Sci-Fi, Action und David Fincher bei Netflix: Alle 80 neuen Filme und Serien der Woche

Mit David Finchers Mank hat Netflix diese Woche ein Highlight für Cineasten im Gepäck. Abgesehen davon gibt es auch eine Flut an neuen Filmen und Serien für jeden Geschmack.

Zu Beginn des Weihnachtsmonats überschwemmt Netflix seine Abonnent/innen mit einer wahren Flut an neuen Filmen und Serien. Dabei dürfte bei den insgesamt 80 frischen Titeln und unterschiedlichsten Genres für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Ein Netflix-Highlight der Woche ist der neue Film von David Fincher. Nach Gone Girl meldet sich der Meisterregisseur mit dem Drama Mank zurück. Darin wird die Entstehung des Meilensteins Citizen Kane von Orson Welles aus der Sicht des exzentrisch-obsessiven Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) beleuchtet.

Wer lieber Lust auf einen neuen deutschen Film hat, kann sich Wir können nicht anders von Detlev Buck anschauen. In der schrägen Crime-Komödie wird die Provinz zum Ort blutiger Verwicklungen. Ansonsten hat Netflix diese Woche ein üppiges Filmprogramm an lohnenswerten Titeln zu bieten, darunter zum Beispiel Watchmen - Die Wächter, John Wick, District 9, Deepwater Horizon, The Bling Ring, Wall Street und noch viele, viele mehr.

Schaut hier einen Trailer zu Wir können nicht anders!

Wir können nicht anders - Trailer (Deutsch) HD

Auch Serienfans kommen bei Netflix diese Woche auf ihre Kosten. Zu den Highlights zählen die 6. Staffel von Vikings, die zweite Hälfte der 4. Staffel Rick and Morty, die 4. Staffel Big Mouth und die 5. Staffel Luther.

Neue Filme bei Netflix diese Woche





Neue Serien auf Netflix diese Woche

Neue Specials bei Netflix diese Woche

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show

Hazel Brugger: Tropical

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic

Wie immer gilt: Unsere Übersicht ist nicht zwingend final, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die Netflix nicht vorab angekündigt hat.



Im Moviepilot-Podcast zum Jubiläum gibt's noch mehr Streaming-Tipps

Unser Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird ein Jahr alt und wir empfehlen in einer Spezialfolge 10 starke Lieblingsserien der Redaktion:

Von Downton Abbey über The Umbrella Academy bis The Good Fight ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Netflix-, Amazon- oder Sky-Abo findet ihr in unserer Jubiläumsfolge die perfekte Serie für die kalte Herbstzeit.