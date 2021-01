Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 130 besten neuen Serien und Staffeln im Februar

Im Februar 2021 starten bei Netflix, Amazon und Co. viele neue Serien und Staffeln. Disneys neuer Erwachsenenbereich Star, Sci-Fi-Nachschub und weitere Highlights findet ihr in der Übersicht.

Ihr habt die 80 neuen Serien und Staffeln des Januars bereits abgearbeitet? Kein Problem, denn an Serien-Neuheiten soll es auch im Februar nicht mangeln.

Während Serien-Fans in diesem Monat weiter munter rätseln, worum es überhaupt in WandaVision geht, stehen bereits einige neue Serien in den Startlöchern. Besonders Fans von Science-Fiction und Serien-Klassikern kommen auf ihre Kosten.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



Science-Fiction und Disney für Erwachsene: Die Highlights im Februar

Für Science-Fiction-Fans starten gleich zwei interessante Serien-Titel im Februar. Während auf Netflix mit Tribes of Europa eine postapokalyptische Welt im Jahr 2074 erforscht wird, blickt die 2. Staffel der Apple-Serie For All Mankind auf eine alternatives Geschichtsschreibung der 1980er Jahre zurück. Hier wird der Kalte Krieg zur Reagan-Ära auch auf dem Mond ausgetragen.

Sci-Fi-Serie auf Netflix - Schaut den Trailer zu Tribes of Europa

Tribes of Europa - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serienfans sollten sich den 23. Februar schonmal im Kalender markieren. Denn dann startet auf Disney+ der neue Erwachsenenbereich Star, über den erstmals auch Filme und Serien von Fox sowie den US-Sendern Hulu, FX und ABC zu streamen sind.

Mit dabei sind viele bekannte Serien, aber auch Neuheiten wie die queere Teenieserie Love, Victor und die Marvel-Horrorserie Helstrom. Eine vollständige Liste aller Serienstarts auf Star findet ihr weiter unten im Artikel.

Deutsche Serien-Neustarts im Februar 2021

Schaut den Trailer zur neuen Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo:

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - S01 Trailer (Deutsch) HD





Deutsche Serien-Rückkehrer im Februar 2021

Unsere Serien-Empfehlung: Schaut den Trailer zu For All Mankind Staffel 2

For All Mankind - S02 Trailer (English) HD





Internationale Serien-Neustarts im Februar 2021

Comedy mit Dwayne Johnson: Schaut den Trailer zu Young Rock

Young Rock - S01 Trailer (English) HD





Internationale Serien-Rückkehrer im Februar 2021

Schaut den Trailer zu den neuen Folgen The Walking Dead:

The Walking Dead - S10C Official Trailer (English) HD





Serienstarts auf Netflix im Februar 2021

Alle Serien zum Start von Star via Disney+ am 23. Februar 2021 im Überblick:

