bei Amazon Prime verfügbar.

Wer es etwas weniger zukunftsgerichtet mag, kann zu Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel greifen, dessen Sequel dieses Jahr zum absoluten Kassenschlager wurde. Megan Fox-Fans mit Trash-Gelüsten sollten einen Blick auf Jonah Hex werfen. Im Übrigen ist natürlich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht mit zwei Folgen gestartet. Falls es irgendjemand wirklich nicht mitbekommen hat.

Podcast: Die Herr der Ringe-Serie muss Mittelerde retten

Am 2. September startet die teuerste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht. Darin kehren wir erstmals seit Peter Jacksons Hobbit-Filmen zurück nach Mittelerde.

In dieser Episode diskutieren Jenny und Esther darüber, was die Serie erreichen muss, um die enttäuschenden Hobbit-Filme vergessen zu lassen. Sie klären aber auch ein paar wichtige Fragen zur Handlung, für alle, die nach den Trailern noch keinen Überblick haben.

