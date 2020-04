Neu bei Netflix: Diese 52 Filme und Serien retten euer Wochenende

Mit Coffee & Kareem könnt ihr seit heute einen brandneuen Netflix-Film sehen. Außerdem erhöht der letzte Ghibli-Schwung den Anime-Gehalt. Die Übersicht mit allen Neuzugängen.

Der Monatsanfang ist bei Netflix immer besonders reich an Neuzugängen. Das Programm wird ausgetauscht: Alte Film verlassen den Streamingdienst, neue kommen dazu. Durch die letzte Welle an Ghibli-Filmen, 7 an der Zahl, fällt das Angebot jetzt besonders üppig aus.

Crime-Action mit 80er-Flair: Coffee & Kareem neu bei Netflix

Spezielles Augenmerk solltet ihr auf Coffee & Kareem legen, das Netflix-Orginal-Highlight der Woche. Die Crime-Action mit Hangover-Star Ed Helms kommt direkt zu Netflix und das tut in Zeiten, in denen Kinos geschlossen sind und kaum neue Filme starten, besonders gut. (Die FILMSTARTS-Kritik zu Coffee & Kareem : Nur 1,5 Sterne)

Der Trailer zu Coffee and Kareem

Coffee & Kareem - Trailer (English) HD

Darum geht's: Um seinen guten Ruf wieder herzustellen, tut sich ein Polizist (Helms) aus Detroit mit dem 11-jährigen Sohn seiner Freundin Vanessa (Taraji P. Henson) zusammen. Gemeinsam wollen sie den skrupellosesten Gangster der Stadt zu Fall bringen.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Ghibli und mehr: Neue Filme bei Netflix in dieser Woche

Ab sofort verfügbar

Ab 4. April neu bei Netflix

Supergirl und mehr: Neue Serien bei Netflix in dieser Woche

1. April: Nailed It! Staffel 4



1. April: Sunderland 'Til I Die Staffel 2



1. April: Supergirl: Staffel 4

1. April: Community: Staffeln 1-6

1. April: Pokémon – die TV-Serie: Sonne und Mond – Ultra Legenden: Staffel 3, Teil 1

1. April: Marlon: Staffel 2

1. April: Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir: Staffel 3

3. April: Haus des Geldes, Staffel 4

Streaming-Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Amazon und Disney+

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.



Was schaut ihr am Wochenende?