Neu bei Amazon Prime im Januar: John Wick 3 viele weitere Filme und Serien

Amazon Prime gibt sein Programm für den Januar bekannt. Hier seht ihr alle Filme und Serien, die im kommenden neu im Angebot des Streaming-Dienstes landen.

Das neue Jahr startet bei Amazon mit einem der erfolgreichsten Actionfilme 2019. Der VoD-Anbieter nimmt John Wick 3 mit Keanu Reeves in die Flatrate auf. Mit der neuesten Hellboy-Verfilmung könnt ihr zudem einen der größten Kinoflopps der vergangenen Monate nachholen.

Bei den Serien ragt das Spin-off der Bourne-Reihe Treadstone heraus. Exklusiv verfügbar ist bei Amazon überdies die neue Star Trek-Serie Picard. Und wenn ihr gar nicht mehr wisst was ihr schauen sollt, könnt ihr nun auch auf die 9. Staffel Baywatch zurückgreifen.

Amazon Prime Video im Januar - Die Filmhighlights

Neu zum Leihen und Kaufen bei Amazon Prime im Januar

Amazon erweitert sein Programm erfahrungsgemäß über die aufgelisteten Titel hinaus, ihr könnt also mit weiteren Zugängen rechnen. Allerdings verschwinden von den älteren Inhalten auch einige.



