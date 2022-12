Die 20 besten neuen Netflix-Serien 2022: Wednesday und Dahmer landen nicht auf Platz 1

Bei Netflix gab es 2022 wahnsinnig viele Serien-Highlights zu entdecken. Die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres seht ihr hier im Ranking der Moviepilot-Community.

Mit über 180 neuen Serien und über 100 neuen Staffeln hat Netflix auch dieses Jahr wieder sämtliche Merklisten gesprengt uns Serienfans bei der Suche nach dem nächsten Binge die Auswahl nicht leicht gemacht. Denn neben Überfliegern wie Wednesday und Dahmer gab es einige hervorragende neue Shows zu entdecken.

Welche neuen Netflix-Serien sich 2022 wirklich gelohnt haben? Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.



Wie kommt die Top 20 der besten Netflix-Serien 2022 zustande?

Für dieses Ranking haben wir nur neue Originals und Koproduktionen des Streamingdienstes Netflix mit in die Wertung einfließen zu lassen. Die Serien müssen 2022 erstmals erschienen sein und mindestens 100 Bewertungen von Moviepiloten aufweisen. Vorher könnt ihr auch nochmal das Netflix-Ranking von 2021 nachlesen.

Die besten neuen Netflix-Serien 2022: Platz 20 bis 11

Netflix Cabinet of Curiosities

Die besten Netflix-Serien Platz 10: 1899

Netflix 1899

Im Jahr 1899 wollen die Menschen an Bord des Ozeandampfers Kerberos das Leben in Europa hinter sich lassen und in die USA auswandern. Auf hoher See aber werden sie in mysteriöse Vorfälle verwickelt, die ihre Realität und Existenz ins Wanken bringt. Nach dem Erfolg von Dark setzt auch die neue Serie von Jantje Friese und Baran bo Odar auf ein düsters Rätsel-Erlebnis, das Fans tief in versteckte Hinweise und wissenschatflich-philosophische Theorien abtauchen lässt.

Die besten Netflix-Serien Platz 9: Archive 81

Netflix Archive 81

Die besten Netflix-Serien Platz 8: All Of Us Are Dead

Netflix All Of Us Are Dead

Die Horrorserie Archive 81 folgt dem Archivar Dan Turner, der das beschädigte Videomaterial der Studentin Melody Pendras restaurieren soll, die in den 90er Jahren rätselhafte Vorkommnisse in einem New Yorker Apartment-Komplex dokumentierte. Der atmosphärische Techno-Grusel fesselt dabei mit einem düsteren Mysterium um Sekten, Okkultismus und gefährlichen Schimmel. Der größte Horror ist aber, dass Netflix Archive 81 nach einer Staffel gnadenlos abgesetzt hat.

Schule ist ein Überlebenskampf. Die südkoreanische Horrorserie All Of Us Are Dead treibt dies auf die Spitze, indem die Hyosan Schule zum Epizentrum einer Zombie-Apokalpyse wird und sich die gesamte Schülerschaft plötzlich im Survial-Modus befindet. Mit einer Prise bitterböser Gesellschaftskritik, Feingefühl für die jungen Charaktere sowie Horden von aggressiven Infizierten entfesselt die Serie einen rasanten Mix aus Highschool-Drama und blutiger Zombie-Action.

Die besten Netflix-Serien Platz 7: The Lincoln Lawyer

Netflix The Lincoln Lawyer

Die besten Netflix-Serien Platz 6: Sandman

Netflix Sandman

Basierend auf Michael Connellys Komanen folgt die Netflix-Krimiserie dem Anwalt Mickey Haller, der mit seinem Licoln Town Car durch Los Angeles streift und dabei zahlreiche Fälle abarbeitet, die ihm ein verstorbener Anwaltskollege hinterlassen hat. Hier ist es weniger der übergreifende Fall eines wegen Mordes angeklagten Tech-Moguls, sondern das sympathische Figurenensemble in Mickeys Lebenswelt, das begeistert.

Mit Sandman hat Netflix den selbsterschaffenen Adaptions-Fluch gebrochen und endlich eine populäre Vorlage (in diesem Fall Neil Gaimans legendäre Graphic Novel) würdig verfilmt. Die Dark-Fantasy-Serie über den nach über 100 Jahren aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Traumherrscher, ein Mitglied der 7 Ewigen, kreiert durch unterschiedlichste Figuren, Themen und Genres eine fantastische Welt, die von Träumen und menschlichen Begierden defniniert wird.

Die besten Netflix-Serien Platz 5: Absolutes Fiasko: Woodstock '99

Netflix Absolutes Fiasko: Woodstock '99

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals wurde im Jahr 1999 eine neue Inkarnation auf die Beine gestellt. Nur leider wurde Woodstock III nicht zum Musikfestival für die Ewigkeit, sondern zum erschreckenden Desaster. Als Chronik der katastrophalen Eskalation wird Absolutes Fiasko: Woodstock '99 nicht nur zu einer schockierenden Doku, sondern auch zu einer enorm unterhaltsamen.

Die besten Netflix-Serien Platz 4: Dahmer

Netflix Dahmer

Der Dahmer-Erfolg kam aus dem Nichts. Ohne große Bewerbung im Vorfeld und aller Kontroversen zum Trotz erklomm Ryan Murphys und Ian Brennans düstere True-Crime-Serie über den Serienkiller Jeffrey Dahmer (gespielt von Evan Peters), der zwischen 1978 und 1991 insgesamt 17 Männer tötete, die Streaming-Charts und sicherte sich Platz 3 der meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serien – nur übertroffen von Stranger Things 4 und dem nächsten Platz dieses Rankings.

Die besten Netflix-Serien Platz 3: Wednesday

Netflix Wednesday

Im Wettkampf der beiden erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres hat der Überraschungs-Hit Wednesday mit über einer Milliarde geschaute Stunden in den ersten Wochen die Nase vorn. Jenna Ortegas Interpretation der morbide-sarkastischen Addams Family-Tochter ist schon jetzt kult. Egal ob die unzähligen Oneliner, das fantastische Harry Potter-artige Schulsetting, die liebenswerten Außenseiter-Figuren, der hakenschlagende Krimiplot und nicht zuletzt eine Tanzszene für die Ewigkeit: Mit Wednesday hat Netflix endlich einen Fantasy-Erfolg gefunden, der so gut wie alles richtig macht.

Die besten Netflix-Serien Platz 2: Cyberpunk: Edgerunners

Netflix Cyberpunk: Edgerunners

In der Welt des immens populären Videospiels Cyberpunk 2077 angesiedelt, erzählt der Anime Cyberpunk: Edgerunners die Geschichte des Teenagers David, dessen Leben zunehmend von Kriminalität, Gewalt und kybernetischen Körpermodifikationen bestimmt wird. Mit einer detailliert ausgearbeiteten Sci-Fi-Welt und einem derben wie rauen Stil begeistertete Edgerunners sowohl Fans der Gaming-Vorlage als auch jene, die zuvor keine Berührungspunkte mit Night Citys Unterwelt hatten.

Die besten Netflix-Serien Platz 1: Heartstopper

Netflix Heartstopper

Wenn wir alle etwas mehr gebrauchen könnten, dann ist es Liebe. Und davon gab es in der besten Netflix-Serie 2022 mehr als genug. In der Comic-Adaption Heartstopper steht die Gefühlswelt der britischen Teenager Charlie und Nick Kopf als aus ihrer Freundschaft Liebe erblüht. Die zuckersüße Boy-meets-Boy-RomCom erorberte die Herzen der Zuschauenden im Sturm und begeisterte durch ihr ehrliches Porträt junger Liebe – nicht ohne Grund wurden schon zwei weitere Staffeln bestellt.

Weitere Artikel: Das Serienjahr 2022 im Rückblick

Podcast für Serienfans: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Netflix-Serien haben euch 2022 am besten gefallen?