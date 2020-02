Oscar 2020: Schaut die Verleihung mit uns bei Moviepilot

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die Oscar-Verleihung 2020 statt und hier findet ihr alle Infos zum Live-Blog, zum Stream und der TV-Ausstrahlung der Academy Awards.

Es ist wieder Zeit, unseren Biorhythmus ins Chaos zu stürzen, als wären wir Gotham City und der Oscar ein grinsender Comic-Bösewicht. Dieses Wochenende werden zum 92. Mal die Academy Awards verliehen, der wichtigste Preis in Hollywood. Wir sind natürlich wieder live dabei, wenn Sieger auf die Bühne stolpern, mit ihren Reden berühren oder uns zum Lachen bringen.

Der Oscar bietet 2020 nicht nur ein abwechslungsreiches Bewerberfeld mit extrem populären Comic-Verfilmungen und intimen Ehedramen, klassischen Studio-Filmen und Netflix-Produktionen. Er verspricht einmal mehr eine unterhaltsame Nacht, in der das Drumherum fast noch wichtiger ist als die Gewinnerliste.

Ihr seid also hiermit eingeladen, die Oscar-Verleihung mit dem Live-Blog von Moviepilot zu verfolgen. Alle wichtigen Infos zur Show findet ihr weiter unten.

Hier die wichtigsten Daten zum Oscar-Live-Blog:

Der Oscar-Live-Blog beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag 01:00 Uhr . Eine Stunde später beginnt die Verleihung.

Wann und wo könnt ihr die Oscar-Verleihung anschauen?

Die Verleihung wird dieses Jahr wieder bei ProSieben ausgestrahlt. Die Berichterstattung vom roten Teppich beginnt 00:00 Uhr. Die Oscar-Verleihung beginnt 02:00 Uhr.

Zunächst können sich alle Nachteulen auf ein Wiedersehen mit Steven Gätjen am roten Teppich freuen, der wieder mit Publicists und Moderatoren-Konkurrenten um die Stars vor dem Eingang zum Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles kämpfen wird. Annemarie Carpendale und Viviane Geppert kommentieren das Geschehen aus dem Studio.



Gibt es einen Livestream für den Oscar?

Ihr könnt die Verleihung in der Nacht entweder live im TV schauen oder die Oscar-Verleihung bei ProSieben streamen.



Wer moderiert die Academy Awards?

In den USA werden die Oscars beim Network ABC ausgestrahlt. Produzenten und Network haben sich erneut gegen einen festen Moderator entschieden. Wie schon im letzten Jahr kommt die Show ohne Host aus.

An Stars wird es natürlich trotzdem nicht mangeln. Erwartet werden Präsentatoren wie Gal Gadot, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Steve Martin, Keanu Reeves, Sigourney Weaver, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Chris Rock, Taika Waititi, Tom Hanks und Natalie Portman.



Kommt der Bond-Song beim Oscar?

Außerdem wurde bekannt, dass Billie Eilish während der Zeremonie auftreten wird. Mancherorts wird spekuliert, dass sie bereits hier ihren Titelsong für den kommenden James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben singen wird. Aktuellen Gerüchten zufolge ist eine Performance im Rahmen des In Memoriam-Segments wahrscheinlicher.

I have been told Billie Eilish is performing the In Memoriam for the Oscars to the Beatles’ Yesterday. #Oscars — Gregory Ellwood - The Playlist (@TheGregoryE) February 2, 2020

Alle für den Oscar nominierten Songs werden bei der Verleihung dargeboten, also sind Auftritte von Randy Newman, Elton John, Idina Menzel, Cynthia Erivo und Chrissy Metz so gut wie sicher.

Joker vs. 1917: Wer ist für die Academy Awards nominiert?

Joker hat es 2020 als einzige Comicverfilmung unter die Nominierten beim Oscar für den Besten Film geschafft. Dabei hat es der eine Milliarde Dollar schwere Psychothriller über den Clown Prince of Crime auf Nominierungen beim Besten Film, Darsteller, Regie, Drehbuch, Schnitt und Kamera geschafft.

Mit insgesamt 11 Nominierungen kann sich Joker von Todd Phillips große Chancen bei der Verleihung des wichtigsten Filmpreises in Hollywood ausrechnen. Dahinter reihen sich der Kriegsfilm 1917 und Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood mit 10 Nominierungen ein. Die besten Chancen auf den Bester-Film-Oscar hat aktuell 1917.

Unter den Schauspielern darf sich Scarlett Johansson über zwei Nominierungen freuen, eine für den Netflix-Film Marriage Story (Hauptdarstellerin), die andere als Nebendarstellerin für Taika Waititis Jojo Rabbit. Währenddessen feiert Renée Zellweger mit Judy ihr Oscar-Comeback.

Joker-Star Joaquin Phoenix geht als Favorit bei den Hauptdarstellern ins Rennen, während bei den Nebendarstellern Brad Pitt auf seinen ersten Schauspiel-Oscar hoffen darf. Er wurde, wie auch Kollege Leonardo DiCaprio, für Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood nominiert.

Parasite als heimlicher Held der Oscar-Saison

Wir können jedenfalls gespannt sein, ob Sam Mendes' Kriegsfilm 1917 tatsächlich als großer Sieger vom Platz geht, oder ein anderer Film ihm den Preisregen streitig macht. Heimlicher Held der Saison ist schließlich der südkoreanische Thriller Parasite von Bong Joon-ho, der eine erstaunliche Popularität bei den relevanten Verbänden der Oscar-Saison genießt.

Wie die rund 8.733 wahlberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences entschieden haben, erfahren wir in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar und hier im Live-Blog können wir über die Gewinner und Verlierer der Verleihung diskutieren.

Schaut ihr die Oscar-Verleihung dieses Jahr?