Die 98 besten neuen Serienstarts im November 2022 – bei Netflix, Amazon & im TV

Im November gibt's wieder massig neue Serien. Damit kein Highlight verpasst, haben wir für euch eine praktische Übersicht mit den wichtigsten Startterminen bei Amazon, Disney+, Netflix und mehr.

Gerade erst sättigte der Oktober mit über 120 neuen Serienstarts unsere Binge-Listen, das steht auch schon ein neuer Monat voller Serienneuheiten an. Vor allem Netflix-Abonnent:innen kommen im November auf ihre Kosten. Die neue Serie des Dark-Teams, Addams Family-Grusel von Tim Burton und Nachschub für Fans von The Crown und Manifest sind nur einige Highlights, die uns erwarten.

Ihr braucht aber keine Angst haben, dass ihr eine wichtige Serie verpasst. Denn wir haben für euch wieder eine praktische Liste gebastelt, mit der ihr alle relevanten Serienstarts im November im Überblick behalten könnt.

In dieser Übersicht findet ihr:

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neu bei Disney+: Diese Serien-Staffeln starten im November 2022

© Disney Fantasy-Fans sollten sich Willow vormerken

Neu bei Amazon Prime Video: Diese Serien-Staffeln starten im November 2022

Neu bei Netflix: Diese Serien-Staffeln starten im November 2022

Hier gibt' den Trailer zur Netflix-Rückkehr des Mystery-Hits Manifest:

Manifest - Staffel 4 Trailer (Deutsch) HD

Deutsche Starts: Neue Serien im November bei Sky, Apple TV+ und mehr

In The English wird Emily Blunt zur Western-Heldin:

The English - S01 Trailer (English) HD

Deutsche Starts: Neue Staffeln im November bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im November 2022

In Tulsa King erbaut Sylvester Stallone ein Gangster-Imperium:

Tulsa King - S01 Trailer (English) HD

Internationale Starts: Neue Staffeln im November 2022

Podcast für Serienfans: 22 Serien-Highlights zum Vormerken

Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

Auf welche Serien-Starts freut ihr euch am meisten?