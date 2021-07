Die bisher 20 besten Filme 2021 – DC-Blockbuster verliert gegen Netflix-Überraschung

Welche sind die bisher besten Filme 2021? Die Moviepilot-Redaktion hat die Top 20 des ersten Halbjahres gewählt und ein Netflix-Geheimtipp schlägt dabei ein DC-Epos im Kampf um Platz 1.

Nachdem die bisher besten Serien 2021 feststehen, haben wir in der Moviepilot-Redaktion auch die besten Filme des ersten Halbjahres 2021 gewählt. Es ist eine ungewöhnliche Liste, die zum Ende des Jahres wegen der Kino-Öffnungen womöglich ganz anders aussehen wird.

Bei der Wahl der besten Filme zeigte sich, wie sehr die Konzentration auf Streaming-Angebote die Überschneidungen bei der Einreichung von Filmen erschwert. Zum einen konkurrieren zahlreiche Plattformen um Aufmerksamkeit und Geldbeutel, zum anderen gab es weniger Must-Watch-Filme, die wegen ihrer Größe, ihres Rufs oder ihrer Verfügbarkeit von vielen geschaut wurden.

Trotzdem steht auf Platz 1 ein klarer Sieger bei der Wahl der bisher besten Filme 2021, der von der deutlichen Mehrheit der Teilnehmenden eingereicht wurde. Da hat selbst ein DC-Epos das Nachsehen. Vielleicht entdeckt auch ihr den ein anderen Geheimtipp unter den folgenden 20 Filmen. Viel Spaß beim Schmökern!

Die 20 besten Filme 2021: So ist die Liste zustande gekommen

Es galten nur Spielfilme, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 30. Juni 2021 einen Kino-, VOD-, TV- oder Heimkino-Start in Deutschland hatten.

Die Liste der 10 Filme musste von Platz 1 bis 10 angeordnet werden, wobei Platz 1 in der Auswertung 10 Punkte erhält, Platz 2 nur noch 9, und so weiter.

Bei der Auswertung der Gesamtliste zählten bei gleicher Punktzahl zuerst die Anzahl der Nennungen des Films und dann die Platz-1-Nennungen.

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 20: Malmkrog

Malmkrog - Trailer (English Subs) HD

Eine Gruppe von Adligen redet in einem prächtigen Landhaus über Gott und die Welt im rumänischen Beitrag Malmkrog, der 2020 bei der Berlinale für Aufsehen sorgte. 200 Minuten versenkt sich das kleine Ensemble in philosophischen Fragen und schlendert durch malerische Bildkompositionen. Ein Film, der herausfordert und es uns gleichzeitig offen lässt, selbst gedanklich abzuschweifen, während wir die stattlichen Räume besichtigen.

Streamt bei Mubi

10 Punkte, eine Nennung

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 19: They Want Me Dead

They Want Me Dead - Trailer (Deutsch) HD

Altmodisch, aber auch souverän inszenierte Action bietet der Survival-Thriller They Want Me Dead, dessen dünne, aber absolut ausreichende Story ganz auf dem unverwechselbaren Charisma von Angelina Jolie aufbaut.

Streamt bei Sky Ticket und Amazon

* und * 10 Punkte, zwei Nennungen

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 18: Billie Eilish: The World's a Little Blurry

Billie Eilish: The World's A Little Blurry - Trailer (English) HD

Die Dokumentation Billie Eilish: The World's a Little Blurry beschäftigt sich mit der US-amerikanischen Singer-Songwriterin, die mit ihrer eigenwilligen Musik Millionen von Fans begeistert. Kollege Matthias erklärt: "Eilish ist gerade eines der größten Phänomene der Popkultur. Umso beeindruckender ist es, dass ihre Doku viele Momente zulässt, die nicht konstruiert wirken, sondern die Sängerin einfach zeigen, wie sie ihre eigene Coming-of-Age-Geschichte erlebt."

Streamt bei Apple TV+

11 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 17: Luca

Luca - Trailer (Deutsch) HD

Der süßeste Monsterfilm des Jahres heißt Luca und wurde von der Animationsschmiede Pixar zum Leben erweckt: "Wer dem grün geschuppten Luca einmal in die roten Augen gesehen hat, wird kaum widerstehen können, dem süßen Ungeheuer zu folgen – in eine ideale leichte Sommer-Unterhaltung."

Streamt bei Disney+ *

* 12 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 16: Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Meinungen zu Wonder Woman 1984 gehen in der Redaktion weit auseinander. Für die einen ist der DC-Film fast ein kompletter Reinfall, andere waren ausreichend überzeugt, um das Gal Gadot-Abenteuer auf die Liste zu packen. Dass sich Wonder Woman 1984 von der Superhelden-Konkurrenz positiv abhebt, spricht jedenfalls für den Heimkino-Blockbuster.

Streamt bei Amazon und Sky Ticket

* und * 13 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 15: Cruella

Cruella - Trailer 2 (Deutsch) HD

Cruella mit Emma Stone traut sich, wovor andere Disney-Filme zurückschrecken, schreibt meine Kollegin Esther und weiter: "Den Clash der Emmas (Emma Stone und Emma Thompson) mit anzusehen, wenn beide Darstellerinnen im 70er Jahre-Setting freidrehen, ist schlicht ein Fest. Hier lässt Cruella erstaunlich viel Schauspielerinnen-Präsenz zu, wenn Stars in der Vergangenheit sonst häufig hinter der Marke Disney verschwanden."

Streamt bei Disney+ *

* 14 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 14: Moxie

Moxie. Zeit, zurückzuschlagen - Trailer (Deutsch) HD

Eine rebellische 16-Jährige steht im Mittelpunkt des sehenswerten Netflix-Films Moxie: "Moxie. Zeit, zurückzuschlagen gelingt das schwierige Kunststück Drama und Comedy zu einer gelungenen Mischung zu verschmelzen. Als Dramedy balanciert der Netflix-Film zwar immer wieder an der Grenze zur Überspitzung, wirft dabei aber zugleich die Frage auf, ob die sexistischen Reaktionen von Moxies Umwelt absurd oder doch viel zu nah dran an der Wahrheit sind."

Streamt bei Netflix

15 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 13: The Kid Detective

The Kid Detective - Trailer (Deutsche UT) HD

Ex-The OC-Star Adam Brody spielt The Kid Detective, einen Mann, der als kindlicher Detektiv für Aufsehen sorgte. Diese Zeit ist aber lange vorbei und so wird er von seiner Umgebung bestenfalls belächelt. Als er in die Untersuchung eines Mordes hineingerät, wittert der Held dieser originellen Krimikomödie die Chance, sein Leben auf die richtige Bahn zu bringen – obwohl er mit Verbrechen dieser Tragweite keine Erfahrung hat.



Streamt bei Amazon

* 16 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 12: The Empty Man

The Empty Man - Trailer (English) HD

"The Empty Man ist kein gewöhnlicher Gruselfilm. Das Langspielfilm-Debüt von David Prior ist eine wilde Mischung aus existenziellem Horror, atemraubenden Gänsehaut-Grusel, einer Krimigeschichte und einer Prise Lovecraft. [...] Es ist die Art von Film, auf die man sich bewusst einlassen muss, um am Ende mit einer außergewöhnlichen Seherfahrung belohnt zu werden." Das schreibt meine Kollegin Andrea über den besten Horrorfilm des Jahres.

Streamt bei Sky Ticket, Amazon und Disney+

*, * und * 19 Punkte, 2 Nennungen

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 11: Love and Monsters

Love And Monsters - Trailer (Deutsch) HD

Dylan O'Brien findet sich in Love and Monsters in der Postapokalypse wieder, aber allzu düster wird es in einem der unterhaltsamsten Netflix-Filme des Jahres nicht: "Denn der Endzeit-Actioner macht vor allem Spaß, streut zwischen den Angriffen der Kreaturen aber immer wieder auch ernste Momente ein, die unerwartete Botschaften über Heldenmut, Beziehungen und Selbsteinschätzung im Gepäck haben. Ach ja: Und ein herzallerliebster Hund ist auch dabei."

Streamt bei Netflix

19 Punkte, 4 Nennungen

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 10: Schwarze Adler

Schwarze Adler - Trailer (Deutsch) HD

Die Dokumentation Schwarze Adler ist ein ergreifender Film über Rassismus im Fußball. 14 Schwarze Fußballer:innen sprechen über ihre Erfahrungen auf deutschen Plätzen, ob mit Medien, Mitspieler:innen, Fans oder Trainer:innen. Dabei erschüttert besonders die Kontinuität der Diskriminierung, kommen doch mehrere Generationen zu Wort. Schwarze Adler gehört deswegen zu den besten deutschen Streaming-Starts des Jahres.

Streamt bei Amazon Prime

* 20 Punkte, 3 Nennungen

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 9: Freaky

Freaky - Trailer (Deutsch) HD

In der Horrorkomödie Freaky tauscht eine Jugendliche (Kathryn Newton) den Körper mit einem Serienkiller (Vince Vaughn) und hat nur 24 Stunden, um das rückgängig zu machen. Ähnlich wie schon Happy Death Day bereichert Freaky das Slasher-Genre mit seiner ungewöhnlichen Ausgangsidee und einer gekonnten Umsetzung. Kein Wunder, hat Christopher Landon doch bei beiden Regie geführt.

Läuft im Kino

20 Punkte, 3 Nennungen, 1x Platz 1

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 8: Army of the Dead

Army of the Dead - Trailer 2 (English) HD

Der erste Zack Snyder-Film auf der Liste führt den Regisseur zu seinen Anfängen. Nach Dawn of the Dead ist Army of the Dead sein zweiter Zombiefilm. Allerdings ergänzt er den vermoderten Horror mit Action und Elementen des Heist-Films. Am positivsten fällt aber ausgerechnet ein überraschend guter Matthias Schweighöfer auf, während der Rest des Films spaltete.

Streamt bei Netflix

20 Punkte, 4 Nennungen

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 7: Framing Britney Spears

Framing Britney Spears - Trailer (English) HD

Die New York Times-Dokumentation Framing Britney Spears blickt zurück auf den Kampf um Selbstbestimmung, den die Pop-Ikone seit jungen Jahren austrug. Im Fokus steht die Kontrolle, die ihr Vater seit einigen Jahren mit Hilfe eines Gerichtsentschlusses über ihre Karriere ausübt. Wie die #FreeBritney-Bewegung zustande kam, wird deshalb ausführlich beleuchtet. Am interessantesten ist die Doku aber, wenn der langjährige Umgang der Medien mit der Sängerin analysiert wird.

Streamt bei Amazon Prime

* 21 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 6: Die Mitchells gegen die Maschinen

Die Mitchells gegen die Maschinen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Mitchells gegen die Maschinen schleudert euch in eine bunte Sci-Fi-Explosion bei Netflix. "Die Story einer dysfunktionalen Familie, die sich zusammenraufen muss, um die Welt zu retten, ist dabei nichts grundlegend Neues. Die dafür genutzte Machart, also der ungewöhnliche Animationsstil der bei Netflix gezeigten Sony-Produktion, präsentiert sich hingegen als aufregende Auslotung der Moderne."



Streamt bei Netflix

22 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 5: Shiva Baby

Shiva Baby - Trailer (Deutsch) HD

"In Shiva Baby trifft die Studentin Danielle bei einer jüdischen Trauerfeier auf ihre Ex-Freundin und ihren Sugar-Daddy. Was sich wie der Beginn eines schlechten Scherzes anhört, verwandelt sich in eine der witzigsten und nervenaufreibendsten Filmerfahrungen des Jahres. Stellt euch den rastlosen Uncut Gems mit Adam Sandler vor, aber alles passiert in einer Wohnung. 77 Minuten, die emotional ganz schön durchschütteln", wie mein Kollege Matthias erklärt.

Streamt bei Mubi

36 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 4: Raya und der letzte Drache

Raya und der letzte Drache - Trailer (Deutsch) HD

"Im Disney-Film zieht die junge Kriegerin Raya nach einer großen Katastrophe aus, um den letzten Drachen zu finde und damit ihr geteiltes Land zu heilen. Das ist ein Fantasy-Abenteuer vom Feinsten und sollte auch Animationsfilm-Muffel nicht abschrecken." Der "außergewöhnlich schöne Action- und Abenteuerfilm" steckt "voller Herz, Witz und Fantasie", schreibt meine Kollegin Esther.

Streamt bei Disney+ *

* 37 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 3: Malcolm & Marie

Malcolm & Marie - Trailer (Deutsche UT) HD

Zendaya und John David Washington spielen in Malcolm & Marie ein Hollywood-Pärchen, das am Abend nach einer Premiere seine Beziehung unter die Lupe nimmt: "Was Malcolm & Marie so aufwühlend macht: Wir können uns nie sicher sein, wie weit die Figuren gehen, um ihre jeweiligen Argumente zu gewinnen. Wo sich Marie eben noch von ihrer verletzlichsten Seite zeigte, nutzt sie diese Verletzlichkeit im nächsten Moment als Waffe, um Malcolm zu entlarven. Es gibt immer noch einen Messerstich, der tiefer ins Herz des Gegenübers geht und nicht mehr zurückgenommen werden kann." (Mehr dazu im Artikel über den Netflix-Film Malcom & Marie)



Streamt bei Netflix

39 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 2: Zack Snyder's Justice League

Zack Snyder’s Justice League - Trailer 4 (English) HD

Der grandiose Snyder-Cut verwandelt Justice League in eine neue Erfahrung, schrieb mein Kollege Patrick zum Start der neuen Schnittfassung des DC-Blockbusters. Zack Snyders Version des Superheldenfilms wartet aber nicht nur mit größeren Schlachten auf: "Am meisten profitieren im Snyder-Cut neben anderen Änderungen, wie neu eingesetzten Songs oder dem neuen Score, aber einzelne Hauptfiguren, die teilweise mit vielen neuen Szenen mehr Persönlichkeit bekommen."

Streamt bei Sky Ticket und Amazon

* und * 44 Punkte

Die 20 besten Filme 2021 - Platz 1: Bo Burnham: Inside

Bo Burnham: Inside - Trailer (English) HD

Erstmals, seit wir in der Redaktion die besten Filme des Jahres wählen, landet ein Comedy-Special auf Platz 1: In Bo Burnham: Inside findet sich der Comedian aber nicht in einem Theater wieder, sondern einem kargen Zimmer.

Während der Coronavirus-Pandemie erforschte Burnham, was künstlerisch möglich ist, wenn einem Komiker das wichtigste Element seiner Arbeit abhanden kommt (das Publikum). Das ist aber nur ein Bruchteil der Komplexe, die Burnham in seinem kreativen Special beschäftigen, das gleichzeitig zutiefst persönlich ist und doch zahlreiche Menschen ansprechen dürfte, die sich ebenfalls in ihren vier Wänden neu orientieren mussten.

So schreibt mein Kollege Patrick über den Netflix-Geheimtipp, der mit großem Abstand auf Platz 1 der bisher besten Filme des Jahres 2021 landet: "Bo Burnham: Inside wird aber gerade dann zur großen Kunst, wenn sich der Comedian über reine Gags hinausbewegt. Durch den Schnitt, der ein ganzes Jahr Pandemie nochmal im Zeitraffer auf einen einprasseln lässt, fängt das Netflix-Special vor allem die dunklen Wintermonate des Lockdowns beängstigend genau ein."



Streamt bei Netflix

64 Punkte

Mehr für Filmfans: Die angetrunkene Podcast-Folge über Der Rausch

In der aktuellen Folge des FILMSTARTS-Podcasts Leinwandliebe haben Moderator Sebastian und seine Gäste ordentlich einen gebechert, um herauszufinden, ob sie dann bessere Podcaster werden. Anlass ist der Kinostart des Oscar-Gewinners Der Rausch, wo vier Freunde beschließen, ihren Alkoholpegel über den Arbeitstag hinweg konstant bei 0,5 Promille zu halten, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



