Neu bei Amazon Prime diese Woche: 55 Filme und Serien - Horror-Feuerwerk & bildgewaltiger Marvel-Film

Auch diese Woche wartet auf jeden mit einem Amazon Prime-Abo wieder ein bunt gemischtes Programm. Wir präsentieren euch alle neuen Titel zum Wochenende.

Diese Woche gibt's bei Amazon Prime für Abonnent:innen ein gemischtes neues Programm, das fast alle Genres abdeckt. Brandneue Titel sind eher weniger vertreten, aber der Mix aus älteren und neueren Titeln dürfte für fast jeden Geschmack etwas bieten.

Horrorfans können zum Beispiel den Anthologie-Film Holidays streamen, mit dem es gleich acht Kurzfilme verschiedener Regisseur:innen zu sehen gibt. Für Marvel-Fans ist diese Woche The Amazing Spider-Man neu im Angebot. Wer lieber was für die Lachmuskeln schauen will, kann die derbe Sacha Baron Cohen-Komödie Der Diktator oder den sympathischen, sehr witzigen Good Boys streamen.

Schaut hier noch den Trailer zu Good Boys:

Good Boys - Trailer 2 (Deutsch) HD

Für Fantasy- und Serienfans hat Amazon Prime ab sofort alle 8 Staffeln Vampire Diaries im Angebot. Neu im Streaming-Sortiment sind außerdem die Staffeln 1 bis 9 von Hawaii Five-0.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht zwingend final, da Amazon am Wochenende häufig noch zusätzliche Filme und Serien unangekündigt bringt.

10 Streaming-Geheimtipps bei Amazon Prime und Co.

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stöbern Andrea und Esther in den dunkleren und obskureren Ecken eurer Streaming-Dienste und stellen 10 echte Geheimtipps vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von skurrilem Horror bis absurder Comedy bei Netflix, Starzplay, Sky, TV NOW, Joyn und Apple TV+.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Was streamt ihr am Wochenende bei Amazon Prime?