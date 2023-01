Neu bei Netflix: Eins der aufregendsten Serienprojekte des Jahres, 2 Action-Meisterwerke und 53 weitere Filme und Serien

Netflix sorgt auch 2023 für Film- und Seriennachschub. Wir haben die Highlights der ersten Januarwoche für euch herausgesucht. Besonders zwei Actionfilme wollen wir euch ans Herz legen.

Zum Beginn des Jahres hat Netflix sein Streaming-Angebot mit vielen neuen Filmen und Serien aufgestockt. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir euch eine Liste mit den wichtigsten Neuerscheinungen der vergangenen Tage erstellt. Bevor wir aber dazu kommen, gibt es ein paar gesonderte Empfehlungen.

Neu bei Netflix: Copenhagen Cowboy von Nicolas Winding Refn

Seit sieben Jahren hat sich Nicolas Winding Refn nicht mehr im Kino blicken lassen. Der Grund ist offensichtlich: Refn hat in der Streaming- und Serienwelt sein neues Zuhause gefunden. Nachdem er Too Old To Die Young bei Amazon in Stellung gebracht hat, entführt er nun bei Netflix in einen episodischen Neon-Albtraum. Copenhagen Cowboy ist jetzt schon eines der ungewöhnlichsten Serienprojekte des Jahres.

Neu bei Netflix: Zwei Action-Meisterwerke aus den 1990er Jahren

Netflix startet mit zwei exzellenten Actionfilmen ins neue Jahr. Auf der einen Seite wäre da Heat von Michael Mann, der Robert De Niro und Al Pacino in einer der besten Szenen der Filmgeschichte zusammenführt. Auf der anderen Seite wartet Jean Reno als abgeklärter Auftragskiller in Léon – Der Profi, der am liebsten sein eigenes Ding durchziehen würde, jedoch mit der jungen Natalie Portman konfrontiert wird.

Heat - Trailer (Deutsch)

Neu bei Netflix: Einer der besten deutschen Filme des 21. Jahrhunderts

Vor sieben Jahren feierte Victoria bei der Berlinale seine Premiere und überraschte das Publikum mit 140 rastlosen Minuten, die komplett in einer Einstellung gedreht wurden. Kein einziger Schnitt: Victoria zieht uns unmittelbar hinein in eine aufregende Nacht, die durch die Straßen von Berlin führt und in einem nervenaufreibenden Finale endet, das man aufgrund der drastischen Entwicklungen nicht mehr so schnell vergisst.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?