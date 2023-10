Die 108 besten neuen Serienstarts im November 2023 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im November starten die Godzilla-Serie Monarch, neue Folgen Doctor Who und vieles mehr. Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Das Serien-Programm des Oktobers brachte uns aufregende Neuheiten wie den verwirrenden Netflix-Thriller Bodies, die Rückkehr von Loki und das Horror-Meisterwerk Der Untergang des Hauses Usher. Serien-Fans können sich aber auch im November auf jede Menge spannende Neuheiten freuen: das große Doctor Who-Jubiläum, Monster-Action mit Godzilla sowie die neue Staffel einer der besten Sci-Fi-Serien und vieles mehr.

Im November können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr wieder unglaublich viele Neuheiten entdecken. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im November als Liste erstellt.

Serien-Starts bei Amazon

Serien-Starts bei Disney+

Serien-Starts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im November

Amazon Brian Cox in 007: Road to a Million

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im November

Ein Muss für Sci-Fi-Fans: Doctor Who feiert 60 Jahre mit 3 Special-Folgen:

Doctor Who - S14 Teaser Trailer (English) HD

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im November

Squid Game: Der Mega-Hit von Netflix wird zur Reality-Show

Squid Game: The Challenge - S01 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im November bei Sky und mehr

Schaut hier den Trailer zum Serien-Highlight The Curse mit Emma Stone

The Curse - S01 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im November bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im November 2023

Internationale Starts: Neue Staffeln im November 2023

09.11.2023: Rap Sh!t, Season 2 (Max)

16.11.2023: Julia, Season 2 (Max)

17.11.2023: Sort Of, Season 3 (CBC)

21.11.2023: Fargo, Season 5 (FX)

Podcast: Die derzeit 23 besten Serien 2023 bei Netflix & Co.

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken?

Unter anderem sind folgende Serien-Highlights mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.