68 Filme und Serien neu bei Amazon: Horror-Märchen, Batman-Star und jede Menge Action

Das Wochenende ist da und Amazon Prime hat sein Streaming-Angebot wieder um viele Filme und Serien erweitert. Hier geben wir euch den Überblick zu allen Neuheiten.

Zum Start ins Wochenende nehmen wir bei Amazon Prime genauer unter die Lupe, welche Filme und Serien heute und in der vergangenen Woche neu dazugestoßen ist, damit ihr euer Streaming-Abo heißlaufen lassen könnt.

Vor allem actionreiche Reihen wie die Matrix-Trilogie, die Bad Boys-Filme und Mission: Impossible gesellen sich ins Amazon-Programm. Aber auch auch Horror-Fans kommen auf ihre Kosten, wenn nicht nur Hänsel & Gretel: Hexenjäger eine blutige Kampfansage machen, sondern auch Es-Star Sophia Lillis sich in Gretel & Hänsel im Wald verirrt.

Neu bei Amazon Prime: George Clooney und Ben Affleck gehen in eine Bar...

Außerdem gibt es Original-Content: Der für Amazon gedrehte neue Film von George Clooney heißt The Tender Bar, entstand nach der Buchvorlage von J.R. Moehringer und zeigt das Erwachsenwerden eines Jungen in Long Island, der Schriftsteller werden will. Auf der Suche nach einer Vaterfigur besucht er dabei immer wieder die Bar seines Onkels ... der zufälligerweise aussieht wie Batman-Star Ben Affleck.

The Tender Bar - Trailer (English) HD

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

