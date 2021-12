Neu bei Netflix: Die größte Fantasy-Rückkehr des Jahres, ultrabrutaler Horror und 61 weitere Filme & Serien

Gerade Genre-Fans freuen sich diese Woche: Netflix veröffentlicht Staffel 2 seiner besten Fantasy-Serie und schockt mit Western-Horror. Und das ist erst der Anfang.

Viele Fantasy-Fans warten seit zwei Jahren auf genau diese Woche: Mit The Witcher Staffel 2 setzt Netflix endlich seine beste Fantasy-Serie fort. In 8 neuen Folgen werden Fans endlich erfahren, wie es mit Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) weitergeht. Wer nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, kann sich hier alle Infos zur zweiten Staffel The Witcher abholen. Und wer das für zu zahm hält, greift unter den Netflix-Neuheiten der Woche einfach zum Horror-Meistwerk.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Netflix' The Witcher Staffel 2:

The Witcher - S02 Trailer (Deutsch) HD

The Witcher Staffel 2 und mehr: Netflix bietet grandiosen Horror und Fantasy

Grusel-Fans bietet der Streamingdienst nämlich die großartige Western-Schauermähr Bone Tomahawk, die selbst hartgesottene Genre-Anhänger:innen mit einigen ultrabrutalen Momenten verstören wird.

Und wer sich nach dem The Witcher-Marathon und dem Bone Tomahawk-Schock etwas Ruhe unter den Palmen Miamis gönnen will, sollte sich mit Will Smiths Eskapaden im Action-Kracher Bad Boys For Life entspannen. Bei dieser Auswahl kann man nur sagen: Auf ins Wochenende.

Nachschub gefällig? Neu bei Netflix im Januar 2022

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Die 20 besten Serienstarts im Dezember: Von The Witcher bis Boba Fett

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Ob Serien-Rückkehrer wie The Witcher und Cobra Kai, das Sci-Fi-Finale von The Expanse, das heißerwartete Sex and the City-Revival oder die neue Star Wars-Serie zu Boba Fett: Wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, RTL+ und die ARD Mediathek geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

Was wollt ihr am Wochenende auf Netflix schauen?