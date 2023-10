Die 120 besten neuen Serienstarts im Oktober 2023 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im Oktober starten neue Serien wie die The Walking Dead-Serie Dead City und die Marvel-Rückkehr von Loki. Hier gibt's die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr.

Das prallgefüllte Serien-Programm im September brachte uns aufregende Starts wie den Netflix-Thriller Liebes Kind und die Rückkehr der Amazon-Fantasy Das Rad der Zeit. Serien-Fans können sich aber auch im Oktober auf zahlreiche spannende Neuheiten freuen: neue Zeitreisen mit Loki, mehr clevere Heists mit Lupin sowie der deutsche Start des nächsten The Walking Dead-Spin-offs und vieles mehr.

Im Oktober können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr wieder unglaublich viele Neuheiten entdecken. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Oktober als Liste erstellt.

Serien-Starts bei Amazon

Serien-Starts bei Disney+

Serien-Starts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Oktober

AMC Fear the Walking Dead endet nach 8 Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Oktober

Sci-Fi und Marvel-Zeitreisen erwarten euch in Loki Staffel 2:

Loki - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Oktober

Netflix bringt ein fantastisches Horror-Feuerwerk vor Halloween:

Der Untergang des Hauses Usher - S01 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei Sky, RTL+ und mehr

The Walking Dead setzt die Geschichte von Negan und Maggie fort:

The Walking Dead Dead City - S01 Trailer (English) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2023

Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2023

