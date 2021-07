Absoluter Sci-Fi-Mindfuck auf Amazon Prime: Alle neuen Filme und Serien im August 2021

Amazon Prime hat sein Streaming-Programm für den August 2021 vorgestellt. Uns erwarten u.a. spannende Thriller, aufregende Science-Fiction-Filme und die Batman-Trilogie von Christopher Nolan.

In den nächsten Wochen trudeln einige spannende Filme und Serien bei Amazon Prime ein. Wir haben euch eine Übersicht mit den wichtigsten Neuzugängen im August 2021 erstellt. Serientechnisch steht zwar noch nicht allzu viel fest. Dafür kann der Streaming-Dienst bei den Filmen punkten. Hier verstecken sich einige tolle Blockbuster.

DC-Fans dürften im August sehr glücklich werden. Amazon Prime zeigt alle drei Batman-Filme von Christopher Nolan und wartet darüber hinaus mit einem der umstrittensten DC-Beiträge überhaupt auf: Batman v Superman: Dawn of Justice. Für die einen ist die Kollision der Giganten in Debakel, für anderen ein unterschätztes Spektakel.

Wo wir schon von Kollision und Giganten sprechen: Während sich im Kino gerade Godzilla und Kong prügeln, könnt ihr auf Amazon Prime ihre jeweils ersten Abenteuer im MonsterVerse bestaunen. Der Streaming-Dienst zeigt ab dem 21. August 2021 Gareth Edwards' Godzilla-Reboot sowie Kong: Skull Island von Jordan Vogt-Roberts.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kong: Skull Island schauen:

Kong Skull Island - Trailer 3 (Deutsch) HD

Zudem finden sich bei Amazon Prime im August reichlich Science-Fiction-Filme ein, angefange bei Ready Player One über Men in Black bis hin zu Terminator 5: Genisys. Besonders spannend ist die Ankunft von Evangelion: 3.0+1.01 - Thrice Upon a Time, dem Finale der Evangelion-Reihe. Passend zum Start am 13. August 2021 erscheinen auch die vorherigen Filme auf Amazon Prime.

Neue Filme auf Amazon Prime im August 2021

Neue Serien auf Amazon Prime im August 2021

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

Was startet noch dieses Jahr bei Amazon, Sky, Disney+, Netflix und Co.? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien und Staffeln, die uns in der zweiten Jahreshälfte erwarten:

Angefangen bei der Marvel-Serie Hawkeye über das Fantasy-Epos Das Rad der Zeit bis hin zum Dexter-Revival mit Michael C. Hall: Wir haben Streaming-Tipps aus unterschiedlichen Genres gesammelt, damit ihr verbleibenden Monate von 2021 mit bester Unterhaltung übersteht.

