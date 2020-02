Neu bei Netflix: Diese 38 Filme und Serien retten euer Wochenende

In der letzten Februarwoche hat Netflix ein großes Film- und Serienpaket an neuen Titeln geschnürt, darunter die Eigenproduktion All die verdammt perfekten Tage.

Der bekannteste Fernsehanwalt der jüngeren TV-Geschichte ist zurück. In dieser Woche startete bei Netflix die 5. Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul mit Bob Odenkirk in der Rolle des titelgebenden Juristin Saul Goodman aka Jimmy McGill. Darüber hinaus können sich Fernsehfreunde die 1. Season der tragikomischen Coming of Age-Geschichte I Am Not Okay With This und die 2. Staffel von Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm freuen.

All die verdammt perfekten Tage zeigt Netflix' romantische Seite

Auch im Filmbereich hat Netflix einige namhafte Neuzugänge parat. Mit der hauseigenen Jugendbuchverfilmung All die verdammten perfekten Tage erzählt der Streamingdienst die Liebesgeschichte zweier schwer gebeutelter Jugendlicher, die ihre gegenseitigen Leben für immer verändern.

© Netflix All die verdammten perfekten Tage

Animefreunde können sich derweil nicht nur auf Pokémon: Mewtu schlägt zurück – Evolution freuen. Ab dem 01. März zeigt Netfix den nächsten Schwung an Ghibli-Filmen, nachdem einen Monat zuvor der große Marathon des japanischen Kultstudios beim Streaminganbieter startete.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Alle neuen Shows bei Netflix diese Woche

ab sofort: Pete Davidson: Alive from New York



ab sofort: Amit Tandon: Family Tandoncies



Was steht bei euch als nächstes auf dem Netflix-Plan?