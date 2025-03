Oscar-Verleihung 2025: Der Live-Blog mit allen Highlights und Gewinner-Filmen

In der Nacht auf Montag werden die 97. Academy Awards verliehen. Im Oscar-Live-Blog begleitet Moviepilot die Verleihung des bekanntesten Filmpreises der Welt.

Zum 97. Mal wird heute Nacht bei den Academy Awards entschieden, welches die besten Filme des letzten Jahres sind, wenn im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars 2025 verliehen werden. Mit 13 Nominierungen geht das Gangster-Musical Emilia Pérez ins Rennen, gefolgt von Der Brutalist und Wicked, die jeweils 10 Nominierungen einkassieren konnten. Dabei ist das Rennen um den Hauptpreis des Abends, den Oscar für den besten Film, noch erstaunlich offen.

Bei den Schauspielenden gehören Timothée Chalamet, Demi Moore, Adrien Brody, Kieran Culkin und Zoe Saldana zu den Nominierten. Doch natürlich geht es beim Oscar nicht nur um die ganz großen Stars, die über den roten Teppich laufen. Die Academy Awards werden in insgesamt 23 Kategorien vergeben und gerade die weniger bekannten Filmschaffenden sorgen für die überraschenden Momente auf der Bühne. Genau diese Momente und natürlich alle Preistragenden werden in dem Live-Blog zur Oscar-Verleihung 2025 festgehalten. Dasselbe gilt für die Änderungen an der Verleihung, die angekündigt wurden.

Alles zu den Sendeterminen und zum Streaming der Oscars 2025

Die Oscars werden dieses Jahr zum ersten Mal von Comedian Conan O'Brien moderiert, der Jimmy Kimmel ablöst. Auch dieses Jahr wird die Verleihung bei ProSieben ausgestrahlt, und zwar in der Nacht von Sonntag, den 2. auf Montag, den 3. März. Alte Oscar-Hasen müssen also nicht auf Steven Gätjen verzichten, der am roten Teppich die Stars nach ihren Deutschkenntnissen ausfragt.

Die Live-Berichterstattung vom roten Teppich beginnt bei ProSieben am Sonntag ab 23:45 Uhr vor dem Dolby Theatre in Los Angeles.

beginnt bei ProSieben am Sonntag vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Auch dieses Jahr beginnt die eigentliche Verleihung etwas früher, nämlich ab 1 Uhr nachts am Montag, dem 3. März.

eigentliche etwas früher, nämlich am Montag, dem 3. März. Am Montag ab 17 Uhr werden die Highlights der Show bei ProSieben gezeigt.

Eine große Änderung gibt es beim Streaming-Angebot, denn dieses Jahr gibt es gleich zwei Anbieter für den Live-Stream der Oscars 2025.

Der Streaming-Dienst Joyn beginnt ab 22:30 Uhr mit der Übertragung vom roten Teppich und zeigt anschließend auch die Verleihung. Dafür ist kein Abo von Joyn+ nötig.

beginnt ab 22:30 Uhr mit der Übertragung vom roten Teppich und zeigt anschließend auch die Verleihung. Dafür ist kein Abo von Joyn+ nötig. Wer nur die Verleihung schauen will, kann das erstmals bei dem kostenpflichtigen Streaming-Dienst Disney+ tun, nämlich ab 1 Uhr in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Live-Blog zur Oscar-Verleihung 2025 beginnt am heutigen 2. März ab 23:45 Uhr.