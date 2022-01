Von Sci-Fi bis Game of Thrones: Die 17 spannendsten Buchverfilmungen 2022

Die Literaturverfilmungen 2022 decken ein breites Spektrum an Genres ab. Von Science-Fiction über Krimis, Thriller und Fantasy wie der Game of Thrones-Vorgeschichte halten unsere 17 Tipps garantiert für alle Lese-Geschmäcker etwas bereit.

Schon die Buchverfilmungen des Jahres 2021 brachten ein paar starke Roman-Adaptionen im Kino- und Serien-Bereich hervor. Nun blicken wir erneut voraus, welche Literaturverfilmungen wir neben dem Game of Thrones-Spin-off dieses Jahr noch auf dem Schirm haben sollten, um sie vielleicht noch vor ihrer Veröffentlichung 2022 zu lesen. Damit für alle Leseratten etwas dabei ist, haben wir aus 15 Genres (Krimi, Sci-Fi, Fantasy, Jugendbücher, Horror, Romantik etc.) Vertreter herausgesucht, die als Romanverfilmungen 2022 für Filme und Serien in den Startlöchern stehen.

1.) Buchverfilmungen 2022 – Krimi: Tod auf dem Nil

Neben Mord im Orient Express ist der Kriminalroman Tod auf dem Nil wohl Agatha Christies berühmtester Band zu ihrem Meisterdetektiv Hercule Poirot. Trotzdem wurde der Stoff erst einmal als Film adaptiert. Diesen Umstand korrigiert Kenneth Branagh nun und schickt ein stargespicktes Ensemble rund um Gal Gadot, Annette Bening und Russell Brand auf eine Nilkreuzfahrt, wo es an Bord des Schiffes tödlich zugeht.

© Atlantik/Disney Tod auf dem Nil: Buch und Verfilmung 2022

2.) Buchverfilmungen 2022 – Science-Fiction: Spaceman

Den international als Spaceman of Bohemia (im Original: Kosmonaut z Čech) erschienene Sci-Fi-Roman verfilmt Netflix dieses Jahr mit Adam Sandler. Der Science-Fiction-Film erzählt die Geschichte des erste tschechischen Weltraum-Reisenden, der seiner Heimat Ehre bringen soll. Doch nach mehreren Wochen allein im All beginnen die ersten Probleme: Erst macht seine Freundin auf der Erde mit ihm Schluss und dann schließt sich auch noch eine gigantische außerirdische Riesenspinne seiner Mission an, von der er nicht weiß, ob sie real ist.

© Tropen/Netflix Die Roman-Adaption Spaceman kommt mit Adam Sandler zu Netflix

3.) Buchverfilmungen 2022 – Science-Fiction (2): The Power

Die Amazon Prime-Serie The Power verfilmt in 10 Episoden das Buch Die Gabe. Darin entwickeln mehrere über den Globus verstreute junge Frauen unerklärlicherweise die Fähigkeit, andere Menschen durch elektrische Stromstöße aus ihren Händen zu töten ... was die Machtverhältnisse der Welt für immer verschieben könnte.

Serie : The Power kommt 2022 zu Amazon Prime

: The Power kommt 2022 zu Amazon Prime Buchvorlage: Die Gabe * (2016) von Naomi Alderman

© Heyne/Euro Video Buchverfilmung: The Power (Bild aus Lightning Strikes)

4.) Buchverfilmungen 2022 – Romantik: Persuasion

Jane Austens Roman Persuasion über zweite Chancen erhält von Netflix eine Neu-Adaption: Einst hat Anne Elliot (Dakota Johnson) den Heiratsantrag von Captain Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis) auf Anraten ihres standesbewussten Vaters (Henry Golding) abgelehnt. Doch als der nun wohlhabende Mann Jahre später erneut ins Leben der mittlerweile verarmten Anne tritt, fällt es beiden schwer, die Vergangenheit ruhen zu lassen.

Film : Persuasion kommt 2022 zu Netflix

: Persuasion kommt 2022 zu Netflix Buchvorlage: Überredung * (1818) von Jane Austen

© Reclam/Netflix Die Buchverfilmung Persuasion kommt mit Dakota Johnson

5.) Buchverfilmungen 2022 – Thriller: Tiefe Wasser

Vic (Ben Affleck) und Melinda (Ana de Armas) Van Allen führen eine Vorzeige-Ehe, doch unter der Oberfläche brodelt es. Damit sie ihn nicht verlässt, erlaubt er ihr, Affären mit anderen Männern zu haben. Doch als einer dieser Liebhaber verschwindet, fällt der Verdacht natürlich sofort auf den eifersüchtigen Ehemann.

© Diogenes/Warner Buchverfilmung 2022: Tiefe Wasser mit Ben Affleck

Thriller-Meisterin Patricia Highsmith steht 2022 übrigens hoch im Kurs: Denn neben der Roman-Adaption Tiefe Wasser (Deep Water) erhält auch ihr Werk Der talentierte Mr. Ripley * eine Neuverfilmung durch die Serie Ripley.



6.) Buchverfilmungen 2022 – Action: Bullet Train

Dass es auch auf dem Papier actionreich zugehen kann bewies der japanische Autor Kôtarô Isaka in seinem Bestseller Bullet Train. An Bord des titelgebenden Geschwindigkeitszugen entdecken fünf Auftragskiller, dass ihre Missionen sich stark ähneln. Action-Profi David Leitch (John Wick, Atomic Blonde) führt Regie und lässt hier Stars wie Brad Pitt, Michael Shannon Aaron Taylor-Johnson und Sandra Bullock aufeinanderprallen.

Film : Bullet Train startet am 14. Juli 2022 im Kino

: Bullet Train startet am 14. Juli 2022 im Kino Buchvorlage: Bullet Train * (2021, noch nicht auf Deutsch) von Kôtarô Isaka

© Harvill Secker/Paramount Romanverfilmung 2022: Bullet Train mit Brad Pitt

7.) Buchverfilmungen 2022 – Drama: Der Gesang der Flusskrebse

Delia Owens US-amerikanischer Roman Where the Crawdads Sing mauserte sich vor ein paar Jahren zum echten Bestseller, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Als in dem Gesellschaftsdrama der Anwohner eines Küstenstädtchens stirbt, soll das "Marschmädchen" Kya daran Schuld haben, die allein in den Sümpfen lebt.

© Heyne/BBC Literatur-Adaption 2022: Der Gesang der Flusskrebse mit Daisy Edgar-Jones (Normal People)

8.) Buchverfilmungen 2022 – Fantasy: Der Herr der Ringe und die Ringe der Macht

Nach Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie über Frodos Mission der Ringvernichtung geht Amazons Fantasy-Serie weit in die Vergangenheit von Tolkiens Mittelerde zurück. Sie erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass die Ringe der Macht geschmiedet wurden und welche Kreise das in den Völkern der Menschen, Zwerge, Elben, Hobbits und Orks zog. Tolkiens Herr der Ringe *-Lektüre kann deshalb nicht schaden, aber wer konkrete Story-Einblicke erhalten will, sollte stattdessen Das Silmarillion lesen.

© Klett-Cotta/Amazon Der Herr der Ringe als Serie: Buchvorlage und Verfilmung

9.) Buchverfilmungen 2022 – Fantasy (2): Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon

Als Buch zur zweiten großen Fantasy-Serie des Jahres 2022 sollte außerdem Fire & Blood als Lektüre vor House of the Dragon nicht unerwähnt bleiben. Hiermit können Game of Thrones *-Fans sich geschichtlich auf die Rückkehr nach Westeros und zu den drachenreitenden Targaryen-Herrschern vorbereiten.



© Penhaligon/HBO Buch zur Serie: Aus Feuer und Blut wird House of the Dragon

10.) Buchverfilmungen 2022 – Biografie: Blonde

Eine weitere Literaturverfilmung mit Darstellerin Ana de Armas ist 2022 Blonde. Der Film soll wie Joyce Carol Oates' fiktionalisierte Romanvorlage ins Innenleben der Schauspielerin Norma Jeane eintauchen, die unter ihrem Künsternamen Marilyn Monroe zu einer der größten Hollywood-Legenden aufstieg, aber auch viel Tragisches durchlebte.

Film : Blonde kommt 2022 zu Netflix

: Blonde kommt 2022 zu Netflix Buchvorlage: Blond * (2000) von Joyce Carol Oates

© Ecco/Netflix Buch-Vorlage und Verfilmung: Blonde mit Ana de Armas

11.) Buchverfilmungen 2022 – Historisches: Killers of the Flower Moon

Der heiß erwartete Film Killers of the Flower Moon vereint Regisseur Martin Scorsese einmal mehr mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio. Auf der Grundlage eines geschichtlichen Sachbuchs werden in dem Historien-Drama die 1920er Morde an mehreren amerikanischen Ureinwohnern des Osage-Stamms aufgearbeitet, die zu einer großangelegten FBI-Untersuchung führten.

© btb / Paramount/Apple TV+

12.) Buchverfilmungen 2022 – Aktuelles: She Said

Die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Invenstigativ-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey der New York Times brachten den Fall von Filmproduzent Harvey Weinstein durch die Aufdeckung sexueller Übergriffe maßgeblich ins Rollen. Die deutsche Regisseurin Maria Schrader verfilmt mit ihrer Geschichte den Beginn der #MeToo-Bewegung mit Carey Mulligan und Zoe Kazan in den Rollen der Reporterinnen.

© Tropen/ She Said verfilmt das Buch zur Me-Too-Bewegung

13.) Buchverfilmungen 2022 – Horror: Salem's Lot

Ein Jahr ohne Stephen King-Verfilmung ist fast unvorstellbar und so erwartet uns 2022 die (erneute) Roman-Adaption von Brennen muss Salem. Dort bekommt es ein Autor nach seinem Umzug in eine Kleinstadt mit einer vampirischen Bedrohung zu tun. Mal sehen ob das Horror-Design des Blutsaugers in der neuen Kino-Adaption genauso so eindrücklich ausfällt wie in Tobe Hoopers Mini-Serie 1979.

© Heyne/CBS Literaturverfilmung für Horrorfans: Salem's Lot

14.) Buchverfilmungen 2022 – Zeitreisen-Mystery: The Time Traveler's Wife

Für Fans verschachtelter Erzählungen mit Sci-Fi-Twist wird der bereits 2009 als Film Die Frau des Zeitreisenden verfilmte Roman nun als Serie neu aufgelegt: Henry (Theo James) kann nicht kontrollieren, wann er durch die Zeit springt. Seine Liebe zu Clare (Rose Leslie) ist jedoch so stark, dass die zwei auch über die Jahrzehnte hinweg versuchen, eine Beziehung aufzubauen – selbst wenn sie dabei häufig unterschiedliche Wissensstände haben, was schon passiert ist und noch passieren wird.

© Fischer/HBO Romanverfilmung 2022: The Time Traveler’s Wife

15.) Buchverfilmungen 2022 – Bestseller aus Deutschland: Der Schwarm

Als Sci-Fi- und Ökothriller sorgte das fast 1000 Seiten starke Buch Der Schwarm des deutschen Autors Frank Schätzing 2004 für Gänsehaut und ausverkaufte Buchladen-Regale. Nach mehreren erfolglosen Anläufen, wird der auch international erfolgreiche Bestseller jetzt wirklich verfilmt und lässt eine unbekannte intelligente Lebensform aus den Ozeanen aufsteigen, um zur ultimativen Bedrohung der Menschheit zu werden.

© Fischer/NFP Buchverfilmung 2022: Der Schwarm (Bild aus Blackfish)

16.) Buchverfilmungen 2022 – Jugendbuch: The School for Good and Evil

Fantasy-Fans mit Netflix-Abo können jetzt schon ein Auge auf den Film The School for Good and Evil werfen. Der erste Teil der 6-bändigen Jugend-Reihe schickt Teenager an einem Internat, wo sie zu märchenhaften Helden und Bösewichten ausgebildet werden sollen. Die beteiligten Schauspiel-Talente reichen von Kit Young (aus Netflix' Shadow and Bone) bis zu Charlize Theron, Michelle Yeoh, Kerry Washington und Laurence Fishburne.

© Ravensburger/Netflix Romanverfilmung 2022: The School for Good and Evil

17.) Buchverfilmungen 2022 – Kinderbuch: Der Räuber Hotzenplotz

Otfried Preußler ist mit Geschichten wie Die Kleine Hexe, Das Kleine Gespenst und Krabat einer der großen deutschen Kinderbuch-Autoren. Das ist Grund genug, einen seiner Klassiker neu fürs Kino aufzulegen: Der Räuber Hotzenplotz stiehlt der Großmutter ihre Kaffeemühle, worauf die Freunde Kasperl und Seppl versuchen, ihn zu fangen. Und vielleicht können sie bei ihrem Abenteuer sogar der Fee Amaryllis zur Freiheit verhelfen.

© Thienemann/Studiocanal Das Kinderbuch Der Räuber Hotzenplotz wird 2022 neu verfilmt

Alle angegebenen Starts der verfilmten Bücher 2022 sind unter Vorbehalt zu genießen, da sich im Laufe der nächsten Monate noch einiges verschieben kann. Außerdem kommen sicher auch noch weitere spannende Literatur-Verfilmungen dazu.



