215-Minuten-Epos triumphiert über Dune 2: Die Gewinner der Golden Globes 2025 stehen fest

In der Nacht wurden die Golden Globes 2025 verliehen. Bei dem Film- und Serienpreis aus Hollywood triumphierten Demi Moore, Shogun, das Musical Emilia Pérez und Der Brutalist.

Beim ersten großen Preis der Oscar-Saison hat David gleich mehrere Goliaths bezwungen. Denn das Historiendrama Der Brutalist von Brady Corbet hat bei den 82. Golden Globe Awards in der Hauptkategorie Bester Film (Drama) abgeräumt – und das vor Konkurrenten wie Dune: Part Two und Like a Complete Unknown, die über ein Vielfaches des Budgets und der Star-Power verfügen.

Der Brutalist und Emilia Pérez als beste Filme ausgezeichnet

In der Nacht auf Montag wurden die Film- und Serienpreise verliehen, die als Gradmesser für die kommende Verleihung der Academy Awards gelten. Neben dem 215-Minuten-Epos Der Brutalist war das Gangster-Musical Emilia Pérez von Jacques Audiard der große Filmabräumer des Abends. Die ungewöhnliche Geschichte eines Drogenbosses, der eine Geschlechtsangleichung durchführt und unter neuem Namen ein Leben als Frau führt, wurde nicht nur als bester Film im Bereich Comedy/Musical ausgezeichnet, wo er Konkurrenz wie Wicked hinter sich ließ. Emilia Pérez erhielt auch die Auszeichnung als bester nicht-englischsprachiger Film.

Bei den Schauspielenden dominierten die beiden Filme ebenfalls und sammelten Golden Globes für Adrien Brody (Der Brutalist, Hauptdarsteller Drama), Regie (Der Brutalist) und Nebendarstellerin (Zoe Saldana, Emilia Pérez) ein. Für eine Überraschung sorgte die Brasilianerin Fernanda Torres, die für das Tatsachendrama I'm Still Here über eine Frau, deren Mann während der Militärdiktatur verschwindet, den Preis als beste Hauptdarstellerin in einem Drama erhielt. Als beste Hauptdarstellerin im Bereich Comedy oder Musical wurde hingegen Demi Moore prämiert, deren Comeback mit der Horror-Satire The Substance sich weiter auf Oscar-Kurs befindet.

Golden Globes für Shogun, Hacks und Rentierbaby

Anders als bei den Oscars werden bei den Globes auch Serien ausgezeichnet. Hier war die Literaturverfilmung Shogun klarer Sieger des Abends, mit Preisen als bestes Drama, den besten Darstellenden in einer Drama-Serie (Hiroyuki Sanada und Anna Sawai) sowie dem besten Nebendarsteller Tadanobu Asano. In Deutschland streamt die Serie bei Disney+. Weitere Hauptpreise gingen an die Max-Serie Hacks (Comedy) und Netflix' Rentierbaby (Miniserie).

Die Golden Globe Awards werden jährlich vom Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA) vergeben. Komikerin Nikki Glaser hat durch die Gala geführt und hier kann man ihren Monolog zum Auftakt der Verleihung anschauen:

Im Folgenden gibt es eine Auswahl der Filme, Serien und Personen, die bei den Golden Globes ausgezeichnet wurden. Die Sieger sind jeweils fett markiert.

Die Gewinner der Golden Globes 2025 (Auswahl)

Die Film-Kategorien in der Übersicht

Bester Film – Drama

Bester Film – Musical oder Komödie

Bester Animationsfilm

Bester nicht-englischsprachiger Film

Beste Schauspielerin – Drama

Bester Schauspieler – Drama

Beste Schauspielerin – Musical oder Komödie

Bester Schauspieler – Musical oder Komödie

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Beste Regie

Bestes Drehbuch

Beste Musik

Bester Song

