Aus für The Crown, Manifest & mehr: Diese 35 Serien enden 2023

Egal ob Star Trek: Picard, The Crown, Manifest oder The Flash: 2023 enden wieder einige beliebte Serien. Hier findet ihr die Übersicht aller Serien, deren Ende bevorsteht.

Im vergangenen Serienjahr gingen einige beliebte Serien wie Atlanta, The Expanse und Better Call Saul zu Ende. Besonders emotional für Fans war der Abschied von The Walking Dead nach 12 Jahren. Als wären diese Serien-Trennungen nicht schon schwer genug gewesen, müssen wir uns auch 2023 wieder auf zahlreiche Schwanengesänge einstellen.

Einige populäre Serien-Hits begeben sich bald in den Ruhestand. Nach neun Jahren wird der Abschied von The Flash und zugleich dem Arrowverse sicher kein leichter sein. Ein nicht minder emotionales Ende steht mit der finalen Staffel von Star Trek: Picard bevor, die den The Next Generation-Cast für ein letztes gemeinsames Abenteuer versammelt.

Damit ihr euch emotional auf das Finale eurer Serienlieblinge vorbereiten könnt, stellen wir euch hier einmal die 35 Serien vor, deren Ende für 2023 bereits beschlossene Sache ist.

Attack on Titan: Der Hit-Anime endet nun wirklich

Mappa Attack on Titan

Serie: Attack on Titan

Endet mit Staffel 4 (Teil 3)

Sender: Crunchyroll

Wann läuft das Finale? TBA

Manifest löst mit Staffel 4 Teil 2 auf Netflix die letzten Rätsel

Netflix Manifest

Serie: Manifest

Endet mit Staffel 4 (Teil 2)

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? 1. Jahreshälfte 2023

Serienfinale nach 7 Staffeln: Riverdale darf endlich enden

The CW Riverdale

Serie: Riverdale

Endet mit Staffel 7

Sender: The CW / Netflix

Wann läuft das Finale? Die letzten 20 Folgen starten ab Februar bei Netflix

Attack on Titan ist einer der populärsten und zugleich auch besten Anime. In unserer Liste der 100 besten Serien der 2010er Jahre landete die Adaption von Hajime Isayamas Kult-Manga in den Top 20. Das epische und mit unzähligen schockierenden Wendungen gespickte Abenteuer in der europäisch angehauchten Welt von Mauern und Titanen hat zugleich eines der längsten Serienenden. Seit Ende 2020 läuft die finale Season mit Unterbrechungen. Nach 10 Jahren ist 2023 nun wirklich Schluss.Nach drei Staffeln wurde Manifest gnadenlos vom Sender NBC abgesetzt. Aber Netflix eilte zur Rettung, um dem Mystery-Hit eine finale XXL-Staffel zu spendieren. Die letzten 10 Episoden von Staffel 4 stehen noch aus und versprechen eine Auflösung aller Geheimnisse rund um die Passagiere von Flug 828 sowie ein hoffentlich befriedigendes Ende für die Familie Stone.

Falls ihr euch wundert, dass Riverdale überhaupt noch läuft, seid ihr nicht allein. Selbst der Cast wünschte sich ein Ende des mit den Jahren immer weiter eskalierenden The CW-Hits, der zuletzt mit Parallelwelten, Hexen und Zeitreisen hantierte. Mit Staffel 7, welche in den 1950er Jahren spielt (!), steht der endgültige Abschied von Archie, Betty, Jughead und Co. bevor.

Star Trek verabschiedet Picard und seine alte Enterprise-Crew

Paramount Star Trek: Picard

Serie: Star Trek: Picard

Endet mit Staffel 3

Sender: Paramount+ / Amazon Prime Video

Wann läuft das Finale? April 2023

Der royale Netflix-Hit The Crown endet nach 6 Staffeln

Netflix The Crown

Serie: The Crown

Endet mit Staffel 6

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? vsl. im November 2023

Mit The Flash Staffel 9 wird das Arrowverse eingestampft

The CW The Flash

Serie: The Flash

Endet mit Staffel 9

Sender: The CW

Wann läuft das Finale? Die letzten 13 Folgen starten ab 8. Februar bei The CW

Bei Netflix & mehr: Weitere schmerzvolle Serien-Abschiede 2023

Die große Star Trek-Rückkehr von Jean-Luc Picard blieb hinter ihren Möglichkeiten zurück und frustrierte so manche Fans. Trekkies sollten sich dennoch auf die finale 3. Staffel freuen. Diese bringt nicht nur Picards Geschichte zu einem Abschluss, sondern vereint den ehemaligen Enterprise-Captain ein letztes Mal mit seinen alten TNG-Kolleg:innen Will Riker, Deanna Troi, Worf, Geordi La Forge und Beverly Crusher.Netflix' beliebtes Monarchiedrama über das Leben (und die Skandale) von Königin Elizabeth II. und ihrer Familie wird mit Staffel 6 beendet. Darin sehen wir ein letztes Mal die in Staffel 5 eingeführte Besetzung rund um die Queen, Charles und Diana und werfen einen Blick auf die Erlebnisse der Royals in den späten 90er und frühen 2000er Jahren.Die 2014 als Spin-off von Arrow gestartete Superheldenserie The Flash war lange Zeit ein großer Erfolg für The CW und dessen Arrowverse. Nach 9 Staffeln finden die Reisen von Speedster Barry Allen durch Zeitebenen und das Multiversum bald ein Ende, das zugleich auch das DC-Serienuniversum begraben wird.

Neben oben genannten Serien werden noch 29 weitere im kommenden Jahr beendet werden. Besonders Netflix-Fans müssen sich wieder auf einige tränenreiche Abschiede gefasst machen. Hier stehen abseits von Manifest und The Crown bereits 10 weitere Serienenden fest.

Podcast für Serienfans: Die 22 besten Serien 2022



Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.

Welche Serien werdet ihr am meisten vermissen?