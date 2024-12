Das sind die 10 besten Serien bei Disney+ im Jahr 2024 – mit Star Wars nur auf den hinteren Plätzen

Welche neuen Serien bei Disney+ lohnten sich im Jahr 2024 wirklich? Das Ranking zeigt die bestbewerteten Neuzugänge, zu denen längst nicht nur Stars Wars und Marvel gehören.

Nach den besten Serien bei Disney+ im Jahr 2023 wollen wir euch auch 2024 aufschlüsseln, welche Serien-Highlights das Jahr des Streaming-Dienstes geprägt haben. Dafür haben wir uns die höchsten Bewertungen bei Moviepilot herausgesucht und die Serien entsprechend aufsteigend gerankt.

Um in die Auswahl der 10 besten Serien 2024 bei Disney+ * aufgenommen zu werden, mussten Produktionen zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024 veröffentlicht worden sein und mindestens 25 Bewertungen gesammelt haben. Zugelassen waren sowohl Disney+-Originalproduktionen als auch Serien anderer Sender, die in Deutschland exklusiv bei Disney+ gestartet sind. Bei gleicher Bewertungshöhe zählten bei der Platzierung die unsichtbaren Nachkommastellen.

Das sind die besten Serien bei Disney+ im Jahr 2024

Weder neu gestartete Serien wie Star Wars: The Acolyte oder Marvels Echo noch die Fantasy-Produktionen Pauline und Renegade Nell konnten sich 2024 durchsetzen. Auch der Serien-Krimi Death and Other Details schrammte knapp an der Top 10 vorbei. So sieht nun das Disney+-Ranking der besten Serien des Jahres nun wie folgt aus. (Stand der Daten: 20. Dezember 2024)

Platz 10 der besten Disney+-Serien 2024: Shardlake

Shardlake - S01 Trailer (English) HD

Krimiunterhaltung der ungewöhnlicheren Sorte lieferte dieses Jahr bei Disney+ die Serie Shardlake ab: nämlich in historischem Gewand. Der Anwalt Matthew Shardlake (Arthur Hughes) arbeitet zu Zeiten von Heinrich VIII. als Detektiv für Thomas Cromwell (Sean Bean), um in England beispielsweise Klostermorde aufzuklären und so für Gerechtigkeit unter der Krone zu sorgen.



Platz 9 der besten Disney+-Serien 2024: Star Wars - Geschichten des Imperiums

Star Wars: Geschichten des Imperiums - S01 Trailer (Deutsch) HD

Platz 8 der besten Disney+-Serien 2024: Agatha All Along

Agatha All Along - S01 Trailer (Deutsch) HD

Platz 7 der besten Disney+-Serien 2024: Star Wars - Skeleton Crew

Star Wars: Skeleton Crew - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Nach Disney+-Miniserien wie Star Wars: Visionen (2021) und Star Wars: Geschichten der Jedi (2022) ist Star Wars: Geschichten des Imperiums der neuste Ausflug in die animierten Weiten der Galaxis. Die Serie legt den Fokus in sechs Folgen auf die düstere Seite der Macht und stellt uns Nachtschwester Morgan Elsbeth und Ex-Jedi Barriss Offee zur Seite.Nach WandaVision kehren wir nach Westview zurück, um die Geschichte der Kathryn Hahn ) zu erleben. Die Schurkin ruft einen Zirkel ins Leben, um gleich mehrere MCU-Geheimnisse zu lüften und die Prüfungen des gefährlichen Hexenwegs zu bestehen – sowie dabei unterwegs 3 Marvel-Probleme zu korrigieren

Skeleton Crew schickt mit neuem Star Wars-Ansatz eine Gruppe Kinder versehentlich in ein galaktisches Abenteuer. Auf einem gefundenen Raumschiff in die Ferne katapultiert, treffen sie Piraten und den mysteriösen Machtnutzer Jod Na Nawood (Jude Law), der ihnen helfen will, den Weg nach Hause zu finden. Doch sind seine Motive dabei wirklich nur selbstlos? Obwohl die letzte Star Wars-Serie des Jahres erst im Dezember gestartet ist, fand sie bei Familien und Fans schon genug Anklang, um es in die Top 10 der Disney+-Serien 2024 zu schaffen.

Platz 6 der besten Disney+-Serien 2024: Becoming Karl Lagerfeld

Becoming Karl Lagerfeld - S01 Trailer (Deutsch) HD

Daniel Brühl wird in einer schauspielerischen Meisterleistung in der Disney+-Serie Becoming Karl Lagerfeld zum berühmten deutschen Modedesigner. Sich gegen die ihn nur belächelnden französischen Konkurrenten durchzusetzen, ist für Kaiser Karl und seine Prêt-à-porter-Mode allerdings genauso eine Herausforderung wie seine romantischen Beziehungen.



Platz 5 der besten Disney+-Serien 2024: Under the Bridge

Under the Bridge - S01 Trailer (Deutsch) HD

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) und Riley Keough (Daisy Jones and The Six) ermitteln 1997 im Fall einer 14-Jährigen, die von einer nächtlichen Party nicht zurückkehrte. Acht Gleichaltrige werden beschuldigt, sie ermordet zu haben. Die Krimiserie Under the Bridge basiert dabei auf wahren Ereignissen.

Platz 4 der besten Disney+-Serien 2024: Rivals

Rivals - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die britische Serie Rivals mauserte sich nach ihrem Start im Oktober erst im letzten Quartal bei Disney+ zu einem Serien-Geheimtipp. Die titelgebenden Rivalen aus der Buchvorlage von Jilly Copper sind der Ex-Sportler und Politiker Rupert Campbell-Black (Alex Hassell) sowie Fernsehmanager Tony Baddingham (David Tennant), die als unliebsame Nachbarn mit Einfluss und Reichtum ihr Umfeld ins Chaos stürzen.



Platz 3 der besten Disney+-Serien 2024: The Artful Dodger

The Artful Dodger - S01 Trailer (English) HD

Gleich zu Beginn des Jahres knüpfte The Artful Dodger an die Geschichte von Oliver Twist an – mit einem Twist: Der titelgebende Dodger aka Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster) führte einst die Diebesbande von Fagin (David Thewlis) an, der Charles Dickens' Held sich anschloss. Mittlerweile führt er als Erwachsener hingegen ein Doppelleben als Meisterdieb und Chirurg in Australien. Seine kriminelle Vergangenheit kann er auch dort allerdings nicht abschütteln, als alte Bekannte wieder auf der Bildfläche erscheinen.

Platz 2 der besten Disney+-Serien 2024: X-Men '97

X-Men '97 - S01 Trailer (Deutsch) HD

Im Frühling 2024 startete X-Men '97 und mauserte sich zunehmend zu einem Geheimtipp. Die 10 kurzen Folgen setzen die 1997 beendete Animationsserie X-Men fort und knüpfen direkt an ihr Ende an: Wolverine, Storm, Jean, Morph, Rogue, Beast, Gambit, Bishop und Jubilee stehen plötzlich führungslos da. Kann Magneto etwas gegen den Superschurken Mister Sinister ausrichten und wird Charles Xaviers Traum einer gleichberechtigten Welt von Menschen und Mutant:innen doch noch wahr?



Platz 1 der besten Disney+-Serien 2024: Shogun

Shogun - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem Shogun bei Moviepilot schon die Community-Liste aller Serien-Highlights 2024 anführte, ist es wenig überraschend, dass das Abenteuer im feudalen Japan sich auch innerhalb der Disney+-Serien auf Platz 1 gesetzt hat. Die Verfilmung von James Clavells Roman führt den Navigator John Blackthorn mit seinem Schiff im Jahr 1600 in ein konfliktreiches Intrigenspiel, das er nur langsam zu erfassen beginnt. 2 weitere Staffeln wurden nach dem Überraschungserfolg und 18 gewonnenen Emmys (!) schon bestellt. Eine Serie, die 2024 niemand verpassen sollte.

Podcast: Die besten Serien aller Streaming-Dienste 2024 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 24 besten Serien vor, die es im Jahr 2024 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Ob Videospiel-Überflieger Fallout, eine fantastische The Walking Dead-Rückkehr, das bildgewaltige Arcane-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

