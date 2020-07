Lucifer: Der lange Trailer zu Staffel 5 ist endlich da

Lange mussten die Lucifans auf die 5. Staffel Lucifer warten, doch nun ist es soweit: Der Serienteufel kehrt im August in den Stream zu Amazon zurück. Jetzt ist auch der Trailer da.

Die Serie Lucifer ließ ihre Fans lange in der Hölle schmoren. Wann gibt es ein Wiedersehen mit Tom Ellis als Lucifer Morningstar?, fragten wir. Warum muss die Corona-Krise ausgerechnet jetzt die Postproduktion in die Länge ziehen?

All diese Fragen fanden ein Ende, als mit einem Best-of-Lucifer-Trailer im Juni endlich konkretes Startdatum für Staffel 5 verkündet wurde. Am 21. August 2020 geht es mit dem attraktiven Serienteufel in den USA weiter. Jetzt ist endlich auch ein richtiger Trailer zu Season 5 da.

Lucifer: Zum Start von Staffel 5 geht es heiß her

Lucifer wurde ja bekanntlich von den Fans gerettet und ab Staffel 4 von Netflix übernommen. In Deutschland ist hingegen weiterhin Amazon Prime * für den Vertrieb zuständig.

© Netflix Lucifer: Tom Ellis

Der US-Start von Lucifers 5. Staffel bei Netflix fällt auf den 21. August 2020. Die Amazon-Veröffentlichung in Deutschland findet vermutlich am selben Tag oder (wie bei Staffel 4 der Fall) nur einen Tag später statt.

Dann wird Lucifer hoffentlich unsere 10 brennende Fragen zu Staffel 5 beantworten. Von der zweigeteilte Staffel bekommen wir allerdings einmal nur 8 Episoden zu sehen. Die letzten 8 Episoden von Staffel 5 folgen zu einem späteren, noch unbekannten Zeitpunkt. Staffel 6 wurde kürzlich bestellt.

Lucifers Trailer zur 5. Staffel verspricht Dramatik, Liebe und Nostalgie

In der 5. Staffel Lucifer wird es sicher direkt zum Start schon heiß hergehen, denn die neue Season lieferte bereits höllische Einblicke und versprach brechende Herzen zum dramatischen Staffelauftakt. Der nun veröffentlichte erste echte Trailer gibt hier spannende Einblicke - unter anderem auf doppelte Dosis Lucifer.

Lucifer - S05 Trailer (English) HD

Neben einem Wiedersehen mit Chloe (Lauren German) und Lucifer dürfen Fans sich auf erneute Begegnungen mit Maze (Lesley-Ann Brandt) und der in Staffel 4 dazugestoßenen Eva (Inbar Lavi) freuen.

Ob allerdings das große Zusammentreffen mit Lucifers Papa (dem besetzten Gott) oder die Musical-Folge das Highlight von Staffel 5 werden, bleibt nach diesem Trailer abzuwarten.

Podcast für Amazon-Streamer: Worin liegt der Reiz von Lucifer?

Bei Amazon treibt Tom Ellis als Lucifer in mittlerweile 4 Staffeln sein Unwesen. Mit einem Blick voraus auf die 5. Season loten wir in dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber das Phänomen der mehrfach von den Fans geretteten Serie aus.

Andrea befragt Esther zu Stärken und Schwächen der Serie, zu Lieblingsfiguren und warum der Wechsel zu Netflix für Lucifer nach Absetzung und Neustart ein Segen war.

Werdet ihr euch die 5. Staffel Lucifer nach dem Start bei Amazon so schnell wie möglich anschauen?