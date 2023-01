Die 95 besten neuen Serienstarts im Februar 2023 – bei Netflix, Amazon & im TV

Der neue Monat bringt wieder massig Serien-Neuheiten. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine im Februar bei Amazon, Disney+, Netflix und mehr.

Das Serienjahr hätte kaum besser starten können. Nachdem uns der Januar bereits einige aufregende Highlights – darunter The Last of Us und das Finale von Atlanta – brachte, wird Serien-Fans auch im neuen Monat keine Pause gegönnt. So laden die mit Spannung erwartete Sci-Fi-Serie Der Schwarm, neue Staffeln beliebter Shows, wie Carnival Row, You und Star Trek: Picard sowie zahlreiche weitere Neuheiten zum Binge an frostigen Februar-Tagen ein.

Ihr braucht aber keine Angst haben, dass ihr in den Massen an neuen Serien und Staffeln etwas Wichtiges verpasst. Denn wir haben für euch wieder eine praktische Liste gebastelt, mit der ihr alle relevanten Serienstarts im Februar im Überblick behalten könnt.

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffel bei Disney+ im Februar

Disney Bleach

Neue Serien-Staffel bei Amazon Prime Video im Februar

Nach fast 4 Jahren Pause: Das Fantasy-Highlight Carnival Row ist zurück

Carnival Row - S02 Trailer (English) HD

Neue Serien-Staffel bei Netflix im Februar

In You Staffel 4 geht's für Netflix-Serienkiller Joe nach London

You - Du wirst mich lieben - S04 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im Februar bei Sky, Paramount+ und mehr

Schaut hier den Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie

Tales of the Walking Dead - S01 Trailer (English) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Februar bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Februar 2023

Hier gibt's den Trailer zur Science-Fiction-Neuheit The Ark

The Ark - S01 Trailer (English) HD

Internationale Starts: Neue Staffeln im Februar 2023

Podcast für Serien-Fans: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.