Gigantisches Sci-Fi-Epos auf Netflix: Alle 94 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix startet mit massig neuen Filmen und Serien in den Oktober. Vom Science-Fiction-Epos über einen Hochspannungsthriller bis hin zum deutschen Film ist alles dabei.

Zum Beginn des neuen Monats hat Netflix sein Angebot mit sehr, sehr vielen neuen Filmen und Serien aufgestockt. Darunter befinden sich neben einigen spannenden Eigenproduktionen die unterschiedlichsten Lizenztitel. Wir haben alle Neuzugänge in einer Liste gesammelt und sprechen zudem drei gesonderte Empfehlungen aus.

Neu auf Netflix: Das Science-Fiction-Epos Cloud Atlas

In den vergangenen Jahren haben wir viele ambitionierte Science-Fiction-Filme gesehen. Mit dem gigantischen Vorhaben, das sich hinter Cloud Atlas - Alles ist verbunden versteckt, konnten jedoch nur die wenigsten mithalten. Die Handlung folgt sechs Erzählsträngen, die nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch zu verschiedenen Zeiten spielen. Dennoch sind alle Ereignisse Teil einer großen Geschichte.

Neu auf Netflix: Das Stefan Zweig-Biopic Vor der Morgenröte

Mit Schachnovelle läuft aktuell eine aufwendige Stefan Zweig-Verfilmung in den Kinos. Wenn ihr mehr über den begnadeten Schriftsteller erfahren wollt, dann sei euch Maria Schraders herausragendes Biopic Vor der Morgenröte ans Herz gelegt. Der Film ist elegant, nachdenklich, geistreich, tragisch und berührend. Allein für Josef Haders starke Darbietung lohnt sich in Blick in die 106 Minuten.

Vor der Morgenröte - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Netflix: Hochspannungsthriller mit Jake Gyllenhaal

Auch bei Netflix' Eigenproduktionen gibt es einige interessante Dinge zu entdecken, etwa Maid mit der tollen Margaret Qualley und die Musical-Aufzeichnung Diana: Das Musical. Der größte Film der Woche dürfte aber fraglos The Guilty sein. Im Remake des gleichnamigen dänischen Thrillers von 2018 muss Jake Gyllenhaal mitten in der Nacht aus einer Notrufzentrale heraus, das Leben einer entführten Frau retten.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die besten Serienstarts im Oktober 2021

Ihr braucht noch mehr Serien-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Oktober-Highlights. Wir schaffen Durchblick im Streaming-Dschungel.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die größten Highlights des Monats vor, von der Kultsitcom Seinfeld bis zu spannenden Tipps zur Einstimmung auf Halloween.



Was werdet ihr euch am Wochenende auf Netflix anschauen?