Die 120 besten neuen Serienstarts im Oktober 2022 – bei Netflix, Amazon & im TV

Der Oktober überwältigt mit massig neuen Serien im TV und Stream. Hier gibt's die praktische Übersicht mit den wichtigsten Startterminen bei Amazon, Netflix und mehr: von Herr der Ringe bis Cobra Kai.

Mit 150 neuen Serienstarts erschlug der September wirklich jeden Serienfan. Aber auch der Oktober bringt euer Serien-Zeitmanagement mit jeder Menge spannender Neuheiten an seine Grenzen. Egal ob The Walking Dead-Abschied bei Disney+, Sci-Fi-Nachschub bei Amazon oder das lang erwartete CSI-Revival: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.

Besonders Horrorfans haben im Oktober Grund zur Freude. Denn pünktlich zur Einstimmung auf Halloween laden zahlreiche Serien über Zombies, Geister, Vampire und Mörderpuppen zum gruseligen Binge ein. Guillermo del Toros Netflix-Anthologie sowie das neuste Werk von Horrormeister Mike Flanagan gehören zu den Highlights, die auf keiner Merkliste fehlen dürfen.

Ihr braucht aber keine Angst haben, dass ihr eine wichtige Serie verpasst. Denn wir haben für euch wieder eine praktische Übersicht gebastelt, mit der ihr alle relevanten Serienstarts im TV sowie bei Netflix, Prime Video und Disney+ im Überblick behalten könnt. Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!

Neu bei Amazon Prime Video: Diese Serien-Staffeln starten im Oktober 2022

© Amazon The Devil's Hour

Neu bei Disney+ und Star: Diese Serien-Staffeln starten im Oktober 2022

Serien-Geheimtipp mit Shameless-Star Jeremy Allen White:

The Bear - S01 Trailer (English) HD

Neu bei Netflix: Diese Serien-Staffeln starten im Oktober 2022

Serienneuheit vom Spuk in Hill House-Schöpfer verspricht Albträume und Tränen

Gänsehaut um Mitternacht - Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im Oktober bei Sky, Apple TV+ und mehr

Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam kehrt mit seiner neuen Serie zurück:

Shantaram - S01 Trailer (English) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Oktober bei ProSieben und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Oktober 2022

Interview With the Vampire verspricht Gothic-Horror und Vampir-Romantik

Interview With the Vampire - S01 Trailer (English) HD

Internationale Starts: Neue Staffeln im Oktober 2022



Podcast für Serienfans: Diese 22 Serien-Highlights starten noch 2022

Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

Auf welche Serien-Starts freut ihr euch am meisten?