Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 80 besten neuen Serien und Staffeln im März

Im März 2021 starten bei Netflix, Amazon und Co. viele neue Serien und Staffeln. Neue Serien für Fans von Sci-Fi und Marvel sowie weitere Highlights gibt es in der Übersicht zu entdecken.

Der Frühling steht vor der Tür und wenn ihr die über 100 neuen Serien und Staffeln aus dem Februar schon abgearbeitet habt, dann könnt ich euch in diesem Monat wieder über viele spannende Neustarts freuen. Von Marvel-Action bis Science-Fiction-Wahnsinn ist für jeden Serienfan was dabei.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.

Marvel-Nachschlag und 2 Serien für The Walking Dead-Fans: Die Highlights im März

Wenn Marvels WandaVision am 5. März zu Ende geht, müssen MCU-Fans nicht lange auf Nachschlag warten. Denn schon zwei Wochen später starten die Avengers Bucky und Sam in ein neues Abenteuer, das rasante Action mit einer Prise Buddy-Comedy verspricht.

Schaut den Trailer zur neuen Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier:

The Falcon and The Winter Soldier - S01 Trailer (Deutsch) HD

Eine weitere Superheld*innen-Serie startet im März bei Amazon Prime Video. Invincible ist die nächste Comicadaption des The Walking Dead-Schöpfers Robert Kirkman. Lasst euch aber nicht vom Animationsstil abschrecken, denn Invincible wird blutige und harte Superheld*innen-Kost, die sich mit The Boys messen lassen kann.

Besonders The Walking Dead-Fans können sich auf eine große Reunion in Invincible freuen. Denn insgesamt acht Darsteller*innen der beliebten Zombieserie sind in der neuen Amazon-Serie zu hören. Das reicht euch nicht an TWD-Content? Dann gibt es noch bessere Nachrichten, denn The Walking Dead Staffel 10 wartet im März mit 6 neuen Episoden auf.

Deutsche Serien-Neustarts im März 2021

Hier gibt's den Trailer zur blutigen Amazon Prime Video-Serie Invincible:

Invincible - S01 Trailer (English) HD





Deutsche Serien-Rückkehrer im März 2021

Internationale Serien-Neustarts im März 2021

Serien-Empfehlung für Science-Fiction-Fans: Schaut den Trailer zu Debris

Debris - S01 Trailer (English) HD





Internationale Serien-Rückkehrer im März 2021

Mehr Sci-Fi-Wahnsinn: Schaut den Trailer zu Final Space Staffel 3

Final Space - S03 Trailer (English) HD





Serienstarts bei Disney+ und Star im März 2021

Hier gibt's den Trailer zu neuen Mighty Ducks-Serie von Disney+

Mighty Ducks Game Changer - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD





Serienstarts auf Netflix im März 2021

Bei Netflix, Disney und Prime Video: Die 21 größten Serien-Highlights 2021

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.

Welche Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?