Horrorfilme 2020 - Viele gruselige Kinostarts erwarten euch dieses Jahr

Im Kinojahr 2020 warten wieder so einige Horrorfilme auf der großen Leinwand auf euch. Schaut euch in unserer übersichtlichen Liste an, vor welchen Werken es sich zu gruseln lohnt.

Wer glaubt, dass die Horrorfilme 2019 schon nicht von schlechten Eltern waren, der kann sich auch bei den Kinostarts 2020 auf so einige Schmankerl für Nägelkauer, Augenzuhalter und Zusammenzucker gefasst machen.

Unsere Liste zeigt euch als Übersicht, welche Horrorfilme 2020 bereits einen deutschen Kinostart haben. Viele davon können (und werden) sich in den kommenden Monaten sicher nochmal verschieben, aber nach aktuellem Stand wollen folgende Gruselwerke in den nächsten zwölf Monaten ins verspukte Lichtspielhaus:

Horrorfilme des Jahres 2020 mit deutschem Kinostart

Sicher werden im Laufe des Jahres noch weitere Horrorfilme zu den Kinostarts 2020 dazukommen. Gute Chancen haben zum Beispiel James Wans Malignant, Craig Zobels The Hunt, das Reboot Saw 9, das Horrormärchen Gretel & Hansel, der Horrorthriller The Rental, der Cop-Gruselstreifen Body Cam, die Jugendbuchhorror-Adaptionen Fear Street und Fear Street 2 sowie die A24-Produktion False Positive.

Doch auch andere Horror-Produktionen wie Antlers, You Should Have Left, The Medium, Malasaña 32, Dreamcatcher, Dreamkatcher, The Winter Lake, The Dark & The Wicked, Fear of Rain, Eight for Silver, Witch Hunt, Run Sweetheart Run, Twins, The Craft, Shadow In The Cloud und Larry könnten es mit etwas Glück auf die deutschen Leinwände schaffen.

Horrorwerke wie Zack Snyders Army of the Dead, Things Heard & Seen und The Babysitter 2 werden ihre Veröffentlichungen hingegen nicht im Kino, sondern bei Netflix feiern.

Zumindest vor fehlendem Horror-Nachschub müssen sich Gruselfans also auch 2020 nicht fürchten: Das Blut (und der Angstschweiß) wird wieder in Strömen fließen. In den nächsten Tagen stellen wir euch außerdem die kommenden Kinostarts anderer Genrelieblinge (wie Fantasy, Science-Fiction, Action und mehr) vor.

Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in der 2. Folge Streamgestöber die Horrorware von Netflix vor. Wir prüfen unter anderem Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



Auf welchen Horrorfilm 2020 freut ihr euch dieses Jahr am meisten?